BER-Kritik: „Realitätsverlust, verlogen und lächerlich“

Die Opposition will das Desaster rund um den Flughafen BER weiter untersuchen.

Einmal ging FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja zu weit. Als er Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup einen „notorischen Lügner“ nannte, landete der Fall vor Gericht. Erst als Czaja zusicherte, den Vorwurf nicht zu wiederholen, wurde das Verfahren gütlich eingestellt. Für die Opposition in den Parlamenten ist ein Desaster wie die BER-Baustelle eine Steilvorlage, die Regierenden in die Enge zu treiben. Diese Rolle übernahm FDP-Fraktionschef Czaja sofort, nachdem die geplante Eröffnung 2012 verschoben wurde. Mit dem Flughafen-Thema gelang der FDP 2016 der Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus und sie bespielt das Thema weiter.