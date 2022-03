Flughafen BER Terminal 1: Ankunft, Parken, Abflüge, Corona, Parken, Taxis - Alle Infos

Flughafen BER Terminal 1 - Wie informiere ich mich über Ankunft und Abflug? Was ist mit Parken am BER? Alle Infos.

Die Eröffnung wurde immer wieder verschoben, und die Kosten explodierten - der neue Berliner Flughafen sorgte über Jahre für Negativschlagzeilen. Mit neuen Jahren Verspätung geht der Flughafen "Willy Brandt" vor den Toren der Hauptstadt nun in Betrieb.

Berlin/Schönefeld. Der Berliner Flughafen BER in Schönefeld (ICA-Code EDDB, IATA-Code BER) ist am 31. Oktober 2020 mit dem Terminal 1 in Betrieb gegangen - nach 14 Jahren Bauzeit, mitten in der Corona-Krise und weit von ursprünglich geplanten Passagierzahlen entfernt.

Mittlerweile läuft der Betrieb am Hauptstadtflughafen stabil - auch wenn es in den vergangenen Monaten immer wieder zu neuen Hiobsbotschaften gekommen war.

Flughafen BER Ankunft und Abflüge am Flughafen BER: Wie informiere ich mich?

Wie komme ich zum Flughafen BER?

Parken am Flughafen BER: Was muss man wissen?

Corona-Regeln am Flughafen BER: Was gilt?

Gibt es einen BER-Lageplan?

Welche Kosten sind beim Bau des Flughafen BER entstanden?

Wann sollte der Flughafen BER ursprünglich eröffnet werden?

Kann man den Flughafen BER auch besichtigen?

Flughafen BER Terminal 1 Ankunft: Parken für Abholer und Flugreisende, Kiss & Fly, Preise

Um Passagiere zum Flughafen zu bringen oder abzuholen, stehen 300 Parkplätze direkt vor dem Terminal zur Verfügung. Durch die automatisch Kennzeichenerkennung wird kein Ticket benötigt, das Halten ist für eine Dauer von 10 Minuten kostenfrei. Bei einer längeren Parkzeit gelten folgende Preise:

bis zu 15 Minuten: 3 Euro

bis zu 30 Minuten: 6 Euro

bis zu 45 Minuten: 9 Euro

bis zu 1 Stunde: 12 Euro

bis zu 2 Stunden: 24 Euro

bis zu 24 Stunden: 140 Euro

Flugreisenden und Abholern stehen am Flughafen BER mehr als 10.000 Parkplätze zur Verfügung. Parkplätze können online gebucht und mit Kreditkarte oder per Lastschrift bezahlt werden. Die Online-Buchung bietet im Gegensatz zur normalen Einfahrt an der Schranke günstigere Konditionen und Rabattaktionen.

Die Preise sind abhängig von der Parkdauer und vom gewählten Parkhaus. Bis zu eine Stunde etwa kostet in der Regel 7 Euro, bis zu 24 Stunden 54 Euro und bis zu eine Woche 199 Euro.

Für die Parkplatzbewirtschaftung ist der Dienstleister APCOA zuständig. An allen Ein- und Ausfahrtsschranken befindet sich ein Hilfeknopf, über den man bei Problemen mit der Parkleitzentrale verbunden wird. Diese ist 24 Stunden täglich besetzt, auch an Sonn- und Feiertagen. Die Parkleitzentrale befindet sich im Erdgeschoss des Parkhaus P3.

In allen Parkhäusern sind Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Reisende und Besucher vorhanden. Motorradfahrer finden Parkmöglichkeiten in den Parktaschen entlang der Hugo-Eckener-Allee. Von dort kann man zu Fuß zum Terminal gelangen oder alternativ an der Bushaltestelle Hugo-Eckener-Allee kostenpflichtig die Busse des ÖPNV 735, 736 oder N36 nehmen oder eine Station bis zur Haltestelle Flughafen BER – Terminal 1-2 fahren.

Flughafen BER: Ankunft und Abflug

Foto: Fabian Sommer / dpa

Wann ist der Abflug am BER? Wann die Ankunft? Welche Fluggesellschaft fliegt von welchem Gate in welchem Terminal? Antworten auf diese Fragen gibt es auf der Website der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB). Dort werden alle Flüge nach Flugnummer, Codeshares, Abflug- bzw. Ankunftszeit, Check-in, Gate und Status des Flugs aufgelistet.

