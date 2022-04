Flughafen BER warnt in den Osterferien vor Wartezeiten

Schönefeld. Passagiere am Flughafen BER müssen sich während der Osterferien erneut auf längere Wartezeiten bei der Abfertigung einstellen. "Für Flugreisen ins Ausland kann es weiterhin pandemiebedingte länderspezifische Auflagen geben, die die Abläufe am Flughafen verlangsamen", teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit.

"An manchen Punkten wie dem Check-in oder an der Sicherheitskontrolle wird mehr Zeit benötigt." Zudem sei weiterhin mit krankheitsbedingte Ausfällen und Personalengpässen bei den jeweiligen Unternehmen zu rechnen. Fluggäste sollten deshalb ausreichend Zeit bei der Anreise einplanen.

In den Berliner Herbstferien hatten Personalprobleme und Platzmangel für zum Teil chaotische Szenen gesorgt. Zwischenzeitlich hatte die Lufthansa ihren Passagieren empfohlen, vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Auch in der Folge kam es zu chaotischen Szenen, als Anfang November nach einem Feueralarm der Sicherheitsbereich geräumt werden musste. Dabei vermischten sich schon kontrollierte Abreisende mit noch nicht kontrollierten Ankommenden.

Flughafen BER: Eine Million Fluggäste erwartet

Rund eine Million Fluggäste erwarten die BER-Betreiber während der gut zweiwöchigen Osterferien. "Die verkehrsreichsten Tage werden der letzte Schultag vor den Ferien, der 8. April 2022, sowie der Sonntag vor Schulbeginn am 24. April 2022 sein", hieß es am Dienstag. An diesen beiden Tagen sei mit jeweils rund 70.000 Passagieren zu rechnen. Für die übrigen Ferientage geht die Flughafengesellschaft von 50.000 bis 65.000 Reisenden am Tag aus.

"Für alle am Flughafen ist diese Entwicklung ermutigend, aber auch herausfordernd", teilte Flughafenchefin Aletta von Massenbach mit. "Die Flughafengesellschaft, die Polizeibehörden, die Airlines und alle Dienstleister am BER werden hart für reibungslose Abläufe arbeiten müssen. Wenn es in der ohnehin angespannten Personalsituation dann auch noch Ausfälle gibt, kann es zu Verzögerungen kommen."

Flughafen BER: Das wird Fluggäste empfohlen

Vor der Reise

Dokumente: Bei der Fluggesellschaft, dem Reiseveranstalter oder auf den Seiten des Auswärtigen Amts über die Dokumente informieren, die zur Einreise in das Urlaubsland benötigt werden.Impf-, Genesenen- und Testnachweise sowie länderspezifische Einreiseformulare können weiterhin erforderlich sein.

Bei der Fluggesellschaft, dem Reiseveranstalter oder auf den Seiten des Auswärtigen Amts über die Dokumente informieren, die zur Einreise in das Urlaubsland benötigt werden.Impf-, Genesenen- und Testnachweise sowie länderspezifische Einreiseformulare können weiterhin erforderlich sein. Gepäck: Richtig packen und auf die Gepäckvorgaben der Fluggesellschaft für Handgepäck achten. Umpacken am Check-in oder bei der Sicherheitskontrolle verzögert den Prozess für alle.

Richtig packen und auf die Gepäckvorgaben der Fluggesellschaft für Handgepäck achten. Umpacken am Check-in oder bei der Sicherheitskontrolle verzögert den Prozess für alle. Anreise planen: Die Anreise zum Terminal 1 und Terminal 2 ist identisch. Der Bahnhof direkt unter dem Terminal 1 und die Parkhäuser können für beide Abflugorte genutzt werden.

Die Anreise zum Terminal 1 und Terminal 2 ist identisch. Der Bahnhof direkt unter dem Terminal 1 und die Parkhäuser können für beide Abflugorte genutzt werden. Anfahrtszeit: Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Anreise. Corona-bedingt kann es bei den Verkehrsbetrieben zu Einschränkungen und Ausfällen kommen. Vor der Abfahrt den Flugstatus prüfen.

Am Flughafen

Rechtzeitig vor Ort sein: Wenigstens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein.

Wenigstens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein. Rücksicht nehmen: Auf die Corona-Empfehlungen wie Abstand und Masken achten.

Auf die Corona-Empfehlungen wie Abstand und Masken achten. Alles zur Hand haben: Reisedokumente, ggf. 3G-Nachweise sowie Einreisedokumente für das jeweilige Zielland am Check-in rechtzeitig bereithalten.

Reisedokumente, ggf. 3G-Nachweise sowie Einreisedokumente für das jeweilige Zielland am Check-in rechtzeitig bereithalten. Zeit sparen: Self-Check-in nutzen, wenn die Fluggesellschaft diesen anbietet. Nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Die Kontrollstelle mit den kürzesten Wartezeiten werden vor Ort auf den Anzeigetafeln sowie in der App und auf der Webseite des Flughafens angezeigt.

Self-Check-in nutzen, wenn die Fluggesellschaft diesen anbietet. Nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Die Kontrollstelle mit den kürzesten Wartezeiten werden vor Ort auf den Anzeigetafeln sowie in der App und auf der Webseite des Flughafens angezeigt. Richtig warten: Wer Fluggäste zum Flughafen bringt oder abholt, wird gebeten vor dem Terminalgebäude zu warten. In der Kurzzeitparkzone „Kiss & Fly“ direkt vor dem Terminaleingang ist das Halten zum Ein- und Aussteigen zehn Minuten kostenfrei. Eine Stunde parken auf den terminalnahen Parkplätzen kostet fünf Euro und in den Parkhäusern sieben Euro.

Kontakt und Online-Services

Mitarbeiter der Fluggastinformation helfen vor Ort und telefonisch zum Ortstarif unter der 030 6091 6091 0. Service-Informationen und weiterführende Reiseinformationen erhalten Passagiere ebenfalls über www.twitter.com/berlinairport sowie auf www.berlin-airport.de und über die Berlin Airport App (Android, Apple).