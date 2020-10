1996 wurde der Flughafenbau beschlossen, 2012 sollte der BER eröffnet werden. 2020 geht es endlich los. Eine Chronik.

1996 Berlin und Brandenburg beschließen gemeinsam mit dem Bund den Flughafenbau in Schönefeld. Über genaue Kosten gibt es damals nur ungefähre Schätzungen.

2002 Der Versuch, das Bauvorhaben zu privatisieren, scheitert. Die Gesellschafter bauen selbst. Zwei Jahre später legt das brandenburgische Infrastrukturministerium den Planfeststellungsbeschluss vor. Die Baukosten werden mit 1,7 Milliarden Euro angegeben.

2006 Der Bau beginnt im September 2006, obwohl die Finanzierung noch nicht gesichert ist. Eröffnung soll im Oktober 2011 sein.

Oktober 2007 Das Terminalgebäude muss neu ausgeschrieben werden. Die Baukosten, die private Firmen verlangen, liegen weit über dem angesetzten Etat von 630 Millionen Euro. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit setzt durch, dass es keinen Generalunternehmer geben soll. Der Flughafen steuert den Terminalbau allein.

2009 Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise will kein privater Investor das Projekt mehr finanzieren. Die Banken verlangen Sicherheiten von den Gesellschaftern. Sie müssen einen Anteil von 430 Millionen Euro selbst übernehmen und für den Kredit an die Flughafengesellschaft in Höhe von 2,4 Milliarden Euro bürgen. 500 Millionen Euro steuert der Flughafen selbst bei. Die Gesamtkosten steigen auf mehr als drei Milliarden Euro.

Juni 2010 Der Eröffnungstermin am 30. Oktober 2011 ist nicht zu halten. Neuer Termin ist der 3. Juni 2012.

Mai 2012 Drei Wochen vor der groß angekündigten Eröffnung platzt der Termin, es gibt schwere Probleme beim Brandschutz. Jetzt soll es am 17. März 2013 losgehen. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck sagt, dass das Terminal mit 1,22 Milliarden Euro doppelt so teuer wird wie geplant.

September 2012 Der 27. Oktober 2013 wird für die Eröffnung festgelegt. Die Gesamtkosten liegen nun bei 4,3 Milliarden Euro. Außerdem ist der BER zu klein geplant.

Januar 2013 Auch der neue Termin platzt. Ein weiterer im Herbst 2017 ebenso. Es gibt Probleme mit den Sprinkleranlagen. Nächster Termin: 2018.

Dezember 2017 Die Flughafengesellschaft kündigt an: Der BER eröffnet im Oktober 2020.

April 2020 Der Tüv bescheinigt die Betriebssicherheit, die Kreisverwaltung erteilt die Nutzungsfreigabe. Die Baukosten liegen bei sechs Milliarden Euro.

31. Oktober 2020 Der BER wird endlich eröffnet.