Auf der Seite kann man die aktuellen Abflug- und Ankunftszeiten abfragen - aber auch den Flugplan der kommenden Tage einsehen. Über die Boarding- und Check-in-Zeiten informieren darüberhinaus auch die Fluggesellschaften.

Fluggäste sollten in jedem Fall rechtzeitig, also etwa zwei Stunden vor Abflug, am Flughafen BER sein, auch wenn sie lediglich mit Handgepäck reisen, empfiehlt die Flughafengesellschaft. Außerdem: Bis auf Weiteres werden alle Flüge im Terminal 1 abgefertigt. Das Terminal 5 bleibt infolge der Corona-Pandemie temporär geschlossen. Ebenso wurde das Terminal 2 vorerst nicht in Betrieb genommen.

Flughafen BER: Anreise mit dem Auto

Mit dem Auto gelangen Sie über die A113 und die B96a komfortabel von und zu den BER-Terminals. Die Adresse (T1-2) für das Navigationsgerät lautet:

Flughafen Berlin Brandenburg

Willy-Brandt-Platz

12529 Schönefeld

Flughafen BER: Anreise mit S-Bahn, Regionalbahn, Airport Express

Der S-Bahnhof des Flughafens BER.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Der Flughafen BER ist an das Schienennetz angebunden. Airport Express und Regionalbahnen verkehren zusammengenommen viermal stündlich vom Bahnhof unter dem Terminal 1 zum Berliner Hauptbahnhof. Außerdem fahren die S-Bahnen S9 und S45 von T1-2 aus in die Berliner Innenstadt.

Die Regional- und Fernverkehrszüge halten ausschließlich am Bahnhof "Flughafen BER - Terminal 1-2"; die S-Bahnen S9 und S45 halten an beiden Flughafenbahnhöfen. Reisende, die vom Terminal 5 abfliegen und mit den Regional- bzw. Fernverkehrszügen im Bahnhof "Terminal 1-2" ankommen, steigen dort in die S-Bahnen um und fahren zwei Stationen bis zum Bahnhof "Terminal 5".

Die Expressbusse X7 und X71 verbinden den U-Bahnhof Rudow (Endstation U7) mit beiden Standorten. Die Fahrt bis zum Terminal 1 beträgt 16 Minuten. Darüber hinaus verkehren die Expressbusse BER1 (Rathaus Steglitz - BER T1/2) und BER2 (Potsdam Hbf - BER T1/2 & T5) mehrmals täglich zum Flughafen Berlin Brandenburg.

Flughafen BER: Taxis

Taxis am Flughafen BER.

Foto: Soeren Stache / dpa

Ankommende Passagiere nutzen die beiden Taxistände Nord und Süd vor dem T1 auf der Ebene E0. Abreisende Passagiere steigen auf der Ebene E1 aus dem Taxi und können dort einchecken.

Passagiere, die ein spezielles Taxi benötigen, z. B. ein behindertengerechtes Taxi, eines mit Kindersitz oder ein Großraumfahrzeug, wenden sich an eine Servicekraft des Dienstleisters APCOA. Die Servicekräfte finden sich an den jeweiligen Taxiständen.

Für alle vor dem Terminal bereitstehenden Taxen aus dem Landkreis Dahme-Spreewald gilt der aktuelle Tarif der Verordnung über Beförderungsentgelte im Taxenverkehr des Landkreises Dahme-Spreewald.

Flughafen BER: Corona-Regeln und Covid-Hinweise

Es gilt Maskenpflicht. Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.

Alle Reisenden müssen einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorweisen.

Personen unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Passagiere und Besucher können sich im Terminal 1 des BER mit PCR-Tests und Antigen-Schnelltests testen lassen. Personen mit Symptomen sind davon ausgeschlossen.

Das Testzentrum auf der Ebene E0 ist täglich von 4 bis 22.30 Uhr geöffnet. Das Testzentrum ist für Reisende und Besucher geöffnet. Die Tests können ab 0 Jahren durchgeführt werden, bei Kindern nur im Beisein der Erziehungsberechtigten. Das Testangebot umfasst: Express PCR-Tests mit Ergebnis nach 20-45 Min., PCR-Tests mit Ergebnis nach 24-36 Std., Antigen-Tests und kostenlose Bürgertests mit Ergebnis nach 15 Min.

