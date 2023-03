Flughafen BER: Streik heute - viele Ausfälle: Diese Flüge sind betroffen

Auch der Flughafen BER ist vom Streik heute betroffen

Ausfälle gibt es bei allen innerdeutschen Flügen

Probleme gibt es auch bei der Anfahrt zum Airport

Berlin/Schönefeld. Wegen des Streiks der Gewerkschaft Verdi kommt es auch am Flughafen BER zu Ausfällen. Wie auf der Website des Airports zu sehen ist, fallen alle innerdeutschen Flüge aus. In dieser Tabelle sehen Sie, welche Flüge am BER heute Vormittag ausfallen:

Uhrzeit Ziel 7.15 Uhr Frankfurt 7.20 Uhr München 7.45 Uhr Frankfurt 8.10 Uhr Köln/Bonn 8.10 Uhr Düsseldorf 8.25 Uhr Stuttgart 8.45 Uhr Frankfurt 8.50 Uhr München 9.45 Uhr Frankfurt 9.50 Uhr München 10.20 Uhr Düsseldorf 10.45 Uhr Frankfurt 10.50 Uhr München 11.45 Uhr Frankfurt

Alle weitere Ausfälle am Flughafen BER können Sie der Website des Airports entnehmen. Flüge, deren Ziel außerhalb Deutschlands liegen, sind vom Streik nicht betroffen. Laut Airport-Website kommt es auch nicht zu Verspätungen.

Die deutschen Flughäfen werden heute von der Gewerkschaft Verdi weitgehend bestreikt. 380-000 Geschäfts- und Privatreisende müssen laut Flughafenverband ADV am Boden bleiben. Direkt von den Streik-Maßnahmen betroffen ist der BER allerdings nicht.

Wegen des Streiks fällt außerdem die gewohnte Möglichkeit fort, flüssig und kostengünstig auf der Schiene zum Airport zu gelangen. Wer auf die Webseite des Flughafens geht, wird unübersehbar darauf hingewiesen. Am Montag hat man für die Anreise zum BER mehrere Alternativen zur S-Bahn. Neben Fahrten mit dem Taxi oder anderen Anbietern kommen Reisende etwa mit der BVG auf U-Bahnlinie U7 vom U-Bahnhof Rudow mit den weiterführenden Bussen X7 und X71 zum Airport.

Weil das mit Gepäck aufwendig ist und mit einer zusätzlichen Dauer von rund 25 Minuten veranschlagt wird, kann man auch mit dem eigenen Pkw fahren. Bei Kurzreisen ist das sogar aus manchen Berliner Bezirken günstiger als ein Taxi. So kostete am Freitag die Buchung eines Parkhaus-Stellplatzes beispielsweise von Montag bis Sonnabend 99 Euro. In größter Eile lässt sich der Parkplatz auch noch während der Anfahrt zum BER via Handy aus dem Auto ordern.

Streik am 27. März in Berlin - die Übersicht

Bereich Auswirkung S-Bahn Berlin Streik, kein Zugverkehr BVG (U-Bahn, Tram, Bus) kein Streik, regulärer Verkehr Flughafen BER kein Streik, aber Ausfälle möglich Regional- und Fernverkehr

der Deutschen Bahn Streik, kein Zugverkehr Regionalverkehr

der ODEG kein Streik, dennoch kein Zugverkehr

Autobahnen Sperrungen möglich, Staus erwartet

Ungewiss, wie es auf den Straßen zum Flughafen aussehen wird

Einen Ansturm von Zuspätkommern, die wegen des Streiks im letzten Moment am Airport eintreffen, erwartet Deckwerth nicht. Für Montag wiederholte sie die übliche Mahnung, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug auf dem Flughafen zu sein. Sicherheitshalber gelte es, mehr Zeit für die Anfahrt einzuplanen.

Deckwerth wollte sich auf keine Spekulation darüber einlassen, ob es am Montag verstopfte Anfahrtswege zum BER geben werde. Bei der Taxiinnung immerhin hatte man vorausgesagt, dass mehr Wagen unterwegs sein werden. Bezüglich der Situation auf dem Flughafen sieht die Sprecherin dem Montag zuversichtlich entgegen. Man habe bei einem Warnstreik am 25. Januar erlebt, dass schwere Folgen ausblieben. Das habe daran gelegen, dass die Reisenden bereits vor dem Flug informiert waren, etwa durch digitale Nachrichten ihrer Fluglinien. „Das Gros der Passagiere kam daher gar nicht erst zum Airport“, so Deckwerth. Die Terminals seien an diesem Tag leer gewesen.