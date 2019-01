Eberhard Langes Rote-Bete-Gazpacho

Zutaten für 4 Personen

0,5 Liter Rote-Bete-Saft

500 Gramm gekochte Rote Bete

100 Gramm Himbeeren

1 kleines Schwarzbrot

50 Gramm Crème fraîche

2 rote Zwiebeln

500 Gramm eingelegter Schafskäse

1 Esslöffel frisch gepresster Orangensaft, Himbeeressig, Rotweinessig, Kresse, Salz, Zitrone, gemahlener Kümmel, Rohrzucker, Zitrone, Tannenhonig, Liebstöckel, schwarzer Pfeffer, Rapsöl

Eberhard Lange ist Küchenchef im Restaurant „Hugos“.

Foto: Joerg Krauthoefer

Zubereitung

Die vorgegarten Rote-Bete-Rüben werden in grobe Stücke geschnitten. Anschließend werden sie mit etwas Rohrzucker, Zitrone, gemahlenem Kümmel und Crème fraîche mariniert. Die dabei entstandenen Abschnitte werden mit dem Rote-Bete-Saft und den Himbeeren in einem Mixer nicht zu schnell püriert. Mit etwas Salz, Himbeeressig, Zitronenabrieb und Honig wird die Gazpacho abgeschmeckt. Wegen der Himbeerkerne sollte man die Suppe durch ein feines Sieb geben. Das Schwarzbrot wird mit einem Messer oder einer Aufschnittmaschine sehr fein geschnitten. Es sollte nicht dicker als ein 1-Euro-Stück sein.

In eine Pfanne mit etwas brauner Butter wird das Brot nun knusprig gebraten. In einer Pfanne werden rote Zwiebelwürfel in Rapsöl glasig angeschwitzt. Wenn die Pfanne leicht abgekühlt ist, gibt man den Schafskäse hinzu und lässt ihn leicht erwärmen. Bevor er auf dem gerösteten Schwarzbrot mit der Kresse verteilt wird, schmeckt man ihn mit schwarzem gemahlenen Pfeffer und gehacktem Rosmarin ab. Um die Sämigkeit zu erhöhen, kommt etwas mit Orangensaft glatt gerührte Crème fraîche in die kalte Suppe.

( BM )