Check-in und Sicherheitskontrollen sollen möglichst kontaktlos laufen. So werden Reisende gebeten, online einzuchecken und ihre Bordkarte z.B. direkt auf das Smartphone zu laden.

Der Flughafen schreibt: "Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor Ihrem Abflug die Einreisebestimmungen für ihr jeweiliges Zielland und halten Sie die notwendigen Unterlagen zum Check-in vollständig bereit."

An den Sicherheitskontrollen darf jeder Reisende auf Anforderung der Bundespolizei derzeit nur ein Handgepäckstück mit sich führen.

Aktuelle Hinweise zu Einreisebestimmungen finden Sie auf der Website des BER.

Flughafen BER hat eröffnet: Die schönsten Bilder

Mit neun Jahren Verspätung ist am Samstag der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet worden. Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa brachten die ersten Fluggäste zum neuen Terminal. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Aus Sicherheitsgründen landeten die Flugzeuge nicht wie geplant parallel auf beiden Start- und Landebahnen, sondern mit einem Abstand von gut vier Minuten beide auf der Nordbahn. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Eröffnung der Flughafens BER erfolgte eher nüchtern - auch der Corona-Krise. Foto: Pool / Getty Images

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird der Luftverkehr Berlins und Brandenburgs am Standort des früheren DDR-Flughafens Schönefeld konzentriert. Foto: Kay Nietfeld / AFP

Das erste Flugzeug, eine Easyjet-Maschine, hat am BER sicher aufgesetzt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Eine Maschine der Lufthansa steht nach der Landung zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) auf dem Flughafen. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Die Flughafenfeuerwehr verabschiedet am Flughafen Tegel den Eröffnungsflug der Fluggesellschaft Easyjet zum neuen Hauptstadtflughafen BER. Foto: Christoph Soeder / dpa

Schaulustige stehen am Zaun der Südbahn nahe dem Tower vom Hauptstadtflughafen BER. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Bau des BER war geprägt von Planungsfehlern, technischen Problemen und Baumängeln. Sechs Mal wurde die Eröffnung verschoben. Foto: Pool / Getty Images

Thomas Wilpert, Kapitän, und Josje Peters, Erste Offizierin, sitzen bei der Ankunft des Eröffnungsflugs der Fluggesellschaft Easyjet aus Berlin-Tegel am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) im Cockpit. Foto: Christoph Soeder / dpa



Nur wenige Fluggäste sind im Terminal des BER am Eröffnungstag unterwegs. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Berliner Taxifahrer sind mit einem Korso in Richtung Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) unterwegs. Foto: Patrick Pleul / dpa

Die Berliner Taxifahrer waren mit ihrem Korso in Tegel gestartet. Bei der Kundgebung fordern sie, dass alle 7000 Berliner Taxen künftig Laderecht am BER bekommen, nicht nur 300 wie bisher vorgesehen. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die ersten Fluggäste laufen durch die Korridore des neuen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Foto: Peter Kneffel / dpa

Umweltaktivisten protestieren unter dem Motto „Am Boden bleiben“ am BER für mehr Klimaschutz und weniger Flugverkehr. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Demonstraten blockierten zweitweise den Zugang zum Terminal mit einer Sitzblockade,. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Lichter spiegeln sich auf dem nassen Vorfeld des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Michael Kappeler / dpa

Das angestrahlte Terminal 1 des BER. Foto: Maja Hitij / Getty Images

An den Check-in-Schaltern war am Eröffnungstag noch nicht viel los. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Blick in das Terminal 1. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) putzt sich mit einem Taschentuch die Nase, als er zur Eröffnungszeremonie bei der Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) kommt. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war bei der Eröffnung mit dabei. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Blick auf den neuen Flughafen BER Berlin Brandenburg. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Polizeibeamte gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Patrick Pleul / dpa



