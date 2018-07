Dinner Crawl „Volt“ trifft „Coda“ – kulinarisch spazieren in Kreuzkölln

Berlin. „Über die Hobrechtbrück’ – und zurück“: Unter diesem Motto setzen das Restaurant „Volt“ am Paul-Lincke-Ufer und die Dessert- und Dining-Bar „Coda“ an der Friedelstraße am 19. Juli ihre Reihe „Dinner Crawl Kreuzkölln“ fort.

Bei der Landwehrkanal übergreifenden Kooperation erwarten die Gäste für 150 Euro zunächst vier Gänge von „Volt“-Küchenchef Matthias Gleiß, gefolgt von vier Dessertgängen plus Pairing Drinks von „Coda“-Chef René Frank – und dazwischen ein kleiner Spaziergang von Restaurant zu Restaurant.

Das Menü ist eine Überraschung. Gleiß steht im „Volt“ für regional-saisonale Küche, Frank hat mit dem „Coda“ Deutschlands erste Fine-Dining-Loca­tion nur für Desserts geschaffen.

Dinner Crawl Kreuzkölln, 19. Juli ab 19.30 Uhr, Reservierung: coda-berlin.com

( BM )