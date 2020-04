Hilfe aus dem „Grace“: mit dem Foodtruck ins Krankenhaus

Den „Alltagshelden“ der Coronakrise Danke sagen und einen eigenen gesellschaftlichen Beitrag leisten, diesen Wunsch hat sich Martin Bruhn, Küchenchef im Restaurant „Grace“, mit einem Foodtruck erfüllt. Statt Gäste am Kurfürstendamm mit Creamy Rock Shrimps und Miso Black Cod zu verzaubern, bewirtet das Team nun Krankenhauspersonal nach einer anstrengenden Schicht.

Deren Alltag kennt Bruhn von seiner Frau: „Vor 16 Jahren habe ich mich in sie verliebt, weil sie immer zuerst an andere denkt, sie ist fürsorglich und einfühlsam und ist stets bereit zu helfen und für Schwächere einzustehen.“ Der „Grace“-Foodtruck ist vergangene Woche gestartet, die ersten Take-away-Boxen wurden an das Personal des Sana Klinikums in Lichtenberg geliefert. „Die Gesellschaft kann an der Coronakrise wachsen“, glaubt Martin Bruhn.