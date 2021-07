Untersuchungsausschuss zum BER fordert Konsequenzen

Berlin/Schönefeld. Auf der Baustelle des Flughafens BER ist kaum ein Baufehler ausgelassen worden. Zu diesem Schluss kommt der Abschlussbericht des zweiten BER-Untersuchungsausschusses, der dem RBB vorliegt. In dem Ausschuss waren seit 2018 insgesamt 57 Zeuginnen und Zeugen zu dem Bau- und Finanzdesaster gehört worden. Der Abschlussbericht umfasst 617 Seiten.

Der Ausschuss listet laut RBB Planungsmängel, schlechte Bauausführung und eine kollektive Verantwortungslosigkeit beim Bau des Hauptstadtflughafens auf.

In dem Bericht wird der ehemalige Flughafenchef Hartmut Mehdorn zitiert: "Als wir da waren, waren die Decken schön zu, alles war sauber, das Licht hat gebrannt. Wir konnten […] mit Fug und Recht glauben, dass das da oben alles in Ordnung ist. Und als die dann da Stichproben gemacht haben, sind die in Ohnmacht gefallen."

Flughafen BER: Ausschuss fordert weitreichende Änderungen für Großprojekte

Der damalige BER-Technikchef Horst Amann kommt zu der Aussage: "Fakt war, dass er (der Flughafen BER, d. Red.) nicht funktionsfähig war. Also […] völlig überladene, auch gewichtsmäßig überladene Kabelpritschen, die so nicht hätten bleiben können. Fakt war, dass eine Durchmischung von verschiedenen Kabelarten vorlag, die aus Sicherheitsgründen so nicht hätten bleiben können, und es gab auch einfach fehlende Verbindungen. [...] Um dieses alles im Detail zu erfassen bei diesen unvorstellbaren Mengen und Kabellängen in diesem Gebäude hat mir einfach die Zeit nicht gereicht."

Der Ausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses fordert angesichts der Pannengeschichte am BER weitreichende Änderungen für künftige Großprojekte. Künftig sollen Planungsänderungen während des Baus unbedingt verhindert und Projekte bei ihrem Start ausreichend finanziert sein, heißt es. Eine Teilprivatisierung des Flughafens schloss das Gremium kategorisch aus.