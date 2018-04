René Klages verlässt das „17fuffzig“ im Hotel Bleiche

Erst seit Januar 2017 kochte René Klages im "17fuffzig" im Hotel "Bleiche Resort & Spa" im Spreewald, eroberte einen Michelin-Stern und wurde zum "Meisterkoch der Region" gekürt. Jetzt verlässt Klages auf eigenen Wunsch das Unternehmen, wie das Hotel diese Woche mitteilte. Über den Grund wurde nichts bekannt.

Im "17fuffzig" geht es dennoch nahtlos weiter. Alexander Müller übernimmt den Posten als Küchenchef. Der 32-Jährige will sich auf das klassische Handwerk der französischen Küche konzen­trieren.

Der gebürtige Brandenburger begann seine Laufbahn im Restaurant "Joël Robuchon" in Monaco und arbeitete im Restaurant "Paul Bocuse" in Collonges-au-Mont-d'Or sowie in der "Schwarzwaldstube" im Hotel "Traube Tonbach" in Baiersbronn.

