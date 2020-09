„Super You“ über die Superkraft des Essens

Neue Super You 03/20

Essen ist nicht nur einfach lecker, zu essen ist lebensnotwendig. Was wir essen, entscheidet maßgeblich auch darüber, wie wir uns fühlen. „Du bis, was du isst“, ist daher auch das Motto für das neue Bookazine des „Eat Clubs“ der Funke Mediengruppe, in der auch die Berliner Morgenpost erscheint. „Super You“ widmet sich der intelligenten Ernährung.

In der ersten Ausgabe mit dem Titel „Treib’s bunt“ geht es unter anderem um die Farbpalette von Obst und Gemüse. Nur wer alle Farben berücksichtigt, bekommt das Maximum an den sogenannten Mesonährstoffen.

Darüber hinaus finden sich 36 Rezepte für intelligentes Essen wie eine Quinoa-Frühstücksbowl, glutenfreies Bananenbrot, Roter-Reis-Salat, Kürbis „Hasselback-Style“ oder Zander mit Kokol und Norialge. Weitere Artikel beschäftigen sich mit stillen Entzündungen und was gegen sie hilft, dem Zentralorgan Leber, versteckte Salzfallen, aber auch mit dem Sinn von Nahrungsergänzung zum Schutz vor Infektionen. Darüber hinaus gibt es zwölf einfache Dehn- und Kräftigungsübungen für den lockeren Wandstand, alles also, was gesund macht und gesund hält.

„Super You“ kostet 4,90 Euro und ist im Zeitschriftenhandel erhältlich.