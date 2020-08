Pet Nat oder der Geschmack des Sommers

In der „Weinhandlung Suff“ in Kreuzberg gibt es eine große Pet-Nat-Auswahl.

Um den Schaumwein-Trend des Sommers fehlerfrei zu ordern, braucht es nicht zwingend französische Sprachgewandtheit. Denn der Pétillant Naturel firmiert seit seiner Entdeckung durch die Szene ganz einfach als Pet Nat. Übersetzt: natürlich prickelnd. Statt für eine zweite Gärung Hefe und Zucker zuzusetzen, wird der Most noch im Vergärungsprozess in die Flasche gefüllt und mit einem Kronkorken verschlossen. Der Legende nach geschah das an der Loire zum ersten Mal durch einen aus Versehen in der Flasche nachgegorenen Wein. Tatsächlich ähnelt die Herstellung der Méthode Rurale, bei der schon im 16. Jahrhundert in Frankreich Schaumweine mit nur einer Gärung, ohne Dégorgement und Dosage produziert wurden.

Pet Nat: Keine Flasche schmeckt wie die andere

In der Flasche ist Pet Nat trüb wie ein Apfelsaft mit einem Rest von Hefe, der sich am Boden absetzt. Die Perlage variiert je nach Restzucker und Abfüllungszeitpunkt. Gemeinsam haben alle Pet Nats den Hefeton, dazu kommen – je nach Winzer und Rebsorte – florale, fruchtige oder röstige Noten in unterschiedlichen Ausprägungen. Im Vergleich zu industriell hergestelltem Wein, bei dem jede Flasche gleich schmeckt, ist Pet Nat beinahe unberechenbar. „Das ist ein Vabanquespiel, man weiß nie genau, was herauskommt“, sagt Christian Schoßau von der „Weinhandlung Suff“ an der Oranienstraße in Kreuzberg und lacht. Im zweiten Jahrgang der Eigenkreation „Pet Nat Suff Maria“ (12,95 Euro) in Kooperation mit dem Weingut Janson-Bernhard habe man Aroma und Gärung aber gut im Griff. Herausgekommen ist ein Pet Nat zwischen zarter Fruchtigkeit des Weißburgunders und herber Aromatik des Gewürztraminers.

Der perfekte Drink für laue Sommernächte

„Pet Nat muss nicht komplex oder anspruchsvoll sein“, findet Schoßau. Eher „erfrischend, durstlöschend und trinkig“ und damit der ideale Drink zum Aperitif oder für lange Sommernächte. Wie man Pet Nat trinkt, daran scheiden sich allerdings die Geister. Vor dem Öffnen schütteln, damit sich die Hefe auflöst, sagen die einen. Vor dem Trinken ruhen lassen, damit sich die Hefe absetzt, die anderen. „Es kommt darauf an, wie viel man ertragen kann“, so Schoßau. Wer also den vollen Hefegeschmack möchte, der schüttelt, wer den Wein im Vordergrund bevorzugt, der lässt es bleiben.