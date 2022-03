Von Montag an verbindet United Airlines den Flughafen BER täglich direkt mit dem New Yorker Flughafen Newark.

Die United-Maschine kurz vor dem Start am Flughafen BER Richtung New York.

Airport in Berlin Flughafen BER: Erster Direktflug in die USA startet

Schönefeld. Auf Flügen an die US-Ostküste müssen Berliner und Brandenburger nicht mehr unbedingt umsteigen. Von Montag an verbindet United Airlines Schönefeld täglich direkt mit dem New Yorker Flughafen Newark. Es ist die erste Langstreckenverbindung vom BER in die USA. Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verabschiedete den Erstflug.

Üblicherweise müssen Passagiere vom BER für Langstrecken an Drehkreuzen wie Frankfurt oder München umsteigen. Direktverbindungen aus Schönefeld gibt es nur nach Singapur, Doha und im Winter nach Dubai. Vom 27. Mai bis Ende Oktober fliegt United außerdem vom BER nach Washington.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD, 3.v.r.) verabschiedete den Flug nach New York am Montagvormittag.

Foto: Jörg Krauthöfer

Flughafen BER: Seit Jahren mehr Langstreckenflüge gefordert

Politik und Unternehmen in der Region fordern seit Jahren mehr Langstrecken für den neuen Flughafen. Sie gehen davon aus, dass diese die Wirtschaft ankurbeln. Viele Fluggesellschaften sehen aber an anderen Standorten bessere Chancen, ihre Interkontinentalmaschinen zu füllen.

Auch am damaligen Flughafen Tegel hatte es vor der Corona-Krise 2019 nur sechs Langstreckenziele gegeben. Die Hoffnung, dass es mit Eröffnung des BER mehr werden, erfüllte sich zunächst nicht. Der Flughafen ging 2020 mitten in der Corona-Krise mit zahlreichen Reisebeschränkungen ans Netz. United kehrt mit seiner New-York-Verbindung nun zurück nach Berlin.

Flughafen BER: Die Maschine von United Airlines am Montagvormittag kurz vor dem Start des Direktflugs nach New York.

Foto: Jörg Krauthöfer