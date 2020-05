Gemeinsam durch die Krise mit dem Berlin Food Kollektiv

Seit knapp eineinhalb Wochen dürfen Restaurants in Berlin unter Auflagen wieder eröffnen. Trotz großer Erleichterung wird die Coronakrise die Branche noch lange Zeit beschäftigen. Neben der Kreativität, die viele Gastronomen in den vergangenen Wochen zu Charity-Aktionen und Liefermodellen beflügelte, ist aus dieser Zeit auch ein neues Gemeinschaftsgefühl entstanden. Zahlreiche Restaurants und Hotels haben sich zum Berlin Food Kollektiv formiert, um in Zukunft gemeinsame Werte und Anliegen mit einer Stimme zu kommunizieren. Wie das aussehen soll, erzählen Nadine May, Geschäftsführerin im „Michelberger Hotel“, Jeannine Kessler, Geschäftsführerin im Restaurant „Horváth“ und Susanna Glitscher, verantwortlich für Presse und Kommunikation im „Brlo Brwhouse“.

Wie ist das Berlin Food Kollektiv entstanden?

Jeannine Kessler: Eine Gruppe von etwa 15 Berliner Gastronomen hat direkt zu Beginn der Krise angefangen, sich darüber auszutauschen, wie jeder einzelne mit der Situation umgeht. Es ging zunächst um Halt und Zuspruch, es fühlte sich ja erst an wie eine Art Blindflug. Anfang April kam dann die Idee auf, das konkret zu organisieren und dem Zusammenschluss einen Namen zu geben. Wir haben uns überlegt, welche Werte wir gemeinsam haben und was wir tun können, um gehört zu werden. Der Ansatz war: Wir können die Situation nicht ändern, aber wir können kreativ zeigen, wie großartig diese Branche und die Menschen dahinter sind.

Nadine May: Wir haben festgestellt, dass uns in der Berliner Gastronomie ein solcher Verbund fehlt. Zuerst stand nicht fest, ob es finanzielle Hilfen gibt, und viele von uns wussten, dass sie nicht mehrere Monate ohne Einkommen überleben können. Kurzarbeit war ein Thema, mit dem niemand von uns vorher in Berührung gekommen ist. In diesem Austausch haben wir gemerkt, dass es darüber hinaus viele Themen gibt, die uns wichtig sind und die uns verbinden.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Ist die Branche durch die Krise näher zusammengerückt?

Jeannine Kessler: Absolut. Ich würde mir wünschen, dass das nachhaltig in den Köpfen bleibt, wenn es uns allen irgendwann wieder gut geht. Wir lernen voneinander. Auch solche Dinge, wie man sich auf Social Media präsentiert. Wir versuchen, Synergien zu schaffen, um wieder Menschen nach Berlin und in die Restaurants zu bekommen. Es wird ja vorerst keinen oder nur wenig internationalen Reiseverkehr geben. Vor allem wollen wir uns den Berlinern in Erinnerung bringen.

Nadine May: Wir haben beispielsweise überlegt, mit beteiligten Gastronomen ein Festival bei uns im Hof ins Leben zu rufen. Wo die Menschen unter freiem Himmel zusammenkommen können und gleichzeitig ein Bezug zur Nachbarschaft da ist.

Welche Schritte sind außerdem geplant?

Jeannine Kessler: Wir wollen durch Aufmerksamkeit vor allem Wertschätzung für die Menschen hinter der Gastronomie generieren. Wie wichtig Restaurants für sozialen Austausch sind, ist vielen sicher erst in den letzten Wochen klar geworden, als das wegfiel.

Nadine May: Und dann haben wir uns gefragt, ob die Konsumenten überhaupt wissen, was da alles dran hängt. Wir wünschen uns ein Bewusstsein für diese Räume, in denen man Freunde trifft, wo man bekocht und bedient wird. Das soll nicht mit einer Klage geschehen, sondern zu einer Selbstverständlichkeit werden. Deshalb haben wir auf Instagram die Aktion „Faces behind Plates“ ins Leben gerufen, die die Menschen dahinter in den Fokus rückt.

Susanna Glitscher: Dazu kommt eine Wertschätzung für Lebensmittel und Produzenten, die uns alle verbindet. Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, wie sich eine Preisstruktur in einem Restaurant ergibt. Was ist ein fertig zubereiteter Teller eigentlich wert? Dahinter steht ja nicht nur der Mensch, der das serviert, sondern auch derjenige, der die Möhre aus dem Boden gezogen hat. Die Einsichten, die wir dabei haben, möchten wir gerne an die Gäste weitergeben.

Gerade diese Wertschätzung, die eben auch ihren Preis hat, fällt den Berlinern ja häufig ein wenig schwer. Viele gehobene Restaurants leben von internationalen Gästen. Wie wollen Sie das ändern?

