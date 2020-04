Säuren, Basen, Keto? Die neuen Trends in „Super You“

Ab sofort ist die neue „Super You“ im Handel erhältlich (4,90 Euro), das HealthStyle-Magazin der Funke Mediengruppe, in der auch die Berliner Morgenpost erscheint. Dieses Mal geht es unter anderem um die Frage, wie Sie basische Lebensmittel ganz einfach in Ihre Ernährung einbauen können und so Säurebildner gezielt in Schach halten.

Wussten Sie, dass unsere Ernährung zu 80 Prozent basisch sein und lediglich zu 20 Prozent aus Säurebildnern bestehen sollte? Langfristig trägt das ganz entscheidend zur Gesundheit bei.

Ein weiteres Thema ist der Stoffwechsel. Was sollte ich beim Essen lieber weglassen? Der Low-Carb-Trend, also eine kohlenhydratarme Ernährung, hat schon lange die heimischen Küchen erobert. Doch es gibt auch Extremformen: Alles über Keto und was hinter der Low-Carb-Steigerung steckt, gibt es in der „Super You“.