Raum, Licht, Holz und ein „fliegender“ roter Teppich aus Metall: Die Haupthalle des neuen Flughafens vereint auf sechs Etagen das Funktionale des Flughafens mit dem schwebenden Gefühl des Reisens – ein Ort zwischen hier und da. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Blick von oben auf die Haupthalle des BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Check-in-Bereich des BER. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Engelbert Lütge Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, im neuen Flughafen BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Eine Willy Brandt-Gedenkwand schmückt den neuen Flughafen BER, der offiziell den Namen Willy Brandts trägt. Foto: Tobias Schwarz / AFP



Wie lange die ersten Planungen des BER schon zurückliegen, verrät der Stil der Fassaden der Nebengebäude, etwa des Hotels und der Parkhäuser. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Helle Muschelkalkfassaden, strenge Formen und Arkaden finden sich heute in Großstädten weltweit. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Geometrie am BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Hauptterminal des BER, vom großen Willy-Brandt-Platz im unteren Bereich aus gesehen. Der Platz mit Wasserspielen und Bäumen lädt im Sommer zum Verweilen ein. Links liegt das Hotel Steigenberger, in der Mitte Rolltreppen, die aus der unteren Ebene hochführen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Zufahrt zum Hauptterminal heißt Schönefelder Allee. Rechts daneben führen die Schienen zum Bahnhof „Flughafen Berlin-Brandenburg“. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Die verglasten Fronten des Terminals laden zum Beobachten des Flughafengeschehens ein. Der Blick geht Richtung Westen auf den Tower. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Startklar: Die Passagierbrücken des BER warten auf die Ankunft der ersten Flugzeuge. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Arbeiter gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt". Foto: Patrick Pleul / dpa

Eine Frau mit Maske steht im Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen BER vor einem Schalter. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mit heißem Wasser aus einem Hochdruckreiniger säubert ein Arbeiter die Gehwegplatten vor dem Terminal 1. Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER ist für den 31.10.2020 geplant. Foto: Patrick Pleul / dpa



Am Rande des Flughafens BER in Schönefeld entsteht ein neues Wohnquartier. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Dichtes Gedränge herrschte am Sonntag an den Check-in-Schaltern am BER. Foto: Adam Berry / Getty Images



Flughafen BER: Lageplan

Einen Lageplan für den Flughafen BER mit dem gesamten Flughafengelände und den Terminals erhalten auf der Website der Flughafengesellschaft. Dort ist auch zu erfahren, wo sich die Gates, die Sicherheitskontrollen, die Passkontrollen, die Raucherbereiche, die Geldautomaten oder die Toiletten befinden.

Flughafen BER besichtigen: Die Besucherterrasse

Blick von der Besucherterrasse vom Terminal 1 des Flughafens BER (Archivbild).

Foto: Soeren Stache / dpa

Wer sich startende und landende Flieger am Flughafen BER aus der Nähe ansehen möchte, kann dies auf der Besucherterrasse tun. Der Zugang zur Aussichtsplattform am Hauptstadtflughafen ist kostenpflichtig. Drei Euro werden fällig, wenn Besucher von der Terrasse auf das Rollfeld blicken wollen. Tickets können online oder vor Ort am Automaten gekauft werden.

Aktuell ist die Besucherterrasse wegen Corona geschlossen.

Flughafen BER: Kosten

Der Bau des Flughafens BER hat mehr als sechs Milliarden Euro gekostet. Zählt man die Verkehrsanbindung, die Erweiterungen und den Schallschutz hinzu, kommt man auf etwa acht Milliarden Euro. Ursprünglich sollte der Airport etwa 1,7 Milliarden Euro kosten. 1996 wurde der Flughafenbau beschlossen.

Wann sollte der Flughafen BER ursprünglich eröffnet werden?

Mit einem symbolischen Spatenstich nahe dem Flughafen Berlin-Schönefeld geben am 5. September 2006 der Sprecher der Flughafengeschäftsführung, Rainer Schwarz, (v.l.) Bahn-Chef Hartmut Mehdorn, Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) den Startschuss für den Bau des neuen Hauptstadtflughafen.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Im September 2006 begann der Bau des Flughafens BER, Eröffnung sollte ursprünglich im Oktober 2012 sein. Die Gründe für die vielen Pannen und Verzögerungen beim Bau des BER sind vielschichtig, in erster Linie scheiterte ein schneller und kostengünstiger Bau aber an der Selbstüberschätzung der am Bau beteiligten Politker.

Was ist alles schiefgegangen am Flughafen BER?