Jeannine Kessler: Wenn man die Arbeit versteht, die dahinter steckt, sollte sich ein Verständnis für den Preis eigentlich automatisch ergeben. Ich glaube, Transparenz ist da ganz wichtig. Aufklärungsarbeit klingt so unschön.

Nadine May: Den Ausbruch eines weltweiten Virus sehe ich auch als Chance für eine Revolutionierung der Landwirtschaft. Wie können wir beispielsweise Böden wieder so bearbeiten, dass sie Lebensmittel mit genügend Nährstoffen hervorbringen, die unserem Körper gut tun?

Gerade beim Thema Fleisch sind viele Menschen uneinsichtig und stellen Quantität über Qualität. Wie erreichen Sie diese Konsumenten?

Jeannine Kessler: Da muss man ganz weit unten anfangen. Viele Menschen sind so eingefahren, die wird man nicht mehr ändern. Ich würde mir deshalb mehr Ernährungsbildung für Kinder wünschen. Früher gab es an jeder Schule einen Schulgarten. Warum findet das nicht mehr statt?

Nadine May: Seit 20 Jahren sind die Fleischpreise auf einem Niveau, wo sie nicht sein dürften. Durch Corona wird da glücklicherweise rauf geschaut, was die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen betrifft. Und das hängt wiederum mit dem Fleisch zusammen. Ich zahle nichts für das Tier, das gehalten wird wie Dreck, und dann behandle ich die Arbeiter genau so. Das ist einfach ein falsches System. Wir wollen zeigen, dass es eine Alternative gibt zu dem, was sich in den Köpfen eingebürgert hat. Aufklärung mit Freundlichkeit, aber Bestimmtheit. Das können wir im Kollektiv noch besser rüberbringen. Die Kommunikation darüber war bisher auf jeden Fall ein Defizit.

Gibt es einen Austausch mit der Politik? Schon vor der Krise wurde von vielen Gastronomen geklagt, der Branche werde in der Berliner Politik nicht die Wertschätzung zuteil, die ihrer Außenwirkung für die Stadt entspricht.

Jeannine Kessler: Wir sind in regelmäßigem Kontakt mit dem DEHOGA, und die wiederum mit der Politik. Das hat sich in der Krise als erfolgreiches Sprachrohr erwiesen.

Nadine May: Ich hatte tatsächlich oft das Gefühl, die Politik ist mit ihrem Blick auf die Gastronomie vor 20 Jahren stehengeblieben. Mit Schwarzarbeit, günstigen verarbeiteten Produkten und geringer Kaufkraft. Das Mitwachsen mit der Entwicklung, die in den vergangenen fünf bis acht Jahren stattgefunden hat, hat da einfach nicht stattgefunden.

Jeannine Kessler: Wenn ein Politiker in ein Sternerestaurant geht, möchte er dabei am besten nicht gesehen werden, weil es als dekadent gilt. Da muss ein Umdenken her. Die Gastronomie ist ein unglaublicher Wirtschaftsfaktor, gerade im Bereich Tourismus. Das muss viel mehr gehört werden.

Wie ist Ihre Bilanz nach eineinhalb Wochen Wiedereröffnung? Sind die Maßnahmen umsetzbar und wird das von den Gästen angenommen?

Jeannine Kessler: Wir machen alle viel, was über die auferlegten Maßnahmen hinaus geht, um einen sicheren Raum für Gäste und Mitarbeiter zu schaffen. Natürlich wünschen wir uns, dass das irgendwann nicht mehr nötig ist, aber es bringt auch niemandem etwas, wenn wir in drei Monaten alle wieder zumachen müssen.

Susanna Glitscher: Wir profitieren davon, dass wir unter freiem Himmel sind, und die Unterstützung der Berliner ist auf jeden Fall da. Wir haben im Biergarten erhöhte Personalmehrkosten, weil wir Service am Tisch eingeführt haben. Die Gäste werden zudem am Eingang in Empfang genommen und platziert, damit die Abstände eingehalten werden. Wir haben trotzdem nicht die Preise erhöht, sondern versuchen es mit einem freiwilligen Corona-Beitrag in Höhe von zwei Euro pro Person. Wir sehen uns in einer großen Verantwortung, auch für andere Gastronomen, für die eine zweite Schließung das Ende bedeuten würde, oder die als Bars noch nicht öffnen durften.

Nadine Nay: Man spürt bei den Menschen eine Erleichterung, dass sie wieder kommen dürfen. Wir arbeiten auch preissensibel, da bei den Gästen unter Umständen auch Einkommen weggefallen sind. Man braucht eine Empathie für die Gesellschaft und muss gleichzeitig schauen, dass man die eigenen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen kann.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: