Kochen für den Weltmeistertitel

Berlin. Die Mannschaft ist zum Training angetreten. Wenige Tage zuvor war noch immer nicht hundertprozentig sicher, wer dabei sein würde. Von Verletzungen, zu viel Computerspielen oder der falschen Einstellung zum Team wurde hier nichts bekannt. Eher kam den Athleten ihr Tagesgeschäft dazwischen.

In der „Blauen Küche“ des Gourmetrestaurants „17fuffzig“ im Wellnesshotel „Zur Bleiche“ in Burg bereiten fünf Köche und die Teamkapitänin, die alle für ihre eigenen Küchen und Restaurants verantwortlich sind, ein besonderes Menü vor: ihr Wettkampfmenü für die Weltmeisterschaft der Köche, den Culinary World Cup Ende November in Luxemburg. Das schweißtreibende Training im Spreewald ist eines der letzten der Deutschen Senioren-Nationalmannschaft der Köche.

Bei diesem Wettkampf geht es nicht nur darum, auf dem Siegertreppchen zu stehen.

Die Köche kämpfen auch für ihren Berufsstand, werben um Nachwuchs und haben sich der gesunden Küche verschrieben. Und auch wenn an diesem Tag viele Fußballvergleiche gezogen werden: „Wir machen hier alle ehrenamtlich mit für Schwarz-Rot-Gold“, sagt Teammanager Ronny Pietzner und ergänzt: „Der Mensch muss täglich essen, Fußball ist nicht so wichtig.“

Christian Haferkorn ist auf seinem Posten. Rechts außen. Er filetiert gerade Lachsforellen für die Vorspeise. Innerhalb von sechs Stunden muss das Team ein Drei-Gänge-Menü zaubern, für 55 Testesser. Am Wettkampftag wird sich diese Zahl verdoppeln, nicht aber die zur Verfügung stehende Zeit. Der Kremmener Haferkorn betreibt eigentlich eine Kochschule und ein Catering. Hier zeigt jeder, dass Kochen Mannschaftssport ist. „Der Austausch mit den Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet ist einfach toll“, erzählt Haferkorn. „Man nimmt immer was mit für seine eigene Küche.“ Neue Produkte, neue Techniken. So zeigt sich an diesem Tag, dass ein Hanföl aus dem Spreewald mit auf die Reise zur WM gehen wird. Die Köche entwickeln das Menü gemeinsam, aber die Verantwortung trägt der Teammanager. Ronny Pietzner betrieb jahrelang erfolgreich die „Bäkemühle“ in Kleinmachnow, die auch bei Berlinern sehr beliebt war.

54 Nationen kämpfen um den Sieg bei der Weltmeisterschaft

Für diesen Abend eigentlich noch wichtiger: Pietzner führte schon mal ein Team zum Pokal. 2006 holte er für den Verband der Köche Deutschlands, dem die Nationalmannschaften der Köche angehören, in Singapur den Weltmeistertitel für Deutschland. Ein Erfolg, den Pietzner gern wiederholen würde. Mit deutscher Küche. Und einem von ihm zusammengestellten Team. Im Menü finden sich Laugenknödel, Schwarzwurzeln oder Rotkohl. Zu viel verraten werden darf nicht in Zeiten des Internets, Fotos der angerichteten Teller sind verboten: Die Konkurrenz liest mit.

54 Nationen treten bei der Weltmeisterschaft an. Da muss das Menü perfekt gelingen und 35 Juroren überzeugen, die Mannschaft ins Finale zu schicken. Die Finalteilnehmer erwartet dann eine Kiste unbekannter Produkte und ein kleines Zeitfenster, um daraus spontan ein Menü zu kreieren. Hier zählt neben der Kreativität auch ganz viel Erfahrung. So ist das Team bunt zusammengemischt. Reinhard Füssel aus Mecklenburg-Vorpommern ist mit 64 Jahren der Erfahrenste im Team und bereits durch einige WM-Teilnahmen gestählt. Zu seiner ersten WM wird voraussichtlich Jacob Tracy fahren. Der Küchenchef aus dem Restaurant „Zum Rittmeister“ bei Werder an der Havel ist gebürtiger Amerikaner und zeichnet für den Hauptgang verantwortlich, der eine echte deutsche Spezialität bereithält: Bratwurst. Es ist eine kleine, sehr feine Bratwurst – so viel sei verraten.

Neben der Seniorenmannschaft reist auch eine Juniorenauswahl zum Wettkampf. Diese trainierte am gleichen Tag in Frankfurt am Main. Hier findet sich auch der derzeit einzige Berliner Vertreter: Paul Jahn. Der 23-Jährige kocht hauptberuflich im Zwei-Sterne Restaurant „Horváth“ in Kreuzberg.

An diesem Abend hört man viel Lob der Testesser. Das Menü überrascht den von der „Bleiche“-Küche verwöhnten Gaumen an einigen Stellen. Der Teammanager ist zufrieden: „An der einen oder anderen Stelle hat es noch gehakt, aber dafür trainieren wir ja.“ Ehrenamtlich, jeder für sich und im Team, damit in diesem Jahr ein Weltmeistertitel nach Deutschland geholt wird.

