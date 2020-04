Berlins Gastronomen schöpfen Mut

Berlin. Die Wirtschaft in der deutschen Hauptstadt hat die vom Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD im Bund beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent für Speisen in der Gastronomie begrüßt. Die Regelung gilt vom 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 und soll Gäste in die Lokale ziehen. Der Geschäftsführer des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga), Thomas Lengfelder, sagte am Donnerstag, dieses Signal gebe Mut für die Zeit nach den Wiedereröffnungen. „Mit der Mehrwertsteuersenkung ist ein wichtiger Teilerfolg erreicht worden. Allerdings müssen wir auch sehen, dass Kneipen, Bars, Clubs und Diskotheken, die ausschließlich Getränke anbieten, nicht von der Steuerentlastung profitieren werden“, so Lengfelder. Ohne direkte Finanzhilfen würden es diese Betriebe nicht schaffen.

Die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, nannte den Beschluss eine „gute Nachricht“. „Ob der Zeitraum bis zum Sommer nächsten Jahres ausreichend ist, um die aktuellen Verluste zumindest in Teilen auszugleichen, wird sich zeigen müssen“, so Kramm. Zunächst müsste die Gastronomie wieder öffnen dürfen.

Der Berliner Gastronom Carsten Schmidt, der das „Rutz“, das „Schmidt Z&KO“ und das „Rutz Zollhaus“ betreibt, sagte: „Wenn wir wieder öffnen dürfen und Umsatz generiert wird, ist das eine großartige Unterstützung. Die finanziellen Ausfälle, die wir in den vergangenen Wochen hatten, müssen bis Ende des Jahres wieder ausgeglichen werden. Mit einer Senkung der Mehrwertsteuer für mindestens zwölf Monate halte ich das für realistisch.“

Zuschüsse statt Steuersenkungen gefordert

Kritische Stimmen gab es aus der Berliner Landespolitik. Ob die Mehrwertsteuersenkung der richtige Weg ist, darüber ließe sich streiten, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linkspartei im Abgeordnetenhaus, Harald Gindra. „Solange die häufig inhaber- oder familiengeführten Gastronomiebetriebe aufgrund der Auflagen keine Umsätze generieren können, helfen auch keine Mehrwertsteuersenkungen“, so Gindra. Stattdessen seien Zuschüsse erforderlich, um eine Pleitewelle in der Berliner Gastronomie zu vermeiden.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja nannte das Steuergeschenk der großen Koalition eine „PR-Show“. „Bis Juli – also drei Monate lang – passiert nach den Plänen der Groko erst einmal gar nichts, um die Branche zu retten. Hilfreich wäre vielmehr eine konkrete Öffnungsperspektive mit klar definierten Schutzvorkehrungen“, sagte Czaja.