BER-Architektur: Muschelkalk, viel Nussbaum und viel Licht

Schönefeld. Vor 23 Jahren, am 28. Oktober 1997, veröffentlichte Meinhard von Gerkan in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ unter der Überschrift „Einprägsame Orte“ einen Text über die Herausforderungen beim Bau eines Flughafens. „In der fortschrittlichsten Verkehrstechnik, dem Fliegen“, schrieb der Architekt, „bilden die Orte des Abfliegens und des Ankommens – die Flughäfen – eine Achillesferse: Hier werden aus Kapazitätsengpässen Verspätungen, hier stößt die Vernetzung mit dem Bodenverkehr auf logistische und städtebauliche Probleme. Kontrollen sollen für Sicherheit sorgen, Dienstleistungen die Kunden verwöhnen und gleichzeitig ihren Geldbeutel anzapfen. Die daraus resultierenden Bedingungen unterliegen einem permanenten und rasanten Wandel, so dass Flughäfen keinen Zustand, sondern einen immer sich verändernden Prozess darstellen. Nichts ist konstant.“

Er wusste genau, wovon er da sprach. Im Nordwesten Berlins hatte sein zusammen mit Volkwin Marg gegründetes Büro „Gerkan, Marg und Partner“ (gmp) zwischen 1965 und 1975 die Flughafenanlagen Tegel-Süd mitsamt dem markanten Sechseck errichtet. Im ursprünglichen Plan war vorgesehen gewesen, mit einem weiteren, ebenfalls sechseckigen Abfertigungsgebäudes steigende Passagierzahlen auffangen zu können. Doch das politische Klima hatte sich im Lauf der Jahre dagegen gewendet: Die Alternative Liste hatte 1989 in der Koalitionsvereinbarung mit der SPD eine Erweiterung Tegels verhindert. Anstelle einer logischen Fortsetzung des Ausgangsbaus entstand aufgrund fortwährend steigenden Passagieraufkommens der Notbehelf namens Terminal C – ein schlagender Beleg für die These, dass Flughäfen niemals fertig werden und sich auch nach ihrer Eröffnung ständig wandeln, manchmal auch nicht zu ihrem Vorteil.

Das Vier-Sterne-Hotel wird mit Eröffnung des Flughafens BER in Betrieb gehen

Als Meinhard von Gerkan vor ein paar Wochen zusammen mit seinen Partnern Hans Joachim Paap und Hubert Nienhoff sowie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup durch das nun fertiggestellte Terminalgebäude in Schönefeld führte, machte er auch auf den prozessualen Charakter der Planungen am BER aufmerksam – der sich bereits während der Bauphase dramatisch bemerkbar machte. Am einfachsten ist das an der Entwicklung des Passagieraufkommens abzulesen, das zum Baustart 2006 bei 18 Millionen Passagieren an den Standorten Tegel und Schönefeld lag und sich bis zum Jahr 2019 fast verdoppelt hatte. Der BER ist deshalb mit Tegel nur auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners zu vergleichen: Auch hier starten und landen Flugzeuge, allerdings in stadtplanerisch wie architektonisch vollständig anders konzipiertem Ambiente.

Airport City und Vorplatz. Direkt vor dem neuen Terminalgebäude entsteht auf einer Fläche von rund 6,5 Hektar ein urbanes Dienstleistungszentrum, gedacht ist eine Mischung aus Büros, Gastronomie, Einzelhandel, aber auch Forschungseinrichtungen. Momentan ist der Blick auf die Autobahn A113 noch relativ unverstellt, was sich in den kommenden Jahren ändern soll. Längst realisiert sind das Berlin-Brandenburg Airport Center des Frankfurter Projektentwicklers Fay Projekts, das die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg als Mieter nutzt, sowie ein Vier-Sterne-Hotel der Steigenberger-Gruppe, das mit Eröffnung des Flughafens in Betrieb gehen wird. Sie fassen rechts und links den vor dem Terminal gelegenen Willy-Brandt-Platz ein, der mit Muschelkalk ausgekleidet wurde. Zur Einheitlichkeit des Platzes soll beitragen, dass alle ihm zugewandten Gebäude mit Kolonnaden oder Arkaturen versehen sind – eine Säulenpräsenz, die im architektonischen Trend der letzten 20 Jahre liegt und sich auch in der Berliner Stadtmitte vielfach wiederfindet.

