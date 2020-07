Im August präsentiert Vicenzo Broszio, Küchenchef im "The NoName" in Mitte das Morgenpost-Menü.

Morgenpost-Menü "The NoName": Grenzenloser Genuss in Mitte

Berlin. Fangen wir doch einmal von der anderen Seite an: Im „The NoName“ an der Oranienburger Straße in Mitte ist die Einrichtung so besonders, dass ein Besuch der Waschräume auch ohne zwingende Notwendigkeit wärmstens empfohlen sei. Güldenes Mobiliar wartet dort und Streetart.