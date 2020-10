Die Fehler der Politiker beim Bau des Flughafen BER

Schönefeld. An Selbstbewusstsein hat es den verantwortlichen Politikern nicht gemangelt, als es um den Bau des neuen Hauptstadtflughafens BER ging. „Wir bauen den Flughafen in eigener Regie“, verkündeten Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (beide SPD) trotzig im Jahre 2003. Gerade hatten sie im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft die Privatisierungspläne für den damals noch „Berlin-Brandenburg International“ genannten Flughafen beerdigt.

Der Hochtief-Konzern und sein Partner IVG, die das Projekt stemmen sollten, hätten zu hohe Preise aufgerufen, hieß es. Die Bau-Profis wollten zwei Milliarden Euro für alles. Aus heutiger Sicht ein Schnäppchen. Aber die Politiker wollten es damals günstiger haben.

Die Entscheidung, nicht einem privaten Konsortium eine wichtige Infrastruktur der Hauptstadt zu übertragen und dabei viele Risiken bei der öffentlichen Hand zu lassen, kann man auch heute noch nachvollziehen. Damals wurde sie von allen Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus unterstützt.

Aber die Politik versäumte es in der Folge eben, die Flughafengesellschaft für die Rolle als Bauherrin eines Milliardenprojektes fit zu machen. Dabei glaubte man zunächst, Sachverstand von außen nötig zu haben. Nach der geplatzten Privatisierung warb die Flughafengesellschaft den Projektbeauftragten von Hochtief, Thomas Weyer, ab und machte ihn zum Technikchef. Als Weyer 2008, kurz nach dem Beginn der Bauarbeiten, im Streit nach München ging, war es um das BER-Projekt geschehen, glauben Kenner der Geschichte bis heute.

Flughafen BER: Banken warnten schon 2008 vor der Strukturschwäche

Aus Ignoranz und aus Sorge vor kritischen Berichten über hohe Anlaufkosten verzichteten die öffentlichen Eigentümer darauf, wie bei anderen Vorhaben dieser Größenordnung eine Projektgesellschaft aufzubauen und Dutzende gut bezahlter Fachleute anzuheuern, die allein im Sinne der Flughafengesellschaft tätig hätten sein sollen.

Die finanzierenden Banken warnten schon 2008 vor dieser entscheidenden Strukturschwäche der Flughafengesellschaft. Ihre Einwände führten aber nicht zu Konsequenzen. Stattdessen taten die Aufseher so, als könne man einen Großflughafen quasi nebenbei errichten. Diese Unfähigkeit, einen Flughafen zu bauen und die komplexen Prozesse richtig zu steuern, begleitete den Bau des BER über 17 Jahre.

Es war wohl die wichtigste, aber nicht die erste Fehlleistung der Politik in der unseligen Geschichte des BER. Schon in den 1990er-Jahren wurden ohne konkrete Pläne wertlose Grundstücke gekauft, auf denen vielleicht mal der Flughafen entstehen sollte. Es folgte 1996 der Beschluss der Regierungen in Bund und den beiden Ländern, den Flughafen am Stadtrand in Schönefeld und nicht an den im Raumordnungsverfahren favorisierten Standorten in Jüterborg oder Sperenberg zu bauen. Man wollte die wirtschaftlichen Effekte einer Boom-Region um den Flughafen für die Hauptstadt sichern. Der Preis dafür war hoch. Der Schallschutz für die vergleichsweise vielen Anwohner verschlingt inzwischen fast so viel Geld, wie der ganze Flughafen ursprünglich kosten sollte.

Politiker überschätzten sich, die Kosten unterschätzten sie

Überhaupt, die Kosten: Die ersten Schätzungen für das Großprojekt muten aus heutiger Sicht absurd niedrig an. So, als hätte man versucht, der skeptischen Öffentlichkeit den Großflughafen anstelle der drei Airports in Tegel, Tempelhof und Schönefeld schmackhaft zu machen. Erste Kalkulationen Mitte der 1990er-Jahre sprachen von etwas mehr als einer Milliarde Mark. Um die Inflation bereinigt entspräche diese Summe heute etwa 800 Millionen Euro. Tatsächlich kostet der BER samt Verkehrsanbindung, Erweiterungen und Schallschutz knapp das Zehnfache. Und auch ohne die horrenden Mehrkosten, die nach der geplatzten Absage des Starts 2021 aufgelaufen sind, hätte das Projekt dieser Größenordnung ein Mehrfaches der ursprünglich angegebenen Summe beansprucht.

Das ganze Dilemma war eine Folge der Selbstüberschätzung der Politiker. 2007 verkündete der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Wowereit, man werde auch das Hauptterminal nicht von einem Generalunternehmer bauen lassen, sondern die Aufträge lieber kleinteilig an regionale Firmen vergeben. Die vier an der Ausschreibung beteiligten Baukonzerne wollten alle um die eine Milliarde Euro für den Bau des Terminalgebäudes haben. Die Flughafengesellschaft hatte mit 620 Millionen Euro kalkuliert. Anstatt die Verantwortung für Bauverzögerungen und Kostenüberschreitungen auf einen Baukonzern abzuwälzen, landete das komplette Risiko bei der Flughafengesellschaft und ihren öffentlichen Eigentümern. Gleichzeitig war die FBB aber überhaupt nicht in der Lage, eine solche Aufgabe zu stemmen, wie spätere Flughafenchefs unisono einräumten.

