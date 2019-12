Ein Abend mit Shirley McLaine im „Irma La Douce“

Das Restaurant „Irma La Douce“ hat am 27. November an der Potsdamer Straße 102 in Tiergarten eröffnet.

Tiergarten. Da hängt sie an der Wand, etwas versteckt neben der Bar, und gibt dem Restaurant ihren Namen: Shirley McLaine in ihrer Rolle als Pariser Prostituierte „Irma La Douce“ in dem gleichnamigen Film von 1963. Den Namen haben Jonathan Kartenberg, Betreiber und Restaurantleiter im Neuköllner „Eins44“ und sein Team nicht ohne Grund ausgesucht.

Das Restaurant, das seit 27. November geöffnet ist, liegt an der Potsdamer Straße, fußläufig von der Kurfürstenstraße mit dem Straßenstrich. Der Gastraum ist groß, weit, mit leicht angelaufenen riesigen Spiegeln. Die Weine – eine Tour de France mit Schwerpunkt Burgund, Bordeaux und Champagne in 250 Positionen – sind in einem raumhohen Kühlschrank an der Wand zur Küche untergebracht, über dem Durchgang eine Bahnhofsuhr mit dem Schriftzug Irma. Leer wirkt der Raum etwas kahl, aber sind erst einmal einige Tische besetzt, strahlt das Ganze Gemütlichkeit aus, französisches Bistro-Flair.

Französische Küche neu denken

Denn das „Irma La Douce“, in den Räumen der einstigen „Brasserie Lumières“, setzt auf französische Küche. Keiner der Verantwortlichen ist Franzose, weder Restaurantleiter und Sommelier Sascha Hammer vom „Volt“, auch nicht Küchenchef Michael Schulz, der zuletzt die Küche im „Golvet“ geleitet hat und davor im „Rutz“ und im „Vau“ von Kolja Kleeberg gekocht hat. Trotzdem fühle man sich, so Kartenberg, in der französischen Küche zu Hause, möchte sie aber neu denken, „auf unsere Weise interpretieren“.

Schulz setzt also Gerichte auf die Karte wie Makrele / Sellerie / Früchtetee / Bete (19 Euro) oder Schwarzwurzel / Hefe / Pinienkerne / Birnenessig / Trüffel (22 Euro) und Reh / Kürbis / Churros / Ras El Hanout (34 Euro). Gerichte mit französischem Einfluss und kräftigen Aromen, aber nicht schwer, sondern leicht wie ein Pariser Frühling. Auch das Tatar, an diesem Abend auf Brot serviert und nach französischer Tradition fertig angemacht, ist ein fein anmutender Happen (50 Gramm für 11 Euro, 100 Gram für 18 Euro).

„Irma La Douce“, Potsdamer St. 102, Di.-Sbd., ab 18 Uhr. Reservierung: irma@irmaladouce.de