So ist der Flughafen BER auf die Herbstferien vorbereitet

Der Flughafen BER erwartet 1,1 Millionen Reisende in den Herbstferien. Wie der Airport für reibungslose Abläufe sorgen will.

Berlin. Wenn am Freitag die Herbstferien in Berlin und Brandenburg beginnen, herrscht auch am Hauptstadtflughafen BER wieder Hochbetrieb. 1,1 Millionen Passagiere werden über die Ferienzeit erwartet, rund 200.000 mehr als im vergangenen Jahr. Der verkehrsreichste Tag wird dabei voraussichtlich direkt der morgige Freitag sein.

Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach sieht den BER aber gut gerüstet für das anstehende Passagieraufkommen. Spitzenwerte von 80.000 Fluggästen am Tag, wie sie in den Ferien erwartet werden, seien auch im September schon bewältigt worden, sagte sie am Mittwoch. Für das gesamte Jahr 2022 hat der BER seine Passagiererwartung nun nach oben gesetzt: Statt den bisher angenommenen 17 Millionen Fluggästen werde nun mit 18,6 Millionen Reisenden gerechnet, so von Massenbach.

Verglichen mit anderen Flughäfen, an denen es insbesondere während der Sommerferien Chaos gab, ist der BER bislang vergleichsweise gut durch das Jahr gekommen. Gleichzeitig machten von Massenbach und Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer Operations (COO) am BER, auch deutlich: Personalengpässe durch Krankheitsausfälle können auch den Hauptstadtflughafen vor Herausforderungen stellen. „Die Personaldecke ist ausreichend, aber nicht üppig, was bedeutet, dass man nicht alles sofort auffangen kann“, sagte von Massenbach mit Blick auf die Bodenverkehrsdienstleister.

Flughafen BER: Bodendienstleister sollen auch am Abend Personal haben

Hoff Andersson verwies zudem auf den hohen Druck, unter dem das gesamte Flugsystem in Deutschland stehe. Oft gebe es einen „Domino-Effekt“, bei dem die Verspätung eines Flugs also beispielsweise gleich weitere nach sich ziehe. Gerade am Abend können diese Verspätungen für Passagiere aber zum Problem werden: „Bei sehr späten Flügen mussten Passagiere zu lang auf ihr Gepäck warten“, räumte Hoff Andersson ein.

Grund sei, dass die Bodendienstleister sich bei der Einteilung ihrer Mitarbeiter am Regelplan orientieren – sodass bei Verspätungen am Abend das Personal zum Ausladen der Flugzeuge oft knapp ist. „Wenn Flugzeuge nach 23 Uhr ankommen, brauchen wir aber auch dann Personal“, sagte der COO. Die Dienstleister seien dabei, die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Nach wie vor werden zum BER auch zahlreiche Koffer von den großen Umsteige-Flughäfen nachgeliefert, die es dort insbesondere bei Anschlussverbindungen nicht rechtzeitig ins Flugzeug geschafft haben. Hoff Andersson sprach von 200 bis 250 Gepäckstücken am Tag. Die 3000 Koffer, die sich zeitweise am BER angesammelt hatten, hätten jedoch bis Ende September alle an ihre Besitzer zurückgegeben werden können. „Im Moment ist die Situation unter Kontrolle“, berichtete Hoff Andersson.

Neben Ryanair: Auch Wizz Air fliegt jetzt vom Terminal 2 des BER

In Vorbereitung auf die Herbstferien nannte der COO eine Reihe von Punkten, mit denen für möglichst geordnete Abläufe gesorgt werden soll. So fliege inzwischen auch Wizz Air vom Terminal 2, bislang wurde dieses nur von Ryanair genutzt. „Das wird eine bessere Balance zwischen den beiden Terminals schaffen“, erklärte Hoff Andersson. Zudem sind erneut freiwillige Mitarbeitende der Flughafengesellschaft im Einsatz, die Fragen von Reisenden beantworten, diese zur – häufig weniger genutzten – Sicherheitskontrolle im Terminal 2 leiten oder an bestimmten Tagen auch Dienstleister beim Ausladen des Gepäcks unterstützen. Knapp 200 Freiwillige haben sich dem COO zufolge für die Aufgaben gemeldet.

Empfohlen wird Reisenden weiterhin, zweieinhalb Stunden vor Abflug am BER anzukommen, außerdem digitale Optionen zum Check-in zu nutzen. Um Wartezeiten am Flughafen zu verkürzen, verwies Hoff Andersson auf die mehr als 100 Self-Service-Automaten sowie die Möglichkeit, online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen. Seit der Service Ende August eingeführt wurde, hätten bereits mehr als 100.000 Reisende das Angebot genutzt, so der COO, der deshalb empfahl, seinen Slot möglichst frühzeitig zu buchen. Möglich ist das ab 72 Stunden vor Abflug.

BER-Chefin Aletta von Massenbach rechnet für dieses Jahr mit 18,6 Millionen Reisenden am Flughafen – und einem Gewinn für den reinen Flughafenbetrieb.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

BER erwartet für reinen Flughafenbetrieb in 2022 einen Gewinn

Obwohl der BER seine Erwartung an die Zahl an Fluggästen im Jahr 2022 angehoben hat, sagte Flughafenchefin von Massenbach auch: Das Wachstum an Reisenden verlaufe nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie am BER verhaltener als an anderen Standorten in Deutschland und in Deutschland insgesamt wiederum verhaltener als in Europa. Dass der BER sich langsamer erhole erklärte sie einerseits damit, dass der Inlandsflugverkehr noch immer weit unter dem Niveau von 2019 liege.

Hinzukomme, dass die Billigairlines aufgrund hoher Standortkosten zurückhaltender nach Deutschland zurückkämen. Neben Flughafenentgelten zahlen Airlines für Luftsicherheit und Flugsicherung sowie die Luftverkehrssteuer. „Da ist Deutschland im Vergleich zu Europa sehr viel teurer geworden“, so von Massenbach. Erst kürzlich hatte Ryanair mit Verweis auf die hohen Kosten am BER bekanntgegeben, seinen Winterflugplan um rund 40 Prozent gegenüber 2019 zu kürzen.

Als positive Nachricht verkündete von Massenbach aber: Wenngleich der Konzern insgesamt wohl erneut Verluste machen wird, wird für den reinen Flughafenbetrieb in diesem Jahr erstmals mit einem Gewinn gerechnet. Die Höhe bezifferte sie mit einem zweistelligen Millionenbetrag.