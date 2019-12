Süßes von der reichen Tante - Genießen wie in Chile

„Nimm mir das Brot weg, wenn du willst, nimm mir die Luft weg, aber lass mir dein Lächeln“. Mit diesen poetischen Zeilen des chilenischen Nobelpreisträgers Pablo Neruda empfängt das Charlottenburger Restaurant „La tía rica“ seine Gäste. Der Name des 50-Plätze-Lokals heißt übersetzt „Die reiche Tante“. Er geht ursprünglich auf einen Ausspruch der Bewohner der Hauptstadt Santiago de Chile zurück. Wenn am Ende des Monats noch Geld zum Essen gehen vorhanden war, wurde liebevoll und scherzhaft gefragt: „Woher hast du das Geld?“. Die Antwort lautete oft: „Ich war bei der tía rica“. So hieß das berühmte Pfandleihhaus in Santiago de Chile.

Seit sieben Jahren besteht das chilenische Restaurant an der Ecke Knesebeck-/Goethestraße. Sechs Abende die Woche serviert Bianca de la Parra zusammen mit ihrem Vater Francisco Javier de la Parra original chilenische Speisen und Gerichte. „Ab und zu gebe ich ihnen einen modernen Twist.“ Sehr zur Begeisterung des Herrn Papa. Der meint: „Jede Küche braucht neue Impulse.“

Der Chilene eröffnete als erstes ein Lokal für neue italienische Küche

Der Endfünfziger weiß, wovon er spricht. 1981 zog es den damals gerade 20-Jährigen der Liebe wegen nach München. An einer Kochhochschule im italienischen Udine absolvierte er seine Kochausbildung, lernte dort die „Neue italienische Küche“. Ende der 80er-Jahre eröffnete in München sein erstes Lokal. „Mit neuer italischer Küche.“ 1996 zog es ihn mit Frau und zwei kleinen Kindern zurück nach Chile, wo er ebenfalls der italienische Gastronomie treu blieb. Aber die Sehnsucht nach Deutschland war zu groß. Fünf Jahre später flog die Familie nach Berlin.

Sie ist für die modernen Impulse zuständig: Bianca de la Parra betreibt gemeinsam mit ihrem Vater das La tía rica.

Foto: Franz Michael Rohm

Die Ankunft in Berlin klingt wie ein Weihnachtsmärchen. Die Eheleute kannten sich nicht aus in der deutschen Hauptstadt. Als Optimisten setzten sie einfach auf eine Portion Glück. Der Container mit dem Möbeln der Familie war unterwegs, Heiligabend 2001 flogen sie nach Berlin, ohne konkretes Ziel. Am Flughafen Tegel fragte der Familienvater den Taxifahrer, ob er ein Hotel in einer ruhigen Gegend empfehlen könne, in dem eine Familie mit zwei kleinen Mädchen für einige Zeit absteigen könne. Der Taxifahrer empfahl eine Unterkunft in der Nähe des Savignyplatzes. „Wir haben uns auf Anhieb in diese Gegend verliebt“, erinnert sich Bianca. Sie war damals 15 Jahre alt. Mehr als 17 Jahre später wohnt sie noch immer im Kiez.

Koriander und Limette sind wichtige Zutaten

Das „La Tía Rica“ zeichnet sich durch eine heimelig Wohlfühlatmosphäre aus. Die wird bestimmt durch Leinentischdecken und bunte Gläser. Prägend und eindrucksvoll sind auch die liebevoll ausgesuchten chilenische Dekorationen, etwa die Tracht eines „Huaso“ genannten Landarbeiters oder ein steinerner „Moai-Kopf“ im Stil der Osterinsel-Kultur. Große Fenster geben den Blick auf den Bürgersteig frei, über eine ganze Wand zieht sich ein Weinregal. Rund 150 Positionen sind im Angebot, denn das „La tía rica“ funktioniert auch als Weinhandlung. Die meisten Weine werden gün-stig abgegeben, die Preise im Lokal beginnen bei 26 Euro, außer Haus halbiert sich der Preis. Neben einer festen Karte mit Spezialitäten wie den gefüllten Teigtaschen Empanadas, mit Käse, Scampi oder Rindfleisch schätzen Gäste aus Berlin und aller Welt gebratene Gambas mit Weißwein-Sauce und Koriander, Gambas al Pil Pil genannt, Linsensalat mit chilenischer Papaya, Avocado und Scampi, oder Ceviche, also in Limettensaft marinierter Fisch, zu dem Bianca ein grandioses Limettensorbet reicht, aromatisiert mit Koriander und Habanero-Chilis.

