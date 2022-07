Viele Reisende befürchten ein großes Chaos am Flughafen BER. Am Donnerstag lief der Betrieb zunächst aber ohne größere Probleme an.

So klappt die Flugreise trotz Chaos an Flughäfen

So klappt die Flugreise trotz Chaos an Flughäfen

Ferienstart Flughafen BER: So ist die Lage am Berliner Airport

Schönefeld. Der Reisetag am Flughafen BER ist am Donnerstagvormittag ohne größere Probleme gestartet. Zu größeren Verzögerungen beim Check-in oder an den Sicherheitskontrollen kam es zunächst nicht. Auch Flugausfälle oder Verspätungen im größeren Umfang sind auf der Airport-Website nicht vermerkt. Lediglich ein Flieger zur griechischen Insel Kos und eine Maschine nach Frankfurt am Main fielen aus.

Mehrere Reisende berichteten, dass sie aus Sorge vor dem großen Ferienchaos besonders früh - häufig zwischen drei und vier Stunden vor Abflug - am Flughafen eingetroffen seien. Die Check-in-Schalter sind am frühen Morgen allerdings noch nicht geöffnet. Deshalb sammelten sich am Morgen viele Reisende in den Terminals. Die Check-in-Automaten scheinen alle zu funktionieren, werden von Passagieren aber nur selten genutzt.

Die meisten Passagiere hätten den Eindruck, dass es ziemlich ruhig zugehe und man sich keine Sorgen machen müsse.

Bereits am Mittwoch, zum Start der Schulferien in Berlin, gab es am Flughafen BER keine größeren Probleme. Am Donnerstag wird mit 70.000 Fluggästen an dem Berliner Airport kalkuliert, am Freitag – dem mutmaßlich neuen Rekordtag am BER – dann mit knapp 80.000. Insgesamt soll die Zahl der Reisenden über die Ferien bei drei Millionen liegen.

Lesen Sie auch: Sommerferien in Berlin: Tipps für einen stressfreien Abflug