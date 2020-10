Die Flughafengesellschaft ist im Grunde bankrott

Schönefeld. Die Rechnung war sowieso schon Spitz auf Knopf. Aus den im Vergleich zu den alten Flughäfen in Tegel und Schönefeld deutlich steigenden Erlösen pro Flugpassagier, aus höheren Einnahmen aus Gastronomie, Parkhäusern und Einzelhandel sollte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) einen Großteil der Kosten für den BER-Neubau finanzieren. Das hatten die Gesellschafter so beschlossen, um die Steuerzahler zu schonen.

Skeptiker hatten schon lange Zweifel, ob das denn gut gehen würde. Aber bis zur Corona-Krise waren gut frequentierte Flughäfen tatsächlich Gelddruckmaschinen, die enorme Überschüsse erzielten. Mit dem Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise darf als sicher gelten, dass dieses Modell zum Scheitern verurteilt ist. Die Absicht, die öffentlichen Haushalte nicht noch über die bisher gezahlten rund 2,5 Milliarden Euro heranzuziehen für den BER und all seine Kosten, lässt sich nicht aufrecht erhalten.

Trotz des Verzichts auf geplante Erweiterungsinvestitionen und eines schmerzhaften Sparprogramms samt Stellenabbau wird die Betreibergesellschaft des Hauptstadtflughafens die nächsten Jahre wohl kaum ohne weitere Hilfen der Eigentümer Bund, Berlin und Brandenburg überstehen.

2020 erwartet man auf den Berliner Flughäfen nur zehn Millionen Passagiere

Für das Jahr 2021 waren ohnehin auch vor Corona weitere Finanzspritzen vorgesehen, nachdem für 2020 schon 300 Millionen Euro bewilligt wurden. Insgesamt hätte die FBB nach Angaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup auch ohne Pandemie-Folgen noch knapp 800 Millionen Euro Steuergeld benötigt, zum einen für nachlaufende Rechnungen aus dem BER-Bau, vor allem aber für den nach einigen Gerichtsurteilen zugunsten der Kläger kostspieliger als erwartet ausfallenden Schallschutz für die Anwohner. Knapp die Hälfte dieser Summe, nämlich 375 Millionen Euro, war für 2021 im Wirtschaftsplan eingepreist. Dazu kommen weitere coronabedingte Hilfen. Im kommenden Jahr sollen die Eigentümer bis zu 552 Millionen Euro als Gesellschafterdarlehen bereitstellen.

Den Geldbedarf erklärt Lütke Daldrup mit der Krise. 2020 erwartet man in Berlin nur zehn Millionen Passagiere, 2021 könnten es vielleicht 18 Millionen werden. Kalkuliert hatte die FBB aber mit einem weiteren Wachstum, ausgehend von der Marke von 36 Millionen Passagieren, die 2019 in Tegel und Schönefeld abgefertigt wurden.

Mit seinem Leid befindet sich Berlin in guter Gesellschaft. Alle deutschen Flughäfen müssen massive Einbrüche hinnehmen. Die Branche fordert Staatshilfen, wie sie bereits die Lufthansa erhalten hat. Bis mindestens Ende 2022 seien die Flughäfen auf Corona-Hilfen angewiesen. Die meisten Betreibergesellschaften hätten kaum Reserven. Allein die „Krösusse“ Frankfurt/Main und München hätten aus guten Zeiten Geld auf der hohen Kante. Gleichwohl seien sie aber durch den praktisch vollkommen zum Erliegen gekommenen lukrativen Interkontinentalverkehr besonders belastet.

Nie klar getrennte Budgets für den laufenden Betrieb und den Bau des BER

Berlin steckt deswegen in einer besonderen Klemme, weil die Kredite für den BER die Flughafengesellschaft belasten. Von den sechs Milliarden Euro reinen Baukosten für den BER plus 750 Millionen für den Schallschutz bringt die FBB 3,5 Milliarden Euro über Kredite selber auf. Die Rückzahlung alter Verbindlichkeiten läuft bereits. Dennoch seien noch drei Milliarden Euro „auf der Uhr“, wie es vom Flughafen heißt.

Bisher seien Zins und Tilgung über die laufenden Erlöse aus den Flughäfen in Tegel und Schönefeld finanziert worden. Allein der TXL hatte in den vergangenen Jahren stets ein Plus von mehr als 80 Millionen pro Jahr erwirtschaftet.

Ein Problem der FBB ist auch, dass es innerhalb des Unternehmens nie klar getrennte Budgets für den laufenden Betrieb und den Bau des BER gegeben hat. Das hätte die Transparenz der Finanzströme deutlich erhöht. So aber mutmaßen Oppositionspolitiker und auch die Grünen immer wieder, der Flughafenchef wolle alte, öffentlich noch unbekannte Finanzlöcher mit dem Argument der Corona-Krise vom Steuerzahler stopfen lassen.