Steuerprüfung in Restaurants: Berlin nimmt Millionen ein

Berliner Steuerprüfer haben sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig Imbisse, Restaurants, Cafés und Kneipen vorgeknöpft. Die Betriebsprüfungen hätten bislang rund 15,9 Millionen Euro an zusätzlichen Steuern eingebracht, teilte die Senatsfinanzverwaltung am Donnerstag mit. Insgesamt gibt es rund 15.000 Gastrobetriebe in Berlin - rund 1000 wurden im Jahr 2018 überprüft.

Davon sind rund 690 Fälle bereits ausgewertet. "Allein aus den zehn Fällen mit dem höchsten Mehrergebnis resultieren rund 3,4 Millionen Euro", teilte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) mit. "Das entspricht nicht unserer Vorstellung von Steuerehrlichkeit." In 27 Fällen wurden Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Vorjahr hatten die Behörden stärker das Taxigewerbe kontrolliert.

Kollatz kündigte an, dass man mit den Außenprüfern weiter präsent sein werde. "Wie alle anderen Branchen muss auch der Gastronomiesektor den gesetzlichen Steuerpflichten ordnungsgemäß nachkommen", so Kollatz weiter. In Berlin gibt es nach Angaben der Senatsfinanzverwaltung rund 15.000 gastronomische Betriebe - inklusive Imbissbuden, Caterer oder Schankwirtschaften.

Die Finanzverwaltung bedient sich bei den Überprüfungen auch der sogenannten Kassen-Nachschau. Dabei werden die gespeicherten Geldbewegungen der Kasse kontrolliert und Einnahmen und Ausgaben auf Plausibilität geprüft. Allein in diesem Jahr habe es 500 Nachschauen gegeben.

( dpa )