Wohl kaum jemand hat sich so intensiv mit dem BER-Debakel befasst wie Martin Delius (Linke). Der einstige Fraktionschef der Piraten im Abgeordnetenhaus nahm als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses ab Oktober 2012 für anderthalb Jahre tiefe Einblicke in jene Phase, in der die später nur schwer zu korrigierenden Fehler gemacht wurden. Als seine schlimmste Erfahrung nennt Delius heute die „unglaubliche, durch nichts zu erklärende Inkompetenz“ der Flughafengesellschaft unter den Geschäftsführern Rainer Schwarz und Manfred Körtgen: „Das hat mich nachhaltig beeindruckt.“

Keine glückliche Hand beim Führungspersonal

Nicht nur, dass sie das Debakel auf der Baustelle nicht verhinderten, sie hatten auch keinen Durchblick über die wahren Probleme und wurden überrascht, als die Bauordnungsbehörden im Mai 2012 die vier Wochen später angepeilte Eröffnung stoppten. Die Einladungskarten für die Party mit 40.000 geladenen Gästen waren da schon verschickt.

Warum die Politiker und anderen Aufsichtsräte den unfähigen Chefs nicht in den Arm fielen, erklärt Delius mit den vielen persönlichen Beziehungen, die die Beteiligten verbanden. „Diese Männer hatten gelernt, dass man am besten durch die Welt kommt, wenn sie sich nicht gegenseitig vor das Schienbein treten“, analysiert der Ex-Abgeordnete. Hinzu kämen eine stark hierarchische Struktur und eine nicht vorhandene Fehlerkultur.

Während der Recherchen stieß Delius auf ein typisches Beispiel für das, was er „Old Management“ nennt. Die Chefin einer für viel Geld angeheuerten Con­trolling-Firma hatte 2009 gewarnt, man müsse nach einigen Nutzungsänderungen auch die Pläne anpassen. Das hätte ein halbes Jahr Baustopp bedeutet und zur Folge gehabt, dass man nicht wie beabsichtigt 2012 fertig gewesen wäre.

Flughafenchef Schwarz habe die Dame aus dem Büro verwiesen, schildert Delius das Verhalten der Top-Manager. Weil sie die Wahrheit sagte, habe man sie nicht mehr sehen wollen. Und die Politik habe sich eben viel zu passiv verhalten und zugelassen, dass ein inkompetentes Management einfach weiter wurschtelte. Heute gilt es als wesentlicher Fehler, ohne abschließend fertige Pläne drauflos gebaut zu haben.

Immer wieder musste umgeplant werden

Hinzu kamen die Wünsche der Politiker nach komplizierten Umplanungen. Weil man unbedingt auch das größte Passagierflugzeug der Welt, den Airbus A 380, in Berlin sehen wollte, musste eine Fluggastbrücke am Hauptpier komplett verändert werden. Als Konsequenz mussten die verschiedenen Ebenen im Gebäude angepasst werden. Ironie der Geschichte: Der A 380 erwies sich als wenig tauglich für das Tagesgeschäft der Fluglinien. Inzwischen hat Airbus angekündigt, die Produktion des Riesen 2021 einzustellen.

Auch beim Versuch, nach der blamabel gescheiterten Eröffnung die Krise zu heilen, versagten die Landesregierungen und die stets beteiligte Bundesministerin für Bau und Finanzen. Im Zorn drängten die Politiker darauf, die als Chefplaner engagierte Planungsgemeinschaft unter Führung der Flughafenarchitekten von Gerkan, Marg und Partner zu entlassen. Diese Kurzschlussreaktion erwies sich als fatal. Denn mit den Chefplanern büßte der Flughafen das gesamte Know-how über das Projekt ein und musste in den folgenden Monaten die verlorene Expertise wieder teuer einkaufen. Dass viele Planer pro Stunde oder Tag und nicht nach erledigten Aufgaben bezahlt wurden, trug nicht zu einem schnelleren, strukturierteren Abarbeiten der zahlreichen Mängel bei.

Bei der Auswahl des Führungspersonals bewies die Politik auch nach Schwarz keine glückliche Hand. Der prominente Manager Hartmut Mehdorn, als langjähriger Bahnchef und späterer Vorstandsvorsitzender von Air Berlin von Anfang an in das BER-Projekt involviert, brachte das komplizierte Beziehungsgeflecht in dem Sanierungsprojekt mit einer hemdsärmeligen Art jedenfalls so gut wie gar nicht voran. Auch Mehdorns Nachfolger Karsten Mühlenfeld beklagte sich später, die Politik in Gestalt des seinerzeitigen Regierenden Bürgermeisters und Aufsichtsratschefs Michael Müller würde sich zu sehr ins Tagesgeschäft einmischen. Tatsächlich wurden viele der im Laufe der Jahre immer wieder genannten Eröffnungstermine politisch gesetzt, hatten aber mit der Realität der Sanierungsaufgaben auf der verplanten Baustelle nichts zu tun.

Lütke-Daldrups Bedingung: Die Politik muss sich raushalten

Als später der Vorschlag auf dem Tisch lag, die nicht funktionierende Brandschutzanlage komplett auszubauen, wie es etwa in Wien bei ähnlichen Problemen geschehen war, wurde das aus politischen Gründen abgelehnt. Die Bilder von einem geöffneten Dach des Terminals hätten das Image Berlins beschädigt, berichtet einer, der damals bei solchen Diskussionen dabei war.

Dass es einem solch hochpolitischen Bauvorhaben wie einem Hauptstadtflughafen nicht gut bekommt, wenn Spitzenpolitiker persönlich im Aufsichtsrat sitzen und jeder Rückschlag ihnen politisch angelastet wird, setzte sich erst spät als Erkenntnis durch. Ruhiger wurde es erst, als die Spitzenleute aufgaben und das Geschäft der zweiten Reihe überließen. Der schließlich erfolgreiche Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup, selbst vorher im Aufsichtsrat, formulierte vor seinem Amtsantritt eine entscheidende Bedingung: Die Politik solle sich gefälligst raushalten aus dem BER-Projekt.