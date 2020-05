Neue Live-Kochshow mit Festivalchef von "eat!berlin"

Kochshows erleben in der Corona-Krise Hochkonjunktur. Meistens sind es Videos im Internet. Bernhard Moser, gelernter Koch, Kellner, Sommelier und Chef des Festivals "eat!berlin" geht einen Schritt weiter. In seiner neuen Streaming-Kochschow "Cookzu" kocht er wirklich live, ohne cshnitt, ohne Vorproduktion.

Die Zuschauer sind aufgerufen, mitzukochen. Sie können sich das Rezept vorher ansehen und die entsprechenden Zutaten besorgen. Vom Rezept wird auch mal abgewichen, es zählt das gekochte Gericht. Zuschauen und Mitmachen sind kostenlos. Gekocht wird zhudem in einer echten Küche, nicht in einem Studio. "In Zeiten von Stay at home" wollten wir nicht in eine Profi-Küche oder ein Fernsehstudio ziehen, sondern wir kochen bei mir zuhause", sagt radioeins-Moderator Daniel Finger, der die Show moderiert.

Mit dabei ist außerdem Autor Horst Evers. Die drei halten während der Show Abstand. Moser kocht in der Küche, Evers und Finger sind im Wohnzimmer, beobachten die Arbeit von Moser über einen großen Monitor und kommentieren sie.

Das Gericht der ersten Show am 20. Mai ist Traminerhuhn, "eine besonders geschmackvolle Variante des Coq au Vin", sagt Moser. "Vielleicht bin ich als Sommelier befangen, aber ich finde Gerichte, bei denen Wein eine wichtige Rolle spielt, einfach umwerfend."

Wer will kann nach dem Kochen mitessen, der Stream dauert eine halbe Stunde länger, in der Zeit werden auch Fragen aus dem Publikum beantwortet.

"Cookzu", 2o. Mai, 18 Uhr