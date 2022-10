Eurowings-Streik am BER - diese Flüge sind betroffen

Berlin. Am Flughafen BER in Schönefeld drohen wegen des angekündigten dreitägigen Pilotenstreiks bei der Fluggesellschaft Eurowings zahlreiche Flüge auszufallen. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, sind für Montag elf Abflüge sowie elf Ankünfte am Hauptstadtflughafen gestrichen worden. Was der Streik für die weiteren Tage, also Dienstag und Mittwoch, bedeutet, war zunächst unklar. Ein Unternehmenssprecher von Eurowings sagte, die Flugpläne für diese Tage werden sukzessive folgen, sobald klar sei, wie viele Piloten sich trotz Streikaufruf zum Flugdienst melden.

Wie viele Fluggäste von den Streiks betroffen sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Allerdings wies er daraufhin, dass sich die Kundinnen und Kunden auf der Internetseite eurowings.com oder in der Kundenapp über den Status ihres Fluges informieren können. Zudem gebe es dort auch weitere Informationen zu Beförderungsalternativen und Umbuchungsmöglichkeiten.

Anzahl der gestrichenen Flüge am Montag bleibt überschaubar

Die Auswirkungen des Pilotenstreiks dürften am Hauptstadtflughafen BER dennoch überschaubar bleiben. In diesen Tagen gibt es täglich fast 500 Starts und Landungen am BER. Die Zahl der Flugstreichungen bei Eurowings ist mit insgesamt 22 eher gering. Auf Twitter empfahl der BER den Fluggästen dennoch, sich fortlaufend über den Status ihres Flugs zu informieren.

Diese Eurowings-Abflüge sind betroffen:

6.35 Uhr nach Düsseldorf EW 8040

6.50 Uhr nach Köln/Bonn EW 8085

8.10 Uhr nach Düsseldorf EW 9049

10.15 Uhr nach Düsseldorf EW 8026

10.25 Uhr nach Köln/Bonn EW 8050

13 Uhr nach Stuttgart EW 2011

14.10 Uhr nach Stuttgart EW 8004

16.25 Uhr nach Köln/Bonn EW 051

16.35 Uhr nach Düsseldorf EW 9043

18.05 Uhr nach Köln/Bonn EW 8054

21.15 Uhr nach Stuttgart EW 2021

Diese Eurowings-Ankünfte sind betroffen:

7.35 Uhr von Düsseldorf EW 9048

9.30 Uhr von Düsseldorf EW 8041

12.15 Uhr von Stuttgart EW 2010

13.10 Uhr von Düsseldorf EW 8027

13.10 Uhr von Köln/Bonn EW 8051

15.50 Uhr von Köln/Bonn EW 050

16 Uhr von Düsseldorf EW 9042

17.20 Uhr von Stuttgart EW 8005

20.40 Uhr von Stuttgart EW 2020

21.50 Uhr von Köln/Bonn EW 8055

Eurowings will mehr als die Hälfte des Flugprogramms durchführen

Es ist bereits der zweite Pilotenstreik bei Eurowings innerhalb weniger Wochen. Anfang Oktober hatte die Lufthansa-Tochter schon einmal 38 Flüge gestrichen. Damals waren sowohl innerdeutsche Verbindungen, etwa nach Düsseldorf, Stuttgart oder Köln/Bonn, betroffen, aber zum Beispiel auch Flüge nach Palma de Mallorca. In den kommenden Tagen geht Eurowings davon aus, trotz des Streiks mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms deutschlandweit durchführen zu können.

Die Vereinigung Cockpit hat die Eurowings-Piloten aufgerufen, von Montag 0 Uhr bis einschließlich Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen. Grund dafür sei das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag, erklärte die Gewerkschaft. Ihr geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten.