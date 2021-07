BGH weist Air-Berlin-Beschwerde ab

Der BGH wies eine Beschwerde von Air Berlin zurück. Eine mögliche Schadenersatzklage dürfte in der Folge nun nicht in Berlin verhandelt werden.

Berlin. Im Streit mit dem Air-Berlin-Anteilseigner Etihad hat der Insolvenzverwalter der einst zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die höchste zivilrechtliche Instanz in Deutschland, der Bundesgerichtshof (BGH), wies eine Beschwerde des Rechtsanwalts Lucas Flöther, der die Interessen der Air-Berlin-Gläubiger vertritt, ab. Das bestätigte eine Sprecherin des BGH auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Das Zurückweisen der Rechtsbeschwerde dürfte weitreichende Folge haben in der Frage, ob Etihad für vor der Insolvenz in Aussicht gestellte Unterstützungsangebote an Air Berlin haftbar gemacht werden kann. Flöther hatte sich vor allem vor deutschen Gerichten gute Chancen ausgerechnet und deshalb im Sommer 2018 zunächst vor dem Landgericht Berlin eine Klage gegen Etihad eingereicht und den Streitwert auf bis zu zwei Milliarden Euro beziffert.

Die Golf-Airline wiederum schaltete daraufhin den High Court in London ein. Das führte dazu, dass auch die Berliner Justiz die Zuständigkeit bei den Engländern sah. Flöther ging dagegen sowohl in Großbritannien, wo das Verfahren nun beim Supreme Court liegt, als auch in Deutschland vor – und scheiterte nun vor dem BGH.

Air-Berlin-Gläubiger entscheiden, wie es weiter geht

Laut BGH habe der II. Zivilsenat bereits am 15. Juni in der Sache entschieden. „Das heißt, das Landgericht hat zu Recht beschlossen, das Verfahren bis zur abschließenden Entscheidung des High Court über seine Zuständigkeit auszusetzen“, so eine BGH-Sprecherin. Mehr Details nannte sie zunächst nicht. Eine entsprechende Begründung solle noch in dieser Woche auf der Internetseite des Gerichts eingestellt werden, hieß es.

Air-Berlin-Insolvenzverwalter Flöther reagierte auf Anfrage enttäuscht, ist jedoch nach wie vor der Auffassung, dass Air Berlin eine deutsche Fluggesellschaft mit rechtlichem und tatsächlichem Sitz in Berlin ist. Etihad hingegen verwies stets auf den Status Air Berlins als britische PLC.

„Leider hat der BGH anders entschieden und die Rechtsbeschwerde abgewiesen. Ob und in welcher Form wir jetzt das beim Supreme Court in London anhängige Verfahren weiterführen, werden wir gemeinsam mit dem Gläubigerausschuss in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden – die Gläubiger sind Herren des Verfahrens“, sagte Flöther am Dienstag der Berliner Morgenpost.

In der Sache selbst haben die Gerichte bislang nicht entschieden

„Gemäß meinem gesetzlichen Auftrag als Interessenvertreter der Gläubiger werde ich weiterhin alle potenziellen Ansprüche zugunsten der Insolvenzmasse prüfen, nachverfolgen und in Abstimmung mit dem Gläubigerausschuss bei Bedarf auch gerichtlich durchsetzen“, erklärte er weiter.

Um Geld für die Gläubiger zu erstreiten hatte Flöther auf den sogenannten „Letter of Comfort“ gesetzt, den der frühere Etihad-Chef James Hogan im April 2017 an Air Berlin verschickte. Darin hatte er weitreichende Zugeständnisse gemacht und zugesagt, die Berliner noch bis Ende 2018 finanziell unterstützen zu wollen.

Flöther hatte das im juristischen Sinne für eine handfeste Patronatserklärung gehalten und auch in den ausgebliebenen Zahlungen Etihads einen Grund für die Pleite im August 2017 gesehen. Rund 8000 Air-Berlin-Mitarbeiter hatten daraufhin ihren Job verloren. Hunderttausende Kunden waren auf den Kosten für bereits gekaufte Flugtickets sitzengeblieben. Auch sie zählen nun zu den Gläubigern.

In der Sache – also ob Etihad tatsächlich haftbar gemacht werden kann – haben Richter jedoch noch nicht entschieden. Einzig der Ort einer möglichen juristischen Auseinandersetzung war bislang Thema. Von Seiten Flöthers heißt es, Etihad sei es durch dieses Störmanöver gelungen, sich einer Verhandlung in Berlin zu entziehen. Etihad freilich sah das stets anders.

Etihad erfreut über die Ansicht des Bundesgerichtshofs

Zu der aktuellen BGH-Entscheidung sagte ein Sprecher der Airline am Dienstag: „Wir begrüßen die Entscheidung des BGH, die unsere Ansicht bestätigt, dass die englischen Gerichte zu entscheiden haben, ob sie für die angeblichen Ansprüche von Air Berlin aus dem Schreiben vom April 2017 zuständig sind. Der englische High Court hat bereits entschieden, dass er in der Tat die ausschließliche Zuständigkeit für diesen Fall hat, und diese Entscheidung ist vom Court of Appeal ohne Zulassung einer Revision bestätigt worden. Air Berlin hat beim UK Supreme Court die Zulassung der Revision beantragt, wogegen Etihad Einspruch eingelegt hat.“

Fraglich ist nun, ob die Air-Berlin-Gläubiger angesichts der zahlreichen juristischen Niederlagen die Auseinandersetzung mit der Scheich-Airline überhaupt weiterführen wollen – zumal sich durch den Brexit offenbar noch eine weitere Option eröffnet hat, Geld in die Kasse zu bekommen.

Flöther hat auch eine Deutsche-Börse-Tochter verklagt

Möglich macht das ein – Flöthers Auffassung zufolge – veränderter Rechtsrahmen, der sich durch den Austritt Großbritanniens aus der EU ergeben hat. Flöther sprach in einer Mitteilung Ende Juni von einer „historisch neuen Konstellation“.

Im Kern geht es darum, der Air Berlin PLC den Status als Gesellschaft englischen Rechts abzuerkennen und Air Berlin somit wie eine deutsche Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu behandeln. Dies könnte Folgen für die Clearstream Banking AG, eine Tochter der Deutschen Börse, als eingetragene Aktionärin der Air Berlin PLC haben.

„Nach unserer Rechtsauffassung haftet die Clearstream Banking AG infolge des Brexit als persönlich haftende Gesellschafterin für die Verbindlichkeiten der Air Berlin PLC“, so Flöther, der nun das Landgericht Frankfurt am Main eingeschaltet hat. Auch in dieser Sache geht es um viel Geld. Flöther hat Clearstream Banking zunächst auf 497,8 Millionen Euro verklagt. Weitere Forderungen will er gerichtlich feststellen lassen.