Zwei Drittel der Flüge am Flughafen BER ausgefallen

Am Flughafen BER fielen am Montag viele Flüge aus.

Schönefeld. Erika Schenke ist verärgert. „Die sagen uns, das mit der App funktioniert ganz einfach, aber es funktioniert nicht“, sagt die 65-Jährige und zeigt auf ihren Sohn, der auf dem Boden zwischen den Gepäckstücken sitzt und versucht, über die Easyjet-App ein Hotel zu buchen. Die Schenkes wollten am Morgen in den Familienurlaub nach Teneriffa fliegen. Dann wurde ihr Flug kurzfristig auf Dienstagmorgen verlegt. Die Nacht soll die Familie aus dem Landkreis Elbe-Elster nun in einem Hotel unweit des Flughafens Berlin-Brandenburg BER verbringen – die Nerven liegen blank.

Die Schenkes waren mit ihrem Problem am Montagvormittag nicht allein. Wegen des Warnstreiks der Sicherheitskräfte sind rund zwei Drittel aller Flüge am Hauptstadtflughafen BER ausgefallen. Rund 5000 Passagiere mussten laut Jan-Peter Haack, Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), bis zum Vormittag auf ihren Abflug verzichten. Auf den Tag verteilt rechnete er damit, dass in etwa die Hälfte der Passagiere nicht gestartet sind. Ab vier Uhr morgens hatten die Mitarbeitenden in der Fluggastkontrolle sowie in der Waren- und Personalkontrolle ihre Arbeit niedergelegt. Laut der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich in der Frühschicht rund 240 Kolleginnen und Kollegen am Hauptstadtflughafen an der Maßnahme. Über die Streik-Teilnehmer in der Spätschicht gab es am Nachmittag noch keine Angabe, die Aktion am BER sollte bis Mitternacht andauern. Verdi-Vertreter Wolfgang Pieper aber zeigte sich auf Nachfrage zufrieden. „Wir hoffen, dass der Arbeitgeber das Signal verstanden hat und uns in den Verhandlungen entgegenkommt“, sagte er.

Nicht nur in Berlin haben die Sicherheitskräfte am Montag gestreikt: Auch an den Flughäfen Bremen, Hannover, Leipzig, Düsseldorf und Köln/Bonn bleiben Passagierkontrollen geschlossen. Die Gewerkschaft ging davon aus, dass sich bundesweit etwa 1350 Beschäftigte an der Aktion beteiligten. Am Dienstag soll am BER wieder Normalbetrieb einkehren, dafür wollen die Sicherheitskräfte am Flughafen in München ihre Arbeit niederlegen. Weitere Warnstreiks sind am größtem Flughafen Frankfurt am Main, in Hamburg, Stuttgart und in Karlsruhe/Baden-Baden geplant.

Die Aktionen sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden blieben bislang ergebnislos. Beide Seiten wollen sich am Mittwoch und Donnerstag zu weiteren Verhandlungen treffen. Verdi will einen Vertrag für zwölf Monate und darin die Stundenlöhne um mindestens einen Euro erhöhen. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen. Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle sollen bundesweit einheitlich bezahlt werden.

Verdi fordert Angleichung der Löhne zwischen Ost und West

Enrico Rümker, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Luftverkehr, verteilt am Montag vor dem Flughafeneingang Flugblätter und informiert über den Warnstreik. „Aktuell bekommen Passagierkontrolleure im unteren Bereich einen Stundenlohn von rund 19 Euro“, erklärt er die Ausgangslage. Immer noch gebe es keine Anpassung der Löhne zwischen Ost und West. „Wenn wir das derzeitige Angebot des BDLS annehmen würden und die Gehaltsentwicklung in der Form weiterdenken, hätten wir eine Ost-West-Angleichung frühstens 2050 erreicht“, sagt er. Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, hingegen kritisiert die Streikenden. „Die kurzfristig angesetzten Arbeitskampfmaßnahmen bedeuten ein Horrorszenario für die Fluggäste, die keine Möglichkeit haben, sich auf die Flugausfälle einzustellen“, sagt er laut der Deutschen Presseagentur (dpa).

Am Terminal bilden sich am Vormittag zeitweise Warteschlangen, das große Chaos aber bleibt aus. Ein Drittel der Flüge wird über die Kontrollen im Norden und im Süden des Terminals abgefertigt. Weil den Fluggästen vorab mitgeteilt wurde, dass sie mehr Zeit für ihre Reise einplanen sollen, warten viele von ihnen schon Stunden vor dem geplanten Abflug am Terminal. So auch Gabriele Manke und ihr Mann. „Unser Flug nach Barcelona soll nach derzeitigem Stand am Nachmittag fliegen“, sagt die 61-Jährige. „Schade nur, dass es am BER viel zu wenige Sitzgelegenheiten zum Warten gibt.“

Haack ist mit der Situation am Flughafen insgesamt zufrieden. „Es war die erste Aktion derart am BER, für alle Beteiligten bedeutet so etwas eine besondere Herausforderung“, sagt er. „Insofern bin ich froh, dass ein Drittel der Flüge trotzdem starten konnte und die Lage aktuell stabil ist.“