Relativ kurze Wege. Vom Willy-Brandt-Platz ist es für Fußgänger möglich, das Terminal durch ein Zwischengeschoss zu betreten, ohne stark befahrene Straßen überqueren zu müssen: Die An- und Abfahrten des Individualverkehrs werden über den darüber gelegenen Melli-Beese-Ring abgewickelt. Diesen Bereich, der mit seiner naturgemäß niedrigen Decke nicht sonderlich spektakulär daherkommt, durchqueren auch die mit den Fernzügen oder der S-Bahn an- und abreisenden Passagiere (die Rolltreppen funktionieren, wie berichtet, derzeit nur von unten nach oben). Der mit der Bahn ankommende Passagier kann den Abfertigungsbereich relativ schnell erreichen, lange Passagierförderbänder wie etwa am Flughafen München gibt es am BER nicht.

Das Terminalgebäude. Das 49.000 Quadratmeter große Dach des 220 Meter langen Terminalgebäudes ist das verbindende Element zwischen allen Funktionsbereichen des Flughafens. Getragen wird es von rund 30 Meter hohen, nach oben und unten verjüngten Stahlstützen, die jeweils im Abstand von 43,75 Metern aufgestellt sind. Das Maß ergibt sich aus der strukturellen Ordnung des Gebäudes, für das ein horizontales Grundraster von 6,25 Metern maßgeblich ist: „Es ist aus der Größe eines Flugzeugs der Kategorie C, unter die eine Boeing 737 oder der Airbus A 320 fallen, und seinem mittleren Platzbedarf auf der Vorfeldposition abgeleitet“, informieren die Architekten. „Neben 1,25 Meter als Grundeinheit lässt sich dieses Raster bis auf 31,25 Zentimeter herunterbrechen. Mithilfe dieses Rasters erhält der große Maßstab ein menschliches Maß, das den Flughafen von der Großform bis zur Teilung des Natursteinbodens durchzieht.“

Die Haupthalle überwältigt geradezu mit ihrer räumlichen Großzügigkeit – zumal dann, wenn man soeben erst das halbdunkle Zwischengeschoss hinter sich gelassen hat. Auf sechs Ebenen gibt es hier Raum für Check-in, Gepäckabfertigung, Gastronomieangebote und anderes mehr. Die großflächigen Glasfassaden bieten einen guten Ausblick auf die entstehende Airport City und im Zusammenspiel mit dem mit Glasfasermembranen unterseitig verkleideten Dach tagsüber für gute natürliche Lichtverhältnisse. Die mit einem 0,7 Millimeter dicken Nussbaumpaneel verkleideten, gediegen wirkenden Check-in-Inseln bieten zusammen mit dem Dunkelrot des Leitsystems die sparsam gesetzten Farbakzente. Das Rot zitiert die Landesfarben von Berlin und Brandenburg, und wer die eigens für den BER entwickelte Typographie der Hinweisschilder genauer studiert, wird hier und dort auch das charakteristische „ß“ entdecken, das man von vielen Berliner Straßenschildern kennt.

Kunst am Bau. Das auffälligste Kunstwerk am BER ist der „Magic Carpet“ der aus Kalifornien stammenden US-Künstlerin Pae White. Die rote, 1000 Quadratmeter große und aus Aluminium gefertigte Struktur erinnert tatsächlich an einen fliegenden Teppich und gibt dem Raum in der Höhe zusätzliche Struktur. Zu den weiteren Kunstwerken am BER gehören am Boden eingelassene Münzen des Künstlerduos Stoebo und Lichtboxen des Japaners Takehito Koganezawa im Sicherheitsbereich. Für Landende und Abfliegende von außen sichtbar ist eine große Perlenkette aus Glaskugeln, die sich um die Fluggastbrücke für das Großraumflugzeug A380 wickelt. Sie stammt von dem in Berlin lebenden Künstler Olaf Nicolai.

Die Besucherterrasse. Sehenswert und vor allem auch für Nichtpassagiere erreichbar ist die Besucherterrasse des BER. Sie ist durch zwei verglaste Brücken erreichbar, die über den Marktplatz im Sicherheitsbereich gespannt wurden. Sie ist vom 1. November an täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet, Online-Tickets müssen vorab unter ber.berlin-airport.de gebucht werden und kosten 3 Euro. Bei günstigem Wetter reicht der Blick bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz.