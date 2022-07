Neue Probleme am Flughafen BER durch Softwarefehler

Schönefeld/Langen. Probleme beim Aufspielen einer neuen Flugsicherungsoftware haben am Mittwoch auch am Hauptstadtflughafen BER zu Verspätungen geführt. Zwei der 230 Flüge mussten nach Flughafenangaben wegen des Problems gestrichen werden. In der Zentrale der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen bei Frankfurt musste über mehrere Stunden die mögliche Verkehrsmenge um die Hälfte verringert werden, wie eine Sprecherin berichtete. Ab 9 Uhr sei wieder der normale Betrieb möglich gewesen.

Von Langen aus kontrollieren Lotsen den unteren Luftraum in der Mitte Deutschlands mit wichtigen Flughäfen wie Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Zum genauen Ausmaß der Verspätungen und Umleitungen machte die DFS zunächst keine Angaben.

An den Flughäfen kommen zudem seit Wochen großem Abfertigungsprobleme hinzu, weil Personal bei den Bodenverkehrsdiensten, an den Check-in-Schaltern und teils auch bei den Passagierkontrollen fehlt. Die Bundesregierung sagte am Mittwoch rasche Regelungen zu, damit Betreiber vorübergehend leichter Personal vor allem aus der Türkei anheuern können – jedoch mit konkreten Vorgaben, um Sozial- oder Lohndumping zu unterbinden.

BER: Vorschlag wird von den Bodenverkehrsdienstleister begrüßt

Dieser Vorschlag wird von den drei am BER tätigen Bodenverkehrsdienstleistern explizit nur von Swissport begrüßt. Das Unternehmen gehe jedoch davon aus, dass die ausländischen Arbeitskräfte aufgrund der Sicherheitsüberprüfungen erst zum Ende der Sommerferien einsatzbereit seien, so ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Zwar sei man zuversichtlich, den geplanten Flugverkehr während des Sommers abdecken zu können, doch könne es an Spitzentagen zu längeren Wartezeiten kommen. Ähnlich äußert sich der Sprecher von Aeroground, der kurzfristige Personalengpässe im Falle von Wetterbeeinträchtigungen oder Verspätungen befürchtet. Doch weder Aeroground noch Wisag sehen bei sich einen Bedarf, auf zusätzliches Personal aus dem Ausland zurückzugreifen.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte in Berlin: „Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen können.“ Sie betonte, dass es bei Sicherheit und Zuverlässigkeit keine Abstriche geben solle. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, viele Bürgerinnen und Bürger freuten sich nach zwei Jahren Pandemie auf ihren Urlaub. Nun führten die Probleme zu Enttäuschungen, wenn etwa die Abfertigung „unendlich lange“ dauere. Die Regierung wolle daher helfen, weil es offenkundig auf dem deutschen Markt nicht genügend Kräfte gebe.

Einige tausend Arbeitskräfte sollen aus der Türkei kommen

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, nach Angaben der Branche gehe es um einige tausend Arbeitskräfte, die an Flughäfen in der Türkei derzeit nicht gebraucht würden. Eingestellt werden müssten sie von den Unternehmen selbst. Für den Einsatz in Deutschland sollten staatlicherseits schnell und befristet Voraussetzungen mit Einreise- und Aufenthaltstiteln sowie Arbeitserlaubnissen geschaffen werden. Heil hob hervor, dass dafür Bedingungen gelten sollen, um Dumping auszuschließen. So werde nicht zugelassen, Personal in Leiharbeit anzustellen. „Die Firmen werden die Arbeitskräfte direkt anstellen müssen.“ Bezahlt werden müsse zudem nach Tarif, vorgegeben würden außerdem gute Unterkünfte und nicht „irgendwelche Hütten“. Ob dies in den nächsten Wochen klappe, sei nun die Aufgabe „von vielen“.

Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Ralph Beisel, sagte: „Wenn alle Rädchen so ineinandergreifen, wie uns das in Aussicht gestellt wurde, könnten die ersten Saisonarbeitskräfte in vier Wochen einsatzbereit sein.“ Er dankte der Bundesregierung, dass sie schnell und unbürokratisch den Weg freigeräumt habe. Dies sei ein wichtiger Schritt, damit Dienstleister und Flughäfen die Kräfte in operativen Bereichen beschäftigen könnten. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt will „mehrere hundert“ ausländische Hilfskräfte einstellen. Nach bisheriger Einschätzung könnten die ersten in acht Wochen mit der Arbeit beginnen, erklärte ein Sprecher.

In der Türkei hätten wegen der Insolvenz zweier Fluglinien rund 2000 Menschen ihren Job verloren, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft für Beschäftigte im Luftfahrtsektor (Hava Sen), Seckin Kocak. Die meisten seien gut ausgebildet, erfahren und weiterhin auf der Suche nach Anstellungen. Er gehe davon aus, dass man aus dieser Personengruppe rekrutieren werde. Eine Anstellung in Deutschland, wenn auch nur kurzfristig, sei für viele eine attraktive Perspektive.