Gericht kippt Taxi-Regelung am BER

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Taxi-Regelung für den neuen Großflughafen BER gekippt. Sie muss jetzt neu geregelt werden. Eigentlich dürfen Taxifahrer Fahrgäste nur in den Landkreisen oder Kommunen aufnehmen, wo sie ihre Konzession besitzen - im Falle des BER ist das der Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald. Nach jahrelangem Ringen hatten sich beide Länder und der Kreis jedoch darauf verständigt, dass seit der BER-Eröffnung am 31. Oktober dort zu gleichen Teilen Taxis aus Berlin und aus dem Landkreis Fahrgäste aufnehmen dürfen. Zunächst wurde Lizenzen für jeweils 300 Fahrzeuge aus beiden Ländern erteilt.

Gegen das Zulassungsverfahren hatte ein Berliner Taxi-Unternehmer geklagt und eine erneute Auslosung der Konzessionen verlangt. Das Gericht gab ihm zwar nicht Recht, machte jedoch deutlich, dass die getroffene Regelung insgesamt grob rechtswidrig sei. „Die dem Verfahren zugrunde liegende Allgemeinverfügung sei aufgrund schwerwiegender und offensichtlicher Fehler nicht nur rechtswidrig, sondern nichtig“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Gerichts.

Taxis am BER - Verfügung in Teilen unvollständig

Das Verwaltungsgericht kritisiert einerseits, dass die Allgemeinverfügung in wesentlichen Teilen unvollständig sei, da dort nicht angegeben wird, wann und unter welchen Voraussetzungen eine Zulassung für Berliner Taxis erfolge. Informationen dazu fänden sich erst auf der Internetseite des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsfragen (Labo). Erforderlich sei aber eine schriftliche Verfügung.

Außerdem sei die Allgemeinverfügung widersprüchlich, heißt es in dem Beschluss der Richter. Die Allgemeinverfügung trat demnach mit Eröffnung des BER - also am 31. Oktober 2020 - in Kraft, regele aber bereits ein Zulassungsverfahren, das bis zum 12. Oktober 2020 abgeschlossen sein sollte. Das sei tatsächlich unmöglich, weil eine Allgemeinverfügung, die erst ab dem 31. Oktober gelte, nicht ein zeitlich vorangehendes Auswahlverfahren regeln könne.

Der Senat muss nun ein rechtssicheres Verfahren für die Berliner Taxis finden.