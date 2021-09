Flughafen BER: Engelbert Lütke Daldrup tritt ab - und will nicht mehr so viel fliegen

Flughafen BER BER-Chef tritt ab - und will nicht mehr so viel fliegen

Schönefeld. Eine Vitrine mit Erinnerungstücken an BER will er in seiner Wohnung nicht aufstellen. Und auch ein Denkmal für Engelbert Lütke Daldrup hat in Berlin noch niemand vorgeschlagen. Wenn der Flughafenchef Ende des Monats in den Ruhestand geht, wird das ein bescheidener Abgang - so wie die Eröffnung des berühmt-berüchtigten Hauptstadtflughafens BER vor elf Monaten auch.

„Es gab in den vergangenen Jahren Tage, die waren zum Verzweifeln“, seufzte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller damals bei der Zeremonie - erleichtert, dass der Alptraum vorüber war. An seiner Seite: Lütke Daldrup, den er 2017 nach Schönefeld beordert hatte. Dort wurde er zum „Tatortreiniger“, wie sich der scheidende Geschäftsführer in der „Zeit“ selbst titulierte.

Denn jahrelang hatten sich Andere an der Baustelle des drittgrößten deutschen Flughafens versucht - mit und ohne Plan, und dabei zuweilen mehr kaputt gemacht als aufgebaut. Als der Chefposten mal wieder vakant wurde, sagten reihenweise Manager ab. Niemand wollte sich die Karriere verderben. So fiel die Wahl auf Müllers rechte Hand im Rathaus.

„Es war eine mühsame, sehr kleinteilige Arbeit“, sagt der frühere Beamte. Doch nun funktioniert der Flughafen reibungslos, der „Baukladderadatsch“, wie Lütke Daldrup es gern nennt, hat sein Ende gefunden: „Ich bin zufrieden.“

Doch auch Lütke Daldrup hat am BER Lektionen gelernt. Er musste viel Skepsis überwinden, als er nach Jahren in der Verwaltung auf den Managerposten wechselte, mit einer halben Million Euro Jahresgehalt. Dass er den Flughafen schon im Jahr nach seinem Amtsantritt eröffnen können würde, musste der Ingenieur sich schnell abschminken - es dauerte gut zwei Jahre länger.

Engelbert Lütke Daldrup: „Der Flughafen hat mich geduldiger gemacht“

Auch Lütke Daldrup war überrascht, wie viel noch zu lichten war im Wirrwarr von Rauchklappen, Brandmeldern, Sprinklern und Entrauchungsanlagen. Dabei hatte er im Aufsichtsrat gesessen.

Und er war auch nicht der erste, der die Probleme sorgsam und gründlich lösen wollte. Ex-Technikchef Horst Amann war auch so einer, wie der BER-Untersuchungsausschuss neulich in seinem Abschlussbericht anerkannte. Doch zu seiner Zeit wollte niemand so lange warten.

„Der Flughafen hat mich geduldiger gemacht“, sagte Lütke Daldrup der „Berliner Zeitung“. Während der Zeit im Rathaus war ihm noch der Spitzname „Drängelbert“ angehängt worden. Weil es ihm nie schnell genug gegangen sei.

Was half: Der frühere Staatssekretär weiß mit Parlamenten und Regierungen umzugehen - anders als seine Vorgänger bei dem Staatsbetrieb brachte er die Eigentümervertreter aus Berlin, Brandenburg und dem Bund nicht gegen den Flughafen auf. Der Verwaltungsmann erledigte neben dem Bauen auch die Aktenarbeit, erbrachte Nachweise und Dokumentationen, besorgte Sondergenehmigungen für kreative Bau-Lösungen.

Und er packte die Baufirmen bei der Ehre: Lange verging kein öffentlicher Auftritt, bei dem Lütke Daldrup nicht deutlich die Namen der großen Firmen nannte, die gut verdienten am BER-Fiasko. Teilweise konnte er sie so in neue, strengere Verträge zwingen.

Flughafen BER: Neue Terminals erst in ferner Zukunft

Der Ex-Beamte gefiel sich in der Rolle des Top-Managers. Plötzlich sagte er Worte wie „forecast“ und „business case“. Bald war er auf der BER-Baustelle mit einer Warnweste unterwegs, auf deren Rücken groß die drei Buchstaben CEO gedruckt waren, Chief Executive Officer.

Doch Lütke Daldrup arbeitete auch daran, das Projekt zu befrieden. Ein paar Wochen vor der Eröffnung lud er die Architekten rund um Meinhard von Gerkan ins Terminal ein - nach der geplatzten Eröffnung 2012 hatte der Aufsichtsrat sie noch vom Hof gejagt. Zuletzt ließ der Flughafen die Nazi-Geschichte des Standorts Schönefeld erforschen.

Worin der gelernte Stadtplaner aufging: der Ausbau des Flughafens und die Planung der Airport City. Doch die neuen Terminals werden möglicherweise erst in ferner Zukunft gebraucht. Corona hat den Luftverkehr einbrechen lassen - Prognose ungewiss. Weitgehend erfolglos blieb unter diesen Bedingungen Lütke Daldrups Werbung für mehr Langstreckenflüge und für ICE-Verbindungen ab Schönefeld.

Verglichen mit Frankfurt und München bleibt der BER damit eher ein großer Regionalflughafen. „Wir glauben, dass Deutschland nicht nur zwei internationale Flughäfen braucht. Ostdeutschland braucht einen eigenen“, sagt Lütke Daldrup. Dafür wird nun die Nachfolgerin Aletta von Massenbach weiter werben müssen.

