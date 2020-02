Michelin sagt Sterneverleihung wegen Coronavirus ab

Am 3. März hätte es wieder soweit sein sollen. Dann wollte Michelin in Hamburg die Sterne der Gastronomie verkünden und präsentieren. Doch am Sonnabend kam die Absage. "Michelin hat sich dazu entschieden, die für 3. März in Hamburg geplante Präsentation und Sterneverleihung des Guide MICHELIN Deutschland 2020 abzusagen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Grund sei die zunehmende Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) und "die damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer." Das Management von Michelin Europe North habe sich am Sonnabend zu der Absage entschlossen, weil man die Verantwortung für die Gesundheit und die Sicherheit der Preisträger, Geschäftspartner und Mitarbeiter sehr ernst nehme.

Michelin weiter: "Die Entscheidung über die Absage haben wir uns nicht leicht gemacht, jedoch nun konsequent getroffen." Man danke allen Beteiligten, die bei der Vorbereitung geholfen hätten ausdrücklich für die Unterstützung und bitte um Verständnis für diese Entscheidung.

Die Auszeichnungen der Restaurants werde am Vormittag des 3. März über eine digitale Pressekommunikation erfolgen.

Zuletzt hatte die Schweiz ihren Genfer Autosalon abgesagt. In Berlin wurde die Tourismusmesse ITB abgeblasen.

