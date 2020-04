Gastronomen wollen Perspektive für die Zeit nach Corona

Berlin. Ibrahim brüllt auf Arabisch nach hinten „Zwei Falafel!“, dreht sich um und lächelt wieder freundlich: „Naja, schauen Sie sich doch um, der Winterfeldtplatz ist leer.“ Der 62-Jährige steht hinter einem Tisch an der Eingangstür von dem Imbiss „Habibi“ in Schöneberg. Die Schlange vor dem Eingang hält einen derart großen Abstand, dass jeder, der sich anstellt, fragen muss, wo das Ende der Schlange sei. „Von 10 Uhr morgens bis abends 22 Uhr verkaufen wir Schawarma und Falafel“, sagt er, „niemand kann sich setzen, nichts ist normal.“

Alle Gastronomen in Berlin haben ein ähnliches Problem seit rund vier Wochen. Viele konnten von den Sofortmaßnahmen des Senats die ersten Rechnungen bezahlen, aber die meisten saßen am Mittwochabend vor dem Fernseher und warteten auf die neuen Leitlinien von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Sie verkündete, dass das Kontaktverbot bis mindestens 3. Mai beibehalten werde, Clubs, Kneipen, Restaurants und Friseure bleiben weiterhin dicht. Auf Restaurants angesprochen sagte sie, dass sie dazu keine weiteren Neuigkeiten habe. Diese fehlende Perspektive aber ist es, die aktuell sämtliche Berliner Kneipenwirte und Restaurantschefs umtreibt.

Kunden sind im Homeoffice und fehlen mittags

Der Inhaber vom Il Nuovo Primo am Südstern, Rasim Ljuta, sitzt am Donnerstag in der Sonne vor seiner Pizzeria. Fast jeder zweite, der vorbeigeht, grüßt zurück oder fragt, wie es denn läuft. „Es geht schon“, sagt der 35-Jährige dann, „wir haben zum Glück viele Stammkunden, die auch jetzt noch ihre Pizzen bei uns bestellen und abholen.“ Aber die umliegenden Büros, die sonst für sein Mittagsgeschäft gesorgt haben, sind leer. „Alle im Homeoffice“, sagt Rasim Ljuta, „das merken wir schon.“

Er führt die Geschäfte an dieser Stelle seit elf Jahren, hat Rücklagen, die er jetzt angreift. Die Unterstützung von der IBB hat ihn schnell und unkompliziert erreicht, das habe geholfen. Der Vermieter habe ihm angeboten, die Miete für diese drei Frühlingsmonate auf die nächsten eineinhalb Jahre zu verteilen.

Rasim Ljuta mache sich eher Sorgen um seine Mitarbeiter. „Die haben doch vor allem vom Trinkgeld gelebt“, sagt er. An guten Tagen macht das 100 bis 150 Euro pro Schicht aus. „Das Kurzarbeitergeld von 60 Prozent hilft denen wirklich gerade, um zu überleben.“ Viele haben Familie, an die sie auch denken müssen. Noch mehr Sorgen als seine Pizzeria mache ihm das Eiscafé, das er ganz in der Nähe betreibt. Klar kann er Eis verkaufen, wie das auch viele andere Eisdielen in Berlin gerade tun. „Aber ich habe normalerweise um diese Zeit 200 Sitzplätze aufgestellt.“ Der Karneval der Kulturen, der ja dieses Jahr auch abgesagt ist, sorge sonst für Traumumsätze. Der Straßenverkauf mit Eis könne das bei Weitem nicht decken.

Lange „Abstands-Schlagen“, aber viel weniger Umsatz

Ähnliches erzählt Go Miyasaki, der am Mauerpark das Café „Bonanza“ betreibt. Zwar hat auch er einen Straßenverkauf, ähnlich wie das „Habibi“, auch bei ihm formen sich lange „Abstands-Schlangen“, aber der Umsatz sei nicht vergleichbar. „Normalerweise arbeiten drei Mitarbeiter hinter der Theke“, sagt der 33-jährige Japaner, „aber jetzt kann ich nur einen Mitarbeiter dort anstellen, und dadurch sind die Wartezeiten für einen Kaffee für manche zu lang.“ Ein bisschen zusätzlichen Umsatz macht er noch durch seinen Online-Shop, in dem Kaffeebohnen verkauft werden.

