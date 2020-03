Rutz: Berliner Restaurant bekommt erstmals dritten Stern

Berlin. Gourmets können in Berlin erstmals auf höchster kulinarischer Ebene fündig werden: Mit dem „Rutz“ in Berlin-Mitte gibt es nun auch in der Hauptstadt ein Restaurant mit drei Sternen im Guide Michelin. Die Tester des Gourmetführers zeichneten das „Rutz“ von Küchenchef Marco Müller mit dieser höchsten Bewertung aus, wie aus dem am Dienstag vorgestellten jüngsten Guide Michelin hervorgeht. Insgesamt gibt es nun 24 Stern-Adressen in Berlin.

Bundesweit zeichnet der aktuelle Restaurantführer 308 Häuser aus, eines weniger als im Vorjahr. Drei Sterne konnten sich erneut zehn Restaurants erkochen. Die Auszeichnungen sollten ursprünglich am Dienstag in Hamburg verliehen werden, wegen des Coronavirus wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt.

Rutz mit drei Sternen des Guide Michelin: "Sagenhafte Entwicklung"

Küchenchef Müller habe in nur kurzer Zeit „eine sagenhafte Entwicklung vollzogen“, urteilte der internationale Direktor des Guide Michelin, Gwendal Poullennec, über das „Rutz“ an der Chausseestraße. Die Gerichte seien voller Finesse. „Auch in ihrem ausgeprägten Bezug zur Natur heben sie sich deutlich ab.“

Nach dem ersten Stern im vergangenen Jahr prangen nun zwei Sterne über dem „Coda“ in Neukölln. Mit zwei Sterne können weiterhin das „Lorenz Adlon Esszimmer“, „Horváth“, „Facil“ und „Tim Raue“ werben. 18 Restaurants in Berlin weisen einen Stern vor. Neu in dieser Gruppe sind das „Cordo“ und „Prism“.

Alle Sterne-Restaurants in Berlin auf einen Blick:

Rutz (3 Sterne), Chausseestraße 8, 10115 Berlin.

Lorenz Adlon Esszimmer (2 Sterne), Unter den Linden 77, 10117 Berlin

Horváth (2 Sterne), Paul-Lincke-Ufer 44a, 10999 Berlin

Facil (2 Sterne), Potsdamer Straße 3, 10785 Berlin

Tim Raue (2 Sterne), Rudi-Dutschke-Straße 26, 10969 Berlin

5-cinco by Paco Pérez (1 Stern), Drakestraße 1, 10787 Berlin

Bandol sur Mer (1 Stern), Torstraße 167, 10115 Berlin

Bieberbau (1 Stern), Durlacher Str. 15, 10715 Berlin

Cookies Cream (1 Stern), Behrenstraße 55, 10117 Berlin

Cordo (neu) (1 Stern), Große Hamburger Str. 32, 10115 Berlin

einsunternull (1 Stern), Hannoversche Str. 1, 10115 Berlin

ernst, Gerichtstraße 54, 13347 Berlin

Frühsammers Restaurant (1 Stern), Flinsberger Platz 8, 14193 Berlin

GOLVET (1 Stern), Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin

Hugos (1 Stern), Budapester Str. 2, 10787 Berlin

Kin Dee (1 Stern), Lützowstraße 81, 10785 Berlin

Nobelhart & Schmutzig (1 Stern), Friedrichstraße 218, 10969 Berlin

Pauly Saal (1 Stern), Auguststraße 11 - 13, 10117 Berlin

prism (neu) (1 Stern), Fritschestraße 48, 10627 Berlin

Richard (1 Stern), Köpenicker Str. 174, 10997 Berlin

SAVU (1 Stern), Kurfürstendamm 160, 10709 Berlin

SKYKITCHEN (1 Stern), Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

tulus lotrek (1 Stern), Fichtestraße 24, 10967 Berlin

In Brandenburg bleiben die Küchenverhältnisse unverändert: Im ganzen Land finden sich weiterhin keine Restaurants mit zwei oder drei Sternen. Drei Ein-Stern-Häuser konnten immerhin den Status quo erhalten. Das „17 fuffzig“ in Burg (Spreewald) wurde ebenso wieder ausgezeichnet wie das „Friedrich-Wilhelm“ in Potsdam. Dort bekam auch das „Kochzimmer in der Gaststätte zur Ratswaage“ erneut einen Stern, mit dem das Restaurant im vergangenen Jahr erstmals ausgezeichnet wurde.

Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München. In Hamburg und München konnten „The Table Kevin Fehling“ und das „Atelier“ die Top-Auszeichnung mit drei Sternen halten. Aber auch kleine Orte stechen wieder hervor - wie Andernach in Rheinland-Pfalz oder Baiersbronn im Schwarzwald. Dort wurden allerdings der „Schwarzwaldstube“ alle drei bisherigen Sterne gestrichen. Das in der Feinschmeckerwelt bekannte Restaurant musste nach einem verheerenden Brand für den Wiederaufbau schließen.

Guide Michelin zählt zu den führenden Restaurantführern

Der Guide Michelin zählt neben dem Gault Millau zu den international führenden Restaurantführern. Er war vom Reifenhersteller Michelin Anfang des vergangenen Jahrhunderts als Wegweiser zu den damals noch seltenen Autowerkstätten erfunden worden.

Schon einen einzigen Stern im Guide Michelin zu bekommen, gilt als hohe Auszeichnung für ein Restaurant. Ein Stern bedeutet nach Auffassung der Autoren: „Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert“. Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche - einen Umweg wert“. Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche - eine Reise wert“.

Die Tester kommen unangekündigt und probieren die Menüs. Sie sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten nach einheitlichen Maßstäben. Manchmal geben sie sich nach dem Essen zu erkennen, sprechen mit dem Koch und werfen einen Blick in die Küche. Alle Inspektoren haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bewertet werden die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung sowie der Geschmack, die persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität.

Guide Michelin: Diese deutschen Restaurants haben drei Sterne

„Rutz“ in Berlin

„Restaurant Bareiss“ in Baiersbronn (Baden-Württemberg)

„Atelier“ in München (Bayern)

„The Table“ in Hamburg

„Restaurant Überfahrt“ in Rottach-Egern (Bayern)

„Aqua“ in Wolfsburg (Niedersachsen)

„Vendôme“ in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen)

„Waldhotel Sonnora“ in Dreis (Rheinland-Pfalz)

„Victor's Fine Dining“ in Perl (Saarland)

„GästeHaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken (Saarland)