Inhaber des La tía rica geht an fünf Tagen pro Woche auf Einkaufstour

Bei den Hauptgerichten stehen karamellisierter Maisauflauf mit Rinderhack, Oliven, Rosinen, gekochtem Ei und Hähnchenschenkel, (Pastel de Choclo) oder Hühnerbrust in knusprigem Quinoa-Mantel mit Mango-Quinotto zur Auswahl. Hinzu kommen noch regelmäßig wechselnde Vor- und Hauptspeisen, die die beiden liebevoll jedem Gast von der Tafel persönlich am Tisch erklären. Francisco Javier geht fünf Tage die Woche auf Einkaufstour und lässt sich vom Angebot inspirieren. Dann stehen etwa Oktopus-Carpaccio mit einer Koriander-Zitronen-Ingwer-Creme oder gegrillter Thunfisch mit Erbsen-Kartoffelpüree auf der Karte.

Bei der von Bianca de la Parra bespielten Dessertkarte kommt Eis eine besondere Rolle zu, allerdings ein sehr spezielles aus Chile: Lúcuma-Eis. Diese goldgelbe, süßliche Frucht aus den Bergen Chiles schmeckt nach Karamell, Mango und Vanille. Bei ihrer Advents-Kreation vereint Bianca eine klassische „Cola de Mono-Milch“ und macht daraus mit Stärke versetzt die Füllung für eine Torte.

Zutaten für die chilenische Cola de Mono-Torte.

Foto: Franz Michael Rohm

„Damit verbinde ich die prägenden Weihnachtsleckereien meiner chilenischen Kindheit: die mit Zimt, Nelken, Vanille, Kardamom und Sternanis, für Erwachsene mit einem Schuss Pisco-Weinbrand, aromatisierte Milch und die Zitronentarte“, so die Hotelfachfrau. Die Cola de Mono-Torte erhält mit frischen Beeren oder Physalis dekoriert eine fruchtig-frische Note.

La tía rica, Knesebeckstraße 92, Charlottenburg, Tel. 31 51 86 93, Mo-.Sbd. 17-23 Uhr, 23., 24. und 31. 12, sowie 1. 1. geschlossen, www.latiarica.de

Pie de Cola de Mono

Zubereitungszeit: Meringe-Teig am Vortag zwei Stunden, Torte 70 Minuten.

Rezept für ca. 1,5 Liter Cola de Mono-Milch:

– ein Liter frische Vollmilch

– 200 Milliliter Pisco oder Grappa

– eine Dose Kondensmilch (Milchmädchen)

– drei Nelken

– eine Zimtstange

– vier Piment

– ein Sternanis

– eine Vanillestange

– vier Kardamom

– eine Messerspitze geriebene Muskatnuss

– zwei doppelte Espresso

Zubereitung: In einem Topf Milch, Kondensmilch, Vanillestange und alle Gewürze bei mittlerer Hitze erhitzen.

Wenn die Milch kocht, diese vom Herd nehmen, die doppelten Espressos dazu geben und gut vermengen. Die Milchmischung durch ein Sieb in eine Schüssel sieben, 200 ml Pisco dazu geben. In einer Flasche abfüllen und in den Kühlschrank stellen. Die Cola de Mono-Milch ist bis zu zwölf Tage haltbar.

Pie de Cola de Mono (25 cm Durchmesser):

Zutaten für die Masse:

– 125 Gramm Butter bei Raumtemperatur

– drei Esslöffel Zucker

– ein Ei

– 250 Gramm Mehl

– zwei Teelöffel Backpulver

– 1 Prise Salz

Zutaten für die Füllung:

– 500 Milliliter Cola de Mono

– ein Esslöffel Kondensmilch

– zwei Eigelb

– zwei Esslöffel Maizena (Speisestärke)

Zutaten für Merengue:

– vier Eiweiß bei Raumtemperatur

Zubereitung: Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und die Tarteform mit Butter einfetten. In einer Schüssel die Butter und den Zucker fünf Minuten lang cremig schlagen und dann das Ei einarbeiten. Mehl, Salz und Backpulver hinzufügen und so lange schlagen, bis die Masse Krümel bildet. Dann weiter mit den Händen arbeiten, bis ein weicher Teig entsteht. Dann Teig unter bemehlter Arbeitsfläche ausrollen und die Tarteform damit auslegen, den Teig 15 bis 20 Minuten backen. Während der Teig im Ofen ist, die Füllung zubereiten. 50 ml Cola de Mono mit der Speisestärke, Kondensmilch und Eigelb glatt rühren. 450 ml Cola de Mono aufkochen und die Speisestärke zur kochenden Milch hinzufügen. Alles vom Herd nehmen und kräftig rühren, bis eine Creme entsteht. Die Creme in die vorgebackene Tarteform füllen und ruhen lassen.

Für das Baiser: Einen großen Kochtopf bis zu einem Viertel mit Wasser befüllen und zum Kochen bringen. In einer sauberen Schüssel das Eiweiß mit dem Zucker vermengen und über das Wasserbad drei Minuten fest schlagen. Dann die Schüssel vom Wasserbad entnehmen und weitere drei Minuten weiter schlagen. Pie mit den Baiser bestreichen oder das Baiser in eine Spritztüte geben und nach Wunsch gestalten. Den Pie zum Schluss fünf bis acht Minuten in den Ofen stellen, bis das Baiser eine goldbraune Farbe erhält.