Eine zusätzliche Einnahmequelle ist für viele Gastronomen die Internetseite „Hilfelokal.de“. Die Gründer sitzen in Kreuzberg, gleich gegenüber von Ljutas Restaurant, aber Restaurants und Cafés in der ganzen Stadt profitieren davon. Auf HilfeLokal.de können Geschäfte ihre Gutscheine online zum Verkauf anbieten. Eine Anmeldung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten. Ein vollwertiges Gutscheinsystem für die Abwicklung wird bereitgestellt – und das auch für Geschäfte, die bisher noch nicht mit Online-Gutscheinen gearbeitet haben. Auf der Internetseite können Kunden ihr Lieblingsgeschäft in ihrer direkten Umgebung unterstützen, indem sie Gutscheine kaufen. Diese können sie nach der Krise einlösen – oder verfallen lassen. Das erhöht einerseits die Vorfreude auf die Zeit danach und hilft aktuell vielen Geschäften.

Einer, der davon schon profitiert hat, ist Slava Nikonov. Der 43-Jährige betreibt seit einem Jahr das „Molokov“ am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg. Er hat kaum Rücklagen und verkauft Essen und Getränke durch das Fenster – vor allem Cocktails. „Ich habe Sonderpreise eingeführt“, sagt er, „und bei gutem Wetter kommen schon Kunden vorbei.“ Gleich neben den Servietten hat er eine Flasche Desinfektionsmittel stehen. „Was mich stört, ist die Ungewissheit“, sagt er, „können wir jetzt im Mai aufmachen oder nicht?“ Bis September könne er das nicht durchhalten.

Ungewissheit und fehlende Planungssicherheit

Das ist das Problem der meisten Gastronomen: Ungewissheit und fehlende Planungssicherheit. Politiker wie der CDU-Fraktionschef Burkard Dregger forderten deshalb den Senat auf, eine Perspektive zu schaffen – „nicht nur bis Anfang Mai“. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte er, dass Hoteliers und Restaurants eine Grundlage brauchen, um überhaupt entscheiden zu können, ob sie durchhalten. „Wir wollen, dass sie durchhalten, weil sie Arbeitsplätze sichern.“ Wenn nötig, müsse es auch weiter staatliche Hilfen geben. „Das wird nicht an der CDU-Fraktion scheitern.“

Rasim Ljuta vom „Il Nuovo Primo“ hat gemerkt, dass ihm diese Ungewissheit psychisch zusetzt. „Ich muss etwas anstellen mit der Zeit, sonst geht es mir nicht gut.“ Mit seinen Mitarbeitern hat er den Boden im Restaurant neu gemacht, den Garten renoviert und den Keller gestrichen. „Meine drei Söhne haben ein bisschen beim Schleifen der Stühle geholfen“, sagt er, „aber sie sind ja noch klein und wollen lieber spielen.“

Zurück am Winterfeldtplatz steht Thaweenan Klinkhamtui (31) vor dem Restaurant „Papaya“ und gibt ein Gericht nach dem anderen mit Handschuhen durch die Tür heraus. Die gebürtige Deutsche – Freunde nennen sie „Nui“ – hat gebannt vor der Tagesschau gesessen und gehofft, dass bald eine Lockerung der Maßnahmen verkündet werde. „Klar verkaufen wir noch Essen, aber auf Dauer wird das so nichts.“ Das „Papaya“ gehört seit zehn Jahren zum Kiez, und Stammkunden halten die Treue. Aber sie hat noch ein ganz anderes Problem: „Uns fehlen die Lieferungen aus China.“