Italian Street Food Festival Berlin: Das müssen Sie wissen

Pizza, Pasta und Espresso: Auf dem Italian Street Food Festival genießen Sie italienische Küche in Berlin. Alle wichtigen Infos.

Berlin. Zwei Tage lang zelebrieren Fans der italienischen Esskultur Spezialitäten aus Neapel, Rom und Sizilien. Alle wichtigen Infos zu Festival, Eintritt und Anfahrt finden Sie hier:

Wann und wo findet das Italian Street Food Festival Berlin statt?

Das Italian Street Food Festival Berlin findet am Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. Juni statt. Gefeiert und gegessen wird an beiden Tagen von 10 bis 22 Uhr in der Eventlocation Osthafen Berlin.

Was wird auf dem Italian Street Food Festival Berlin geboten?

Verschiedene Foodtrucks und Restaurants bieten auf dem Food Festival italienische Spezialitäten an. Fans der italienischen Küche können aus einem großen Angebot von frischer Pasta über Pizza neapolitanischer Art bis hin zu Risotto wählen. Zur Nachspeise werden italienische Kuchen und Eisspezialitäten zum Espresso angeboten.

Was kostet der Eintritt zum Italian Street Food Festival Berlin?

Der Eintritt zu dem Festival rund um italienisches Essen ist frei.

Wie komme ich am besten zum Italian Street Food Festival am Osthafen Berlin?

Fans von italienischem Essen, die gerne zum Italian Street Food Festival Berlin wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den S-Bahnhöfen Treptower Park und Warschauer Straße ist der Veranstaltungsort fußläufig erreichbar. Mit der Buslinie 347 können Besucher des Italian Street Food Festival Berlin bis zur Station Osthafen fahren.

Osthafen Berlin, Alt-Stralau 1-2, 10245 Berlin

( bm )