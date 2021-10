Flughafen BER: Nur eine Piste - Flugzeug-Stau über dem Airport

Zahlreiche Flugzeuge wollten am Sonntag am BER starten und landen - doch es gab nur eine freie Piste. Die Flugsicherung griff ein.

Berlin . Nach dem Check-in-Chaos zum Herbstferienbeginn am Flughafen BER ist es am Sonntagabend nun zu einem Flugzeug-Stau über dem Airport gekommen. Schuld daran war laut Deutscher Flugsicherung (DSF), dass am BER derzeit nur eine Piste für Starts und Landungen zur Verfügung steht. Zu viele Piloten wollten die nun innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Anspruch nehmen. Wegen der hohen Verkehrslast griff die Deutsche Flugsicherung dann ein. Das Unternehmen überwacht von Bremen aus den Luftraum über Berlin.

„Tritt in relativ kurzer Zeit zu viel Verkehr für eine Piste auf, so genügt die Kapazität zeitweise nicht. In einem solchen Fall senken wir die Verkehrslast ab – wir ‘steuern’. Dann müssen Flugzeuge, die bereits in der Luft sind, auf der Strecke bzw. im Luftraum gehalten werden. Es ist auch möglich, dass Flugzeuge erst gar nicht starten, wenn schon vor dem Start klar ist, dass der Flug nicht verzögerungsfrei stattfinden kann“, erklärte eine DSF-Pressesprecherin.

Flughafen BER: 900 Verspätungsminuten angehäuft

Wegen der geringen Pisten-Kapazität am BER steuerte die Flughafensicherung am Sonntag 122 Flüge. In der Folge wurden insgesamt 900 Minuten Verspätung angehäuft. So hatte beispielsweise ein Flug von München nach Berlin 20 Minuten Verspätung bei einer Flugzeit von knapp einer Stunde. „Eine solche Situation ist in dieser Dimension am BER das erste Mal aufgetreten“, so die DSF-Pressesprecherin. Bei Wetterereignissen wie zum Beispiel Sturm, Eis oder Gewitter können an größeren Flughäfen in ein bis zwei Stunden bis zu 20.000 Verspätungsminuten entstehen.

Laut Flugsicherung steht voraussichtlich noch bis zum Jahresende nur eine Piste zur Verfügung. „Im Normalfall und insbesondere bei den zur Zeit coronabedingt reduzierten Verkehrszahlen ist diese Pistenkapazität ausreichend“, so die DSF-Pressesprecherin. Doch durch das Herbstferienende kam es zu einer erhöhten Verkehrslast am Flughafen. 64.000 Menschen waren allein am Sonntag über den BER gereist. Für das gesamte Wochenende waren die Verantwortlichen von knapp 190.000 Reisenden ausgegangen. Die meisten von ihnen kamen aus dem Urlaub zurück. Damit übertraf das Fluggastaufkommen noch einmal das Niveau vom ersten Ferienwochenende vor zwei Wochen.