Die Eröffnungs-Flieger am neuen Flughafen BER

Schönefeld. Wenn am heutigen Sonnabend um kurz vor 14 Uhr der BER mit der Doppel-Landung der Flieger von Easyjet und Lufthansa offiziell eröffnet, hat Thomas Wilpert eine so gute Perspektive wie kaum ein anderer auf das Ereignis. Er sitzt selbst als Pilot im Cockpit der Easyjet-Maschine. „Das ist eine große Ehre. Einen Flughafen eröffnet man nicht alle Tage, erst recht nicht in der Stadt, in der man groß geworden ist.“ Für Wilpert gerät die Eröffnung am BER zum Heimspiel. Der 48-Jährige ist in Berlin aufgewachsen.

Seit seinen frühesten Kindheitstagen begeisterte ihn dabei das Fliegen. Vom Schrebergarten seiner Eltern in Rudow aus hörte er schon als kleines Kind die Maschinen auf der anderen Seite der Mauer am Ost-Berliner Flughafen in Schönefeld. Vom „Dörferblick“ in Rudow, einem aus Kriegstrümmern aufgetürmten Hügel sah er den ersten Interflug-Maschinen beim Starten zu. Als Jugendlicher verfolgte er später stundenlang die Flieger am Flughafen Tegel. Schon während seines Studiums an der Freien Universität erwarb Wilpert die ersten Pilotenlizenzen und bot in einer Cessna Rundflüge über Berlin an. Nach der Universität wurde seine Leidenschaft zum Beruf. Wilpert absolvierte die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugflieger und begann bei Air Berlin. 20 Jahre lang flog er für die rote Airline, ehe diese 2017 insolvent ging. Seither ist er bei der britischen Fluggesellschaft Easyjet als Pilot und Ausbilder tätig.

Nach einer Schleife über Berlin und Tempelhof geht es nach Schönefeld

Nun darf er sozusagen den BER eröffnen. „Wer hätte gedacht, dass das nochmal klappt“, scherzt er. Nach der anfänglichen Euphorie sei mit den massiven Verzögerungen beim Bau auch bei ihm eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Hauptstadtflughafen eingetreten. Das habe sich geändert, als er den BER im Frühjahr zum ersten Mal besichtigen konnte. „Seither hat sich bei mir eine große Vorfreude breit gemacht.“ Viele Flughäfen hätten den Charme einer Zahnarztpraxis, seien komplett steril, sagt Wilpert. Nicht so der BER. „Das Holz und der Kalkstein im Innern schaffen eine sehr warme Atmosphäre.“ Auch die große Halle des Terminal 1 sei nicht überdimensioniert. „Es verläuft sich in weitere, kleine Bereiche.“

Lange in der Luft wird Wilpert bei seinem Eröffnungsflug nicht sein. Die Maschine startet kurz vorher in Tegel. Nach einer Schleife über Berlin und den Flughafen Tempelhof geht es schon nach Schönefeld. Der Start am BER bedeutet auch das Ende in Tegel. Wilpert wird deshalb auch mit einem weinenden Auge im Cockpit sitzen. „Tegel ist meine erste Liebe.“ Am City-Airport habe er Ende der 1990er angefangen zu fliegen. Für die Aufgaben, für die der Flughafen im Nordwesten einst gebaut wurde, sei er perfekt gewesen, sagt Wilpert. Für den Luftfahrtboom der vergangenen Jahre sei er aber nicht mehr gerüstet gewesen. „Ich werde Tegel immer gut in Erinnerung behalten. Aber es wird Zeit, dass wir in Berlin einen neuen Flughafen haben.“

Die DDR hatte Peter Etzrodt verboten, Pilot zu werden

Auch Lufthansa-Pilot Peter Etzrodt landet parallel dazu auf dem BER.

Begegnen wird Wilpert auf seinem kurzen Flug zum BER in luftiger Höhe Peter Etzrodt. Der Kapitän sitzt im Cockpit der Lufthansa-Maschine, die gleichzeitig auf dem Rollfeld in Schönefeld aufsetzen soll. „Wir werden uns im Luftraum über Fürstenwalde annähern und dann parallel zum BER fliegen“, sagt Etzrodt. Der 55-Jährige ist seit 1996 für die Lufthansa im Einsatz. Zunächst als Copilot, seit zwanzig Jahren nun schon hauptverantwortlich hinter dem Steuerhorn. Auf das Ereignis am Sonnabendnachmittag ist er bereits gespannt. „Das ist ein luftfahrthistorischer Moment. Daran teilzuhaben macht mich schon dankbar.“

Besonders macht den Termin für Etzrodt, weil Berlin und Brandenburg nicht irgendwelche Regionen für ihn sind. Er ist in Brandenburg geboren und wohnt auch heute noch in Werder an der Havel. Auch er kam schon in Jugendjahren zum Fliegen. Als 13-Jähriger entstand beim Segelfliegen seine Liebe zur Fliegerei. Doch lange war Etzrodt dieses Hobby nicht vergönnt. 1982 wurde er in der DDR vom Segelflugsport ausgeschlossen, weil seine Freundin Verwandtschaft im Westen hatte. Der Traum von der Pilotenkarriere war für ihn damit zunächst vorbei, bevor er überhaupt begonnen hatte. Stattdessen studierte er Elektrotechnik. Neu gemischt wurden die Karten für ihn mit dem Fall der Mauer. In der neu gewonnen Freiheit baute er gleich 1990 einen Segelflugverein mit auf. Darüber lernte er auch einen Lufthanseaten kennen. Der gab ihm die Adresse der Verkehrsfliegerschule der Kranichlinie. So fand Peter Etzrodt über Umwege doch noch zur Luftfahrt.

Das Weihnachtssingen von Union aus dem Cockpit gesehen

Trotz der jahrzehntelangen Routine sind Starts und Landungen in der Hauptstadt immer noch etwas besonderes für ihn. „Der Abflug am BER wird schön sein, weil man ein Stück Heimat sieht.“ Wenn er mit dem Flieger der Lufthansa in die Luft abhebe, und der Blick kurz über die Havelseen seiner Heimat wandere, sei das „einmalig“. Auch das Weihnachtssingen des 1. FC Union im Stadion An der Alten Försterei hat er nach dem Start in Schönefeld bereits aus dem Cockpit sehen können. „Das von oben zu sehen, ist toll.“ Prägnant, sagt er, sei auch immer der Anflug auf Tegel über das Potsdamer Schloss Sanssouci hinweg gewesen. Mit dieser Flugroute ist jedoch auch für ihn in Kürze Schluss, auch wenn er seinen letzten Tegel-Flug in der kommenden Woche noch vor sich hat. „Ich kann verstehen, dass wegen Tegel Wehmut herrscht“, sagt er. Auch ihm falle der Abschied von Tegel schwer. Gerade weil es dort öfter Probleme gab, seien alle zusammengewachsen. Dennoch freue er sich nun auf den BER. Dort gebe es etwa bei der Bodenabfertigung eine „sehr moderne Struktur“, erklärt er. „Der BER ist ein moderner neuer Flughafen, der für Berlin neue Chancen bietet.“