Flughafen BER: Rundgang durch Berlins neues Tor zur Welt

Schönefeld. Was wurde nicht geschrieben in den vergangenen Jahren über Berlins neuen Hauptstadtflughafen. Nicht-Eröffnung, Probleme, Pannen. Trotz allem, was in mehr als einem Jahrzehnt über den BER berichtet wurde – wirklich vertraut ist der neue Flughafen bis heute nur jenen Berlinern, die in den vergangenen Monaten bei einem der Testbetriebe am Flughafen dabei sein konnten. Die meisten anderen haben ihn mit eigenen Augen meist nur aus weiter Ferne beim Vorbeifahren von der Autobahn A113 aus gesehen. Oder haben die ikonografischen Fotos des wuchernden Unkrauts vor dem Terminal 1 vor Augen. Abgesehen davon ist der BER für die meisten noch ein unbekannter Ort. Ab jetzt aber haben alle die Möglichkeit, Berlins neues Tor zur Welt zu entdecken. Wie also ist es am neuen Hauptstadtflughafen?

Wer nicht gerade in der City West oder in Reinickendorf wohnt, dürfte zunächst einmal angetan sein, wie zügig und überraschend unkompliziert es geht, zum BER zu gelangen. Am ehesten bietet sich die Anreise auf dem Schienenweg mit der S-Bahn oder einem der stündlich vier Regionalzüge an.

Kommt man am Bahnhof an, steht man eigentlich schon mitten im Hauptterminal 1 – nur einige Meter tiefer als der Check-in, ganz im Untergeschoss des Gebäudes. Von den Bahnsteigen nur eine Treppe hinauf – schon steht man im untersten Flughafengeschoss, das nach Osten in den Willy-Brandt-Platz übergeht. An diesem liegen das Steigenberger Hotel und das Bürogebäude Berlin-Brandenburg Airport Center und den Rest der Airport-City.

An 118 Schaltern können die Reisenden einchecken

Der 220 Meter lange und 180 Meter breite Terminalbau umfasst auf seinen sechs Ebenen eine Gesamtfläche von 360.000 Quadratmetern. Schon auf dieser untersten Flughafenebene haben die Reisenden die Möglichkeit, sich mit Verpflegung für den Flug einzudecken. An einem der Bistros und Imbisse oder bei der hier eingerichteten Rewe-Filiale. Wer auf ankommende Passagiere wartet, kann sich die Zeit vorerst auch mit einem Blick in die Pop-up-Ausstellung „Der Raum vom Fliegen“ vertreiben. In einem der Ladenlokale wurde hier eine Schau eingerichtet, die sich der Geschichte des Fliegens in Berlin-Brandenburg widmet (mehr dazu auf Seite 15).

Geradezu passend, dass direkt vor dem Ausstellungsraum hinter Glasscheiben die Bronzestatue eines sprichwörtlichen Bruchpiloten liegt. Es ist das 1985 gefertigte Werk „Der Fall Daidalos und Ikaros“ von Robert Scholz und zeigt den Berliner Luftfahrtpionier Otto Lilienthal, der 1896 bei einem Probeflug uns Leben kam. Bislang lag die Bronze am Flughafen Tegel neben dem ausrangierten S-Bahn-Waggon mit dem Imbiss „EsS-Bahn“. Am BER hat sie nun eine würdigere Umgebung gefunden.

An den zentralen Anzeigentafel an sind die Spalten leider kaum lesbar

Die meisten Gäste am BER wird es vom Bahnhof kommend allerdings sofort in die Gegenrichtung ziehen: zum Check-in-Bereich. Vom Erdgeschoss geht es also zwei weitere Etagen hoch. Endlich verströmt hier auch das Gebäude jene Freiheit und Weite, die das Fliegen doch eigentlich einmal mit sich bringen sollte. Nach den drückend niedrigen Decken der unteren Geschosse schweift der Blick der Besucher hier nun unter dem „Fliegender Teppich“ genannten Kunstwerk erstmals weit umher durch die Lichtdurchströmte Halle.

Und da sind auch schon die Check-in-Schalter. Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, zu welchem es geht. Die zentrale Anzeigentafel an den Treppenaufgängen ist hier nur bedingt eine Hilfe. Die Spalten und Zeilen für die einzelnen Flüge fallen auf der digitalen Ansicht so klein aus, dass der eigene Flug nur mit Mühe gefunden wird. Längst ist das Ärgernis auch der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) bekannt. Im Probetrieb hatte es daran viel Kritik gegeben. Nach Inbetriebnahme des Airports sollen die Anzeigen daher auch bald gegen besser lesbare Modelle ausgetauscht werden.

Wer das Problem mit der Digitalanzeige schließlich gelöst hat, sollte den richtigen Check-in-Schalter im übersichtlichen Terminal dafür umso einfacher finden. Insgesamt befinden sich im Terminal 1 zehn viereckige Check-in-Inseln mit zusammen 118 Schaltern. Acht davon stehen in der Haupthalle. Je ein Check-in-Bereich mit jeweils zwölf Schaltern wartet in den Pavillons Nord und Süd, die zur Erweiterung der Kapazität des Terminals nachträglich eingerichtet wurden. Unabhängig davon stehen auch eine Reihe von Check-in-Automaten zur Verfügung. Ausgelegt ist das Terminal so auf bis zu 25 Millionen Passagiere im Jahr. Zwischen denen wuselt auch rund um die Uhr ein kleines Gefährt durch die Halle. Es ist der Putzroboter des Flughafens, der hier täglich leise surrend seine Bahnen zieht – und Passagieren gekonnt ausweicht.

