"Reinstoff": Gourmet-Restaurant schließt Ende des Jahres

Berlins Gourmet-Szene verliert einen beliebten Treffpunkt für Fans der gehobenen Küche: Nach knapp zehn Jahren schließt das Restaurant "Reinstoff", das in den historischen Edison Höfen gelegen ist. Unter der Küchenleitung von Daniel Achilles wurde das "Reinstoff" mit zwei Michelin Sternen und 18 Punkten im Gault&Millau ausgezeichnet.

Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Sabine Demel entschied sich Achilles nun, den Anfang 2019 auslaufenden Mietvertrag nicht zu verlängern. Als Grund für die Entscheidung ließ das Betreiberpaar in einer Pressemitteilung verlauten: "Wir haben fast zehn Jahre lang all unsere Leidenschaft und unsere Zeit in das Projekt "Reinstoff" gesteckt und sind stolz auf das, was wir mit unserem Team erreicht haben. Leider war und ist unser Restaurant jedoch rein logistisch gar nicht für diese Form der Gourmet-Küche ausgelegt, so dass wir immer mehr an unsere Grenzen gestoßen sind und diese immer weiter nach hinten verschoben haben." Die Suche nach einer neuen Örtlichkeit sei in vollem Gange.

Wer das "Reinstoff" noch einmal in seiner alten Lage besuchen will, der kann ab dem 1. Juli 2018 ein spezielles Menü testen, in dem Daniel Achilles die "Best of" Gerichte des vergangenen Jahrzehnts in neun Gängen vereint.

Adresse: Schlegelstrafle 26c, 10115 Berlin; Di-Sa ab 19 Uhr, Fr & Sa von 12 bis 13:30 Uhr

Mehr zum Thema:

Diese Köche möchten Berlins Meisterkoch werden

Neukölln hat auch Gourmets einiges zu bieten

"Gault&Millau" kürt Tim Raue zu Berlins bestem Koch

( kvw )