Bowls - Kulinarische Schüsselerlebnisse in Berlin

Neukölln

Holy Flat! Die Viva-Bowl und die Coco-Bowl gehören zu den Rennern. „Neu ist die Bibim-Bowl, eine Anlehnung an das koreanische Gericht Bibimbap, nur ohne Fleisch“, erzählt Mathias Dienst vom vegetarisch-veganen „Holy Flat!“, wo die variantenreichen Schüsseln je nach Saison geändert werden. „Die Vielzahl an Zutaten ermöglicht einen ausgewogenen und gesunden Mix an Nährstoffen“, so Dienst.

Holy Flat!, Lenaustraße 10, Mo.–Fr., 11.30–21 Uhr, Sbd./So., 12–21 Uhr, Tel. 27 49 09 79, www.holy-flat.com

Mitte

L.A. Poke „Bei uns gibt es kalifornische Bowls. Sie bestehen zur Hälfte aus Fisch und frischem Gemüse, dazu 30 Prozent Reis und 20 Prozent Zugaben wie Algen und Avocado, Dressing und Nüsse“, sagt Co-Founder und Geschäftsführerin Laura Eckrodt. Favoriten in dem im Mai 2018 eröffneten „L.A. Poke“ sind Malibu-Wasabi-Salmon und -Spicy-Tuna. Man kann auch eigene Bowls kreieren.

L.A. Poke Alte Schönhauser Straße 44, Mo.–Fr., 12–21 Uhr, Sbd. 12.30–21 Uhr, Tel. 24 04 79 60, www.lapokebowls.com

Friedrichshain

Goodies „Die beliebtesten Bowls sind die „Açai- Bowl“ als Frühstück und die „Lunch- Bowl“ mit Gemüse, Quinoa, Avocado und Salat“, verrät Patricia Idus von „Goodies“. Der Herbst startet mit einer Lunch-Bowl mit neuen Toppings: Chili-Kürbis, Spinat mit Tamari und Sesam. In einer Frühstücks-Schüssel begegnen sich probiotischer Joghurt aus frischen Kokosnüssen, Apfel-Topping, Granola und Granatapfelkerne.

Goodies Warschauer Str. 69, Mo.–Fr., 7.30–19 Uhr, Sbd./So., 9–19 Uhr, www.goodies-deli.com

Schöneberg

Schüsseldienst „In einer einzigen Schüssel kann ich mit verschiedenen Texturen und Aromen spielen, ohne auf einen hohen kulinarischen Anpruch zu verzichten“, sagt Felix Mielke, Ex-„Le Faubourg“-Küchenchef, der im Frühjahr einen Fine-Dining-Imbiss eröffnet hat, wo er etwa Blumenkohl, Rauchforelle und Leinsaat-Sellerie vereint. Mielke: „Das Schöne an einer Schüssel ist, dass man daraus so einfach essen kann.“

Schüsseldienst Akazienstraße 3a, Mo., 12–16 Uhr, Di.–Sbd., 12–21 Uhr, Tel. 0170–586 27 27, www.schuesseldienst-berlin.de

Charlottenburg

The Dawg Björn Swanson, Küchenchef im „Golvet“ und gerade zum „Berliner Meisterkoch 2019“ gekürt, kocht nicht nur aufwendige Menüs. Im „Bikini Berlin“ serviert der Sternekoch in seinem „The Dawg“ Hot Dogs sowie Bowls. Basis der Schüsseln sind Hummus, Rote Bete, Avocado, Quinoa, Tabouleh und Pflücksalat. Dazu kann man Maishähnchenbrust, Lachs, Garnelen oder Feta wählen.

The Dawg Bikini Berlin, Budapester Str. 38, Mo.–Sbd., 10.30–20 Uhr, Tel. 13 89 43 00, www.thedawg.de

Tiergarten

„Weilands Wellfood“ setzt auf Kumpir (gebackene, gefüllte Kartoffeln), Salate und Bowls. Die Letztere gibt es in zwei verschiedenen Größen. Bei den Schüsseln stehen Bowls mit Thai Chicken, mit Pulled Beef oder Thunfisch zur Auswahl. Als vegetarische Varianten finden sich Quinoa mit Tofu, Bohnen und Hirtenkäse oder die Rote-Linsen-Bowl mit Spinat, Fenchel, Joghurt und Vollkornreis.

› Weilands Wellfood Eichhornstraße 3, Atrium Tower, Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Tel. 25 89 97 17, www.weilands-wellfood.de

Kreuzberg

Poké Pelelina In Hawaii sind Poke-Bowls, bestehend aus mariniertem Fisch, Gemüse, exotischen Gewürzen und Reis, ein Nationalgericht, bei dem die Küche Japans und der Westküste Amerikas miteinander verschmelzen. Bei „Poké Pelelina“ reicht das Angebot von Lachs-Bowls mit Edamame, Avocado und Gurke bis zu Thunfisch mit Mango, Rettich und Avocado.

Poké Pelelina Graefestraße 75, Di.–Fr., 12–16 Uhr u. 18–22 Uhr, Sbd. 13–22 Uhr, www.pokepelelina.com

Prenzlauer Berg

Nom Nom Nom Noms sind gefüllte Brioches. Die Zutaten gibt es auch in der Schüssel-Variante. Basis ist ein Reigen aus einem Grünkohl-Mix, Römersalat, Quinoa, Ringelbeete, Kürbiskernen, Edamame und Vinaigrette. Je nach Gusto entscheidet man sich noch für 24 Stunden gegarten Schweinebauch, gerösteten Ziegenkäse oder Kabeljau-Ceviche.

Nom Nom Schönhauser Allee 44, Mi.–Fr., 12–15.30 Uhr/17.30–21.30 Uhr, Sbd./So., 13–21.30 Uhr, Tel. 34 62 69 35, www.nomnom-food.de

Charlottenburg

Sons of Mana Lachs, Avocado, Masago-Rogen, Wakame, Soja-Majo-Sauce und Reis gehören zu den Bowl-Lieblingen im „Sons of Mana“. Neben den Klassikern kann man auch kreativ die auf rohen Fischfilets, Reis und Marinade basierenden Schüsseln selbst mit 36 Zutaten verfeinern.

Sons of Mana Budapester Straße 38, Mo.–Sbd., 10–22 Uhr, Tel. 23 00 27 01, www.sonsofmana.de

Mitte

Beets & Roots Im November 2016 wurde „Beets & Roots“ eröffnet. Inzwischen gibt es drei Filialen. Gerade wurde eine neue Indian Bowl ins kulinarische Programm aufgenommen. Gut in den Herbst passt auch die „Pesto-Portobello-Bowl“ mit Pilzen. „Favoriten bei unseren Kunden sind die Avocado-, die Protein- und die Oriental-Bowl. Viele stellen sich auch ihre eigene Lieblings-Bowl zusammen“, so Geschäftsführer Maximilian Kochen. Zum umfangreichen Angebot gehören außerdem die Varianten Oriental, Korean und Thai Rice, die allesamt auch vom eiligen Mittagsgast vorab geordert werden können.

Beets & Roots Große Dorotheenstraße 83, Mo.–Fr., 11–21 Uhr, Sbd./So. 12.30–20 Uhr, www.beetsandroots.de

BUs

Im „Holy Flat!“ ist Vielfalt angesagt. Dabei geht es besonders um gesunde, ausgewogene Ernährung. Foto: Holy Flat!

Im „Goodies“ werden flüssige von festen Zutaten getrennt. Foto: Goodies

Deftiges mit Rippchen gibt es im „Schüsseldienst“ Foto: Schüsseldienst