Spreewaldgurken und Mode warten am Marktplatz

Wer sein Gepäck abgegeben hat, kann sich gleich an den nur wenige Schritte entfernten Sicherheitskontrollen anstellen. Insgesamt 36 Kontrolllinien, die sich auf fünf Bereiche aufteilen, bietet der Flughafen für abfliegende Passagiere. Fünf weitere Linien stehen für umsteigende Reisende bereit. Die Sicherheitskontrollen entsprechen modernem Stand und umfassen auch den Einsatz von Körperscannern – auf freiwilliger Basis.

Einmal durch die Sicherheitskontrolle hindurch gelangen die Passagiere automatisch in das große Shopping-Areal des Flughafens. Den Anfang macht ein großer Duty-Free-Shop, den die Reisenden passieren müssen. Von dort aus geht es gleich ins Zentrum des sogenannten Marktplatzes, einem offen gestalteten Innenbereich ähnlich einer Shopping-Mall. Das auch hier viel verbaute Nussbaumholz ist zwar warm, lässt den Bereich aber auch eng wirken. Auf insgesamt 9000 Quadratmetern finden die Fluggäste hier 35 Einzelhändler und vier Gastronomieflächen, bei denen sie sich die Zeit bis zum Boarding vertreiben können. Das Angebot ist breitgefächert. Neben bekannten Luxus-Modelabels, Koffer- und Schuhherstellern findet sich in dem Areal unter anderem auch der Laden „Spreewald & more“. Vor allem auswärtige Reisende dürften hier bei der Auswahl an regionalen Produkten aus Berlin und Brandenburg fündig werden. Im Sortiment sind Gurken und Whisky aus dem Spreewald oder Wurst aus Eberswalde. Auch Kioske statten die Passagiere mit dem letzten Reisebedarf aus.

Bekannte Namen wie Lutter & Wegner und das Promi-Lokal Borchardt

Wem das zu viel ist, der kann sich bei einem der gastronomischen Angebote niederlassen. In der Mitte des Marktplatzes gelegen, bietet die Berliner Kaffee Rösterei ihre Heißgetränke an. Daneben warten Imbisse auf die Fluggäste. Bei der Ständigen Vertretung des Rheinlands lässt sich in einer Ecke des Marktplatzes die Zeit bis zum Flug mit einem kalten Kölsch verschönern. Gehobener ist die Küche ein Stockwerk höher auf der Empore über dem Marktplatz. Dort warten im Food Court unter anderem bekannte Namen der Hauptstadt wie Lutter & Wegner und das Promi-Lokal Borchardt mit Filialen auf. Insgesamt stammen mehr als die Hälfte der Anbieter aus Berlin und Brandenburg. Auf der oberen Etage geht es durch die Passkontrolle in den Bereich für Flüge in jene Länder, die nicht zum Schengen-Raum zählen. Dahinter werden die Reisenden ebenfalls direkt durch einen Duty-Free-Shop geleitet. Anschließend erstreckt sich rund um den Boarding-Bereich erneut ein Areal mit Shops, Cafés und Restaurants. Zusammen mit den Angeboten im öffentlichen Abflug- und Ankunftsbereich umfassen die 120 Einzelhandels-, Gastronomie- und Serviceläden am Terminal 1 somit eine Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern.

Naht dann doch das Boarding, sind es zu den Gates nur wenige Meter. Auch hier können die Reisenden in teils schicken Bars und Bistros direkt neben den Wartebereichen die Zeit verbringen, ehe es durch die Glasvorbauten zum Flugzeug geht. In diesem Abschnitt gibt das Terminal auch erstmals den Blick auf das Rollfeld mit den parkenden Flugzeugen und die nördlich und südlich des Gebäudes gelegenen Landebahnen frei. Bis zum Abflug wandert der Blick von den Sitzen im Wartebereich durch die großen Scheiben nach draußen. Nur genügend Akku auf dem Smartphone sollten die hier Passagiere mitbringen. Im Wartebereich vor den Gates stehen nur vereinzelt provisorische Ladesäulen abseits der Sitzplätze. Wie häufig Handy-Akkus heute geladen werden müssen, war bei in die Jahre gekommenen Planungen noch niemandem bewusst. Ein kleiner Fingerzeig, dass der BER kein wirklicher Neubau im eigentlichen Wortsinn mehr ist. Mit den provisorischen Ladeständen will die FBB kurzfristig das schlimmste verhindern. Bald, so die Flughafengesellschaft, sollten aber auch an den Sitzplätzen weitere Lademöglichkeiten nachgerüstet werden.

Die Gepäckanlage sortiert stündlich 15.000 Koffer

Die einzelnen Gates reihen sich wie eine Kette entlang der drei zum Rollfeld ausgerichteten Seiten des Terminals auf. Insgesamt 16 Fluggastbrücken liegen am 715 Meter langen Hauptsteg des Flughafens in westlicher Richtung. Über weitere neun Brücken lassen sich die Flieger vom südlichen Pier besteigen. Auf der Nordseite gibt es zwölf weitere Anschlüsse, über die die Flugzeuge nur zu Fuß zu erreichen sind.

Dass neben den Passagieren auch das Gepäck rechtzeitig im Flugzeug ist, dafür sorgt die riesige Förderanlage im Bauch des Terminals. Bis zu 15.000 Koffer und Taschen pro Stunde lassen sich mit ihrer Hilfe sortieren und transportieren. Vom der Gepäckabgabe kommend werden die Koffer auf mehr als 8000 Förderbändern hier der passenden Maschine zugeordnet. Damit das klappt, beansprucht die Anlage eine 200 mal 100 Meter lange Halle direkt neben dem Rollfeld. Fertig ist diese Konstruktion schon seit 2012 – und, wie nun auch der Rest des neuen Flughafens: bereit zum Start.