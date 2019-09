Tiziana Bionde und Lucio Alvino in ihrem kleinen italienischen Laden „Vino Toscano“ am Bayerischen Platz.

Tiziana und Lucio verwöhnen mit süditalienischer Hausmannskost. Wochentags bieten sie am Mittag drei verschiedene Pasta-Gerichte an.

Tempelhof-Schöneberg. Wer original italienische Pasta liebt, ist richtig bei Tiziana und Lucio. Das sympathische Paar verwöhnt seine Gäste in dem kleinen Feinkost-Laden „Vino Toscano“ an der Grunewaldstraße in Schöneberg mit süditalienischer Hausmannskost.