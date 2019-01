Berliner Hof in Wilmersdorf kommt ohne Chi-Chi aus

Charlottenburg-Wilmersdorf. Sebastian Grabosch und sein Team feierten gerade erst das zehnjährige Bestehen des Restaurants an der Hildegardstraße 14 in Wilmersdorf. Nach Stationen im Schlosshotel Grunewald und im Schweizerhof an der Budapester Straße hat sich der gebürtige Ostwestfale in der Nähe des Volksparks mit dem „Berliner Hof“ etabliert.

Seine Kundschaft kommt vorwiegend aus dem Kiez, aber natürlich gibt es treue Gäste auch aus anderen Bezirken, die traditionelle deutsche Küche und anständige Portionen zu schätzen wissen. Wer seine Mahlzeit in den gediegenen Räumen einnimmt, schmaust umrahmt von dunklen Regalen, in denen eine Menge Weinflaschen darauf warten, entkorkt zu werden.

Dienstags ist Schnitzel-Tag

Die Speisekarte sieht „Köstliches aus der Alt-Berliner Küche“ vor: gebratene Kalbsleber, Königsberger Klopse, Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut. „Kein Chi-Chi“, sagt Sebastian Grabosch und schmunzelt. Dienstags ist Schnitzel-Tag (7,50 Euro), mittwochs ist Burger-Tag (9,99 Euro) und der Donnerstag gehört den Freunden und Freundinnen eines original American US-Rindersteaks (12,50 Euro). Am Sonnabend steht ein deftiges Grünkohl-Essen an, am 27. Januar gibt es Eisbein.

Grabosch wendet sich mit seinen Aktionen definitiv an Menschen, die gern Fleisch verzehren. Das Angebot für Vegetarier ist überschaubarer: Kässpätzle, Röstitaler und Nudelpfanne mit frischem Gemüse in Thymian-Zitronenrahmsauce machen fleischlos satt.

Das Untergeschoss des Berliner Hofes fungiert übrigens als Schalkes selbstständige Vertretung in der Hauptstadt. Hier leuchtet „Königsblau Berlin“ in einem vier Meter breiten und fast 25 Meter langen Kellerraum, der die Fans aus’m Pott an einen Bergwerksstollen erinnert. Ihnen zuliebe hat der Paderborner übrigens vor einigen Jahren die Biermarke gewechselt. Nun fließt Veltins aus dem Zapfhahn.

„Berliner Hof“, Hildegardstraße 14, 10715 Berlin, täglich geöffnet von 12 bis 24 Uhr. Reservierung empfohlen, Tel.: 030/85 07 28 60, www.restaurant-berliner-hof.de.

Mehr aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf lesen Sie hier