Foto: Frank May / dpa

„Ja, wir sind im Stress. Zum Glück, zum Glück“, sagt Marco Müller am Telefon und lacht. Während die Gastronomie sich nach den Corona-Schließungen langsam wieder auf die Füße kämpft, manche Restaurants aber auch schon aufgeben, läuft es in Berlins einzigem Dreisterne-Restaurant, dem „Rutz“ an der Chausseestraße, gut. „Wir stellen fest, dass wir ganz tolle Gäste haben, die uns wiedersehen wollen“, sagt Müller. „Wir haben einen tollen Start hingelegt und sind momentan jeden Abend ausgebucht.“