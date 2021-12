Flughafen BER: Neuer Manager für operativen Betrieb steht fest

Schönefeld. Viele Passagiere, die in den vergangenen Monaten am Hauptstadtflughafen BER abflogen, waren ungewöhnlich gestresst. Große Pannen wie der De-Facto-Zusammenbruch in den Herbstferien oder das Chaos nach einem Raucheralarm in einer Toilette gab es zwar länger nicht mehr. Aber vor allem die lange Abfertigungsdauer an den Sicherheitskontrollen versetzten die Fluggäste auch außerhalb der Rush-Hour am Morgen in Sorge, ob sie ihre Maschinen noch rechtzeitig erreichen würden. Manche eilten bei den „Last-Calls“ zu ihren Gates. Dass es beim Wintereinbruch vergangene Woche eine Stunde dauerte, bis die Flieger enteist werden konnten, war da schon eher nachvollziehbar.

Die Probleme mit dem Betrieb des neuen Flughafens selbst bei vergleichsweise wenigen Passagieren sind bekannt. Für Abhilfe sorgen soll künftig ein Flughafen-Profi aus Skandinavien. Thomas Hoff Anderson, 44 Jahre alt und mit einem schwedischen und einem dänischen Pass ausgestattet, wird als „Chief Operation Officer“ den Betrieb des BER managen. Diese Entscheidung des Aufsichtsrates gab die Flughafengesellschaft am Dienstag bekannt.

Die Verstärkung in der Geschäftsführung mit der Vorsitzenden und Finanz-Expertein Aletta von Massenbach und dem für Personal zuständigen Michael Halberstadt ist angesichts der schwierigen Lage der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hochwillkommen.

Die FBB wartet immer noch auf die Zusagen der überlebenswichtigen Finanzhilfen der öffentlichen Eigentümer und die Freigabe der Subventionen durch die EU-Kommission und steckt in einem schwierigen Prozess aus Kurzarbeit und Personalabbau. Beide Themen beschäftigen die bisherige Führungsspitze, so dass die Suche nach einem Betriebs-Fachmann sehr dringlich war. Wermutstropfen dabei ist, dass der Neue erst im Mai kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen wird.

Thomas Hoff Anderson kommt vom schottischen Bodenverkehrsdienstleister Menzies Aviation zum BER, wo er für das Geschäft in Skandinavien zuständig ist. Diese Erfahrung dürfte nützlich sein, denn ein Großteil der jüngsten Probleme am BER rührten daher, dass die Dienstleister für Check-Inn, Gepäck-Handling und Gate-Services wegen Personalmangels nicht alle die Leistungen erbrachten, die die Airlines als Auftraggeber und der Flughafen erwarteten.

Vorher leitete der studierte Betriebswirt in der gleichen Funktion die er nun am BER bekleiden wird, für anderthalb Jahre den Betrieb am Flughafen der südindischen Software-Metropole Bangalore. Der Airport sei vor der Corona-Pandemie 2018/19 der am schnellesten wachsenden Flughafen der Welt gewesen, hebt der Manager auf seinem Profil im Business-Netzwerk LinkedIn hervor. Die Passagierzahlen waren mit 34 Millionen pro Jahr durchaus mit dem Berliner Vorkrisen-Niveau vergleichbar.

Sein Handwerk gelernt hat Hoff Anderson aber in Kopenhagen. Mehr als zehn Jahre arbeitete er für den Flughafen in der dänischen Hauptstadt, zuletzt als Director of Passenger Experience, Terminal and Landside Operations. Er war unter anderem zuständig für die Planung von Passgier-Strömen, mit der Organisation der Wege im Terminal, der Analyse von Kapazitäten sowie der Optimierung von Prozessen. Also so ziemlich genau das, was am BER angegangen werden muss, ehe mit dem erwarteten Abflauen der Corona-Krise die Passagierzahlen auch in Berlin wieder deutlich steigen werden.

BER-Aufsichtsratschef Jörg Simon lobte, Hoff Anderson sei maßgeblich daran beteiligt gewesen, den Flughafen Kopenhagen „zu einer Referenz für Nachhaltigkeit und Digitalisierung“ zu entwickeln. „Mit seinen Erfahrungen auch aus einem internationalen Umfeld wird er dem Betrieb des BER die notwendigen Impulse geben.“

Seine künftige Vorgesetzte von Massenbach sagte, es werde besonders wertvoll ein, dass der neue Kollege „unsere Prozesse auch aus den unterschiedlichen Perspektiven betrachten“ könne. Thomas Hoff Anderson, der neben Dänisch und Schwedisch auch Englisch, Französisch und Deutsch spricht, sagte, er fühle sich „geehrt, als Geschäftsführer Flugbetrieb zum BER zu kommen“. Er sei überzeugt, dass der BER enorme Chancen habe, zu einem führenden internationalen Flughafen zu wachsen. er freue sich darauf, in Zusammenarbeit mit anderen „das Passagiererlebnis kontinuierlich zu verbessern, den Fokus auf eine nachhaltige Flughafenentwicklung zu legen und die Konnektivität des Flughafens der Hauptstadtregion weiter zu stärken“.

Auf seinem LinkedIn Profil beschreibt er sich als tatkräftige Führungskraft, starken Team-Builder, der unter Beweis gestellt habe, dass er in komplexen Organisationen und Umgebungen Resultate erreichen könne.