Lütke Daldrup geht ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende. Er hat nun mehr Zeit für seine Frau und seinen Dackel. Reisen wolle er, aber nicht mehr so häufig nur mit dem Flugzeug, wie er in Interviews bekennt. Es darf auch mal entspannter vorangehen - mit dem Schiff und mit der Bahn.

Mit neun Jahren Verspätung ist am Samstag der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet worden. Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa brachten die ersten Fluggäste zum neuen Terminal. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Aus Sicherheitsgründen landeten die Flugzeuge nicht wie geplant parallel auf beiden Start- und Landebahnen, sondern mit einem Abstand von gut vier Minuten beide auf der Nordbahn. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Eröffnung der Flughafens BER erfolgte eher nüchtern - auch der Corona-Krise. Foto: Pool / Getty Images

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird der Luftverkehr Berlins und Brandenburgs am Standort des früheren DDR-Flughafens Schönefeld konzentriert. Foto: Kay Nietfeld / AFP

Das erste Flugzeug, eine Easyjet-Maschine, hat am BER sicher aufgesetzt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Eine Maschine der Lufthansa steht nach der Landung zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) auf dem Flughafen. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Die Flughafenfeuerwehr verabschiedet am Flughafen Tegel den Eröffnungsflug der Fluggesellschaft Easyjet zum neuen Hauptstadtflughafen BER. Foto: Christoph Soeder / dpa

Schaulustige stehen am Zaun der Südbahn nahe dem Tower vom Hauptstadtflughafen BER. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Bau des BER war geprägt von Planungsfehlern, technischen Problemen und Baumängeln. Sechs Mal wurde die Eröffnung verschoben. Foto: Pool / Getty Images

Thomas Wilpert, Kapitän, und Josje Peters, Erste Offizierin, sitzen bei der Ankunft des Eröffnungsflugs der Fluggesellschaft Easyjet aus Berlin-Tegel am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) im Cockpit. Foto: Christoph Soeder / dpa



Nur wenige Fluggäste sind im Terminal des BER am Eröffnungstag unterwegs. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Berliner Taxifahrer sind mit einem Korso in Richtung Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) unterwegs. Foto: Patrick Pleul / dpa

Die Berliner Taxifahrer waren mit ihrem Korso in Tegel gestartet. Bei der Kundgebung fordern sie, dass alle 7000 Berliner Taxen künftig Laderecht am BER bekommen, nicht nur 300 wie bisher vorgesehen. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die ersten Fluggäste laufen durch die Korridore des neuen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Foto: Peter Kneffel / dpa

Umweltaktivisten protestieren unter dem Motto „Am Boden bleiben“ am BER für mehr Klimaschutz und weniger Flugverkehr. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Demonstraten blockierten zweitweise den Zugang zum Terminal mit einer Sitzblockade,. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Lichter spiegeln sich auf dem nassen Vorfeld des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Michael Kappeler / dpa

Das angestrahlte Terminal 1 des BER. Foto: Maja Hitij / Getty Images

An den Check-in-Schaltern war am Eröffnungstag noch nicht viel los. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Blick in das Terminal 1. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) putzt sich mit einem Taschentuch die Nase, als er zur Eröffnungszeremonie bei der Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) kommt. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war bei der Eröffnung mit dabei. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Blick auf den neuen Flughafen BER Berlin Brandenburg. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Polizeibeamte gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Patrick Pleul / dpa



Raum, Licht, Holz und ein „fliegender“ roter Teppich aus Metall: Die Haupthalle des neuen Flughafens vereint auf sechs Etagen das Funktionale des Flughafens mit dem schwebenden Gefühl des Reisens – ein Ort zwischen hier und da. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Blick von oben auf die Haupthalle des BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Check-in-Bereich des BER. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Engelbert Lütge Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, im neuen Flughafen BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Eine Willy Brandt-Gedenkwand schmückt den neuen Flughafen BER, der offiziell den Namen Willy Brandts trägt. Foto: Tobias Schwarz / AFP



Wie lange die ersten Planungen des BER schon zurückliegen, verrät der Stil der Fassaden der Nebengebäude, etwa des Hotels und der Parkhäuser. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Helle Muschelkalkfassaden, strenge Formen und Arkaden finden sich heute in Großstädten weltweit. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Geometrie am BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Hauptterminal des BER, vom großen Willy-Brandt-Platz im unteren Bereich aus gesehen. Der Platz mit Wasserspielen und Bäumen lädt im Sommer zum Verweilen ein. Links liegt das Hotel Steigenberger, in der Mitte Rolltreppen, die aus der unteren Ebene hochführen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Zufahrt zum Hauptterminal heißt Schönefelder Allee. Rechts daneben führen die Schienen zum Bahnhof „Flughafen Berlin-Brandenburg“. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Die verglasten Fronten des Terminals laden zum Beobachten des Flughafengeschehens ein. Der Blick geht Richtung Westen auf den Tower. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Startklar: Die Passagierbrücken des BER warten auf die Ankunft der ersten Flugzeuge. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Arbeiter gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt". Foto: Patrick Pleul / dpa

Eine Frau mit Maske steht im Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen BER vor einem Schalter. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mit heißem Wasser aus einem Hochdruckreiniger säubert ein Arbeiter die Gehwegplatten vor dem Terminal 1. Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER ist für den 31.10.2020 geplant. Foto: Patrick Pleul / dpa



Am Rande des Flughafens BER in Schönefeld entsteht ein neues Wohnquartier. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Dichtes Gedränge herrschte am Sonntag an den Check-in-Schaltern am BER. Foto: Adam Berry / Getty Images