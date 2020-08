„Bar am Steinplatz“: Genuss ohne Nebenwirkungen

Pioniergeist hat im „Hotel am Steinplatz“ Tradition. Vor gut zwei Jahren verbannte der gastronomische Leiter Steve Pietschmann den Champagner zugunsten hochwertiger Sekte von der Karte im Restaurant, statt Gin setzte man in der Bar auf Doppelwacholder. Mehr Geschmack, mehr Handwerk, mehr Innovation. Nun also alkoholfreie Drinks. Als erste deutsche Hotelbar wagen Barmanager Willi Bittorf und sein Team seit Anfang Juli diesen Schritt. Genuss ohne Reue lautet das Motto, das auch beim Morgenpost-Tasting im August gelten soll. Die Menschen ernähren sich heute gesünder, treiben mehr Sport, sagt Bittorf. Die neue Karte sei dementsprechend eine konsequente Widerspiegelung des Zeitgeistes, der sich nun auch am Abend fortführen lässt. „Geschmack funktioniert auch ohne Alkohol“, so Bittorf. Für seine Kreationen, die lose an Cocktailkategorien wie Fizz, Colada oder Sour angelehnt sind, verwendet er alkoholfreie Destillate von Seedlip und Undone anstelle von Spirituosen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services