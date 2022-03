Flughafen BER: Direktflüge nach New York starten wieder

Berlin. Rund zwei Jahre ist es her, dass New York per Direktflug von Berlin erreichbar war. Dann kam der erste Lockdown in der Corona-Pandemie und das Einreiseverbot in die USA unter anderem für Menschen aus Europa. Nachdem im vergangenen November das Verbot für geimpfte Personen wieder aufgehoben wurde, folgt nun die Möglichkeit, die USA wieder non-stop aus der Hauptstadtregion zu erreichen. Ab 28. März bietet United Airlines Direktflüge vom Flughafen BER nach New York/Newark an. Die Bedeutung wurde bei einer Pressekonferenz am Donnerstag von BER-Chefin Aletta von Massenbach wie von Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India & West-Africa bei United Airlines, betont. „Es ist das erste Mal, dass der BER in das globale Streckennetz der United Airlines aufgenommen wird“, sagte Lettnin.

Ab übernächstem Montag starten dann täglich um 9.50 Uhr Flüge vom BER zum Newark Airport, Ankunft ist dort um 13 Uhr Ortszeit. In die Gegenrichtung geht es ab 17.40 Uhr von New York los, Berlin wird am nächsten Morgen um 7.50 Uhr Ortszeit erreicht. Mit dem Flughafen Newark werde ein wichtiges Drehkreuz der United Airlines angeflogen, von dem aus die Fluggäste auch in andere Regionen der USA weiterreisen können, so Lettnin. Beliebt seien bei Reisenden aus Berlin vor allem Weiterflüge nach Florida oder Kalifornien.

Das Interesse an den Flügen ist groß

Das Interesse an den Flügen, die nach United-Plänen das ganze Jahr über angeboten werden sollen, ist Lettnin zufolge groß. „Wir spüren durch die Corona-Zeit schon einen Rückstau“, sagte er. „In der Tourismusindustrie sprechen alle von einem großartigen Sommer 2022. Das, was wir sehen, unterstreicht das.“ Eine Nachfrage gebe es dabei sowohl bei Geschäftsreisenden wie auch bei privaten Reisen. Eingesetzt werden für die Strecke Maschinen vom Typ Boeing 767 mit 214 Sitzplätzen.

Bislang ist die Zahl Langstreckenverbindungen vom BER überschaubar: Direktflüge gibt es nach Katar, Singapur und Dubai. „Wir wissen, dass es ein großes Interesse daran gibt, weitere Destinationen aufzumachen“, sagte von Massenbach. Man wisse auch, dass die Region „sehr, sehr viel besser angebunden gehört, in alle Richtungen, insbesondere Richtung Westen“. Nordamerika sei schon immer ein sehr wichtiger Markt gewesen, sagte die Flughafen-Chefin weiter. Sie hoffe, dass das Signal, das United Airlines mit der Aufnahme seiner Direktflüge zum BER aussende, insgesamt ein gutes Zeichen für die Anbindung von Berlin und Brandenburg sei.

Saisonale Verbindung nach Washington folgt im Mai

United Airlines plant, ab 27. Mai bereits das nächste Ziel von Berlin aus anzufliegen. Dann geht es zum Washington Dulles International Airport, nahe der US-amerikanischen Hauptstadt. Die Strecke wird von der Fluggesellschaft erstmalig von Berlin-Brandenburg aus angeboten, ebenfalls täglich, aber zunächst saisonal bis zum 29. Oktober. Man sehe großes Potenzial für die Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verbindung, sagte Lettnin, zumal es dort eine Anbindung an mehr als 50 weitere Ziele in den USA gebe. Abflug ist bei dieser Verbindung um 11.05 Uhr am BER, Ankunft in Washington, D.C. um 14.25 Uhr Ortszeit. Zurück geht es um 17.45 Uhr, in Berlin kommen Reisende um 8.20 Uhr am nächsten Tag an. Pläne dafür, ob künftig auch noch andere Städte in den USA direkt mit Berlin verbunden werden, wurden noch nicht konkret benannt. Wenn es die Nachfrage gebe, entwickele sich das Angebot auch entsprechend, hieß es nur.

Auch abseits der USA nannte BER-Chefin von Massenbach noch keine konkreten Vorhaben für zusätzliche Langstreckenflüge. „Wir sind natürlich im Gespräch mit den Fluggesellschaften, die früher schon mal Tegel angeflogen sind, die diesen Markt kennen und ihre Strukturen hier schon haben“, sagte von Massenbach. Darüber hinaus sei man auch mit weiteren Airlines in Kontakt, um zu schauen, was mit der Nachfrage in der Region zusammenpasse. Wenig Hoffnung gibt es in absehbarer Zeit für Verbindungen nach China: Das Land sei insgesamt infolge der Pandemie noch ein schwieriger Markt und die Einreise weiterhin nur eingeschränkt möglich, erklärte von Massenbach.

Für die nächsten Monate – am 27. März beginnt offiziell der Sommerflugplan – gibt man sich aber auch am BER verhalten optimistisch. „Wir erwarten, dass wir insgesamt in diesen Monaten an 50 Prozent des Verkehrs von 2019 herankommen“, sagte von Massenbach. In Spitzenzeiten, gerade in den Sommerferien, würde man vermutlich über die 50 Prozent klettern. Darauf bereite man sich mit allen Partnern vor. Zugleich betonte die Flughafen-Chefin jedoch: Die Voraussehbarkeit dessen, was in einigen Monaten passiert, sei anders als in der Vor-Pandemie-Zeit weiterhin eingeschränkt.