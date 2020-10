Sibylle Haberstumpf

Der Flughafen ist ein Ort voller Seelen. Manchmal brauchen sie Zuspruch. Nicht nur Reisende sind dort millionenfach im Jahr unterwegs, auch Tausende Mitarbeiter sind täglich zugange. Die Berliner Flughafenseelsorge richtet sich an jeden von ihnen. Jahrzehntelang waren die Seelsorger in Tegel stationiert, am Schönefelder Airport SFX und früher auch im Flughafen Tempelhof. Jetzt haben sie eine Kapelle, einen Raum der Stille und einen eigenen Schalter mitten im neuen Hauptstadtflughafen BER bezogen.

Ein bisschen Wehmut schwingt aber trotzdem mit. Ihr „Tegelchen“ wird ihnen fehlen, sagen Pastorin Sabine Röhm, (52) und Pater Wolfgang Felber (60). Doch sie wollen Aufbruchsstimmung vermitteln. Schließlich sind sie Profis für Trost und Zuversicht. Die beiden Geistlichen leiten gemeinsam die ökumenische Flughafenseelsorge. Wochenlang haben sie den Umzug vorbereitet. Rund 35 ehrenamtliche Seelsorger gehören zu ihrem Team. Wenn sie im Einsatz sind, tragen sie lilafarbene Westen. Daran erkennt sie jeder. Ihr Spezialgebiet: Zuspruch zwischen Abflug und Landung, zwischen Anzeigetafeln, Gepäckschaltern und langen Rolltreppen. Manchmal geht es um Krisen, Trauer, Verzweiflung, um Gefühle, die bei Abschieden entstehen. Manchmal erleidet jemand einen Herzinfarkt, stirbt auf dem Flughafen und lässt fassungslose Angehörige zurück.

Alle Berichte zum Flughafen BER finden Sie hier

„Wir fangen Menschen auf im ersten Schock“, sagt Felber. Manchmal gibt es auch einfach nur den Wunsch nach Stille und Innehalten, nach einer Zwischenlandung jenseits der Hektik. Und manchmal möchten Menschen Freude teilen, von einer Geburt erzählen, sich den Reisesegen geben lassen für einen Flug zur weit entfernt lebenden Mutter. Auf jeden Fall geht es um Menschliches. Nicht grundlos werde die Flughafenseelsorge selbst von Flughafenmanagern als systemrelevant für den Flughafenbetrieb eingestuft, meint Felber. Und er ergänzt: „Unsere Anwesenheit wirkt schon beruhigend.“

Beten muss niemand mit den Flughafenseelsorgern

Seine Kollegin Sabine Röhm, die bis vor anderthalb Jahren noch Gemeindepfarrerin in Moabit war, verrät nebenbei, was man bei der Flughafenseelsorge nicht machen muss: beten. „Das tun wir nur mit denen, die das explizit wollen“, sagt die Pastorin lächelnd. Auch wenn der Seelsorge ein christliches Menschenbild zugrunde liege, sei sie offen für jede Religion und Weltanschauung. „Ich frage niemals, ob jemand christlich ist. Seelsorge soll nicht missionieren“, sagt Röhm. Jeder ehrenamtliche Seelsorger muss das ebenfalls beherzigen – auf diese geistige Offenheit werde bei der Ausbildung geachtet.

Und nun zum neuen Arbeitsort: Die Kapelle und der direkt angrenzende, weltanschaulich neutrale Raum der Stille am BER wurden kurioserweise schon 2013 eingeweiht – vom früheren Flughafenchef Hartmut Mehdorn persönlich. Da sich danach bekanntlich alle Planungen verzögerten, blieben die Flughafenseelsorger weiter am TXL und SXF, allerdings nur mit beschränkter Ausstattung. Ein jeweils kleines Büro war zugleich Andachtsraum, mit Garderobe und Computer. Den Reisesegen gab es auf den Gängen. Jetzt haben die Seelsorger endlich ihre eigene Kapelle. Innen ist sie ausgekleidet mit handgebrannten Brandenburgischen Ziegeln – „atmosphärisch“, meint Felber.

Kapelle und Raum der Stille schlucken fast jeden Schall, wirken wie eine schützende Höhle und sind, nebenbei gesagt, auch fast so dunkel. Aber durchaus beruhigend. Und das künstliche Licht kann verstellt und angepasst werden, wenn es mal heller sein soll. Offen sind die Räume – insgesamt 120 Quadratmeter – für jeden. Sie liegen vor dem Eincheck-Bereich, vor der Sicherheitskontrolle, im öffentlichen Teil des Flughafens. „Das ist ein wenig ambivalent“, findet Pater Felber. Denn viele Reisende würden sich am Flughafen erst einmal darauf konzentrieren, möglichst schnell den Check-in hinter sich zu bringen. Wenn sie das am BER erledigt haben, können sie aber nicht mehr zurück in den öffentlichen Bereich, können die Kapelle also nicht mehr nutzen. Aber die Flughafenseelsorge setzt ohnehin auch auf ihre „Geh-Struktur.“ Seelsorger laufen also überall über den Airport, lassen sich ansprechen und sprechen selber an. Mit ihren Ausweisen können sie sich auf dem gesamten Flughafengelände bewegen. Sie dürfen auch bis in die Flieger, wenn nötig.

Hinweise auf weinende, aufgewühlte oder desorientierte Fluggäste

Manchmal kommt es zu extremen Situationen. Wie bei diesem Fall, an den sich Wolfgang Felber erinnert: Ein Ehepaar aus Berlin fliegt in den Urlaub, der Sonne entgegen. Doch es passiert ein Drama, der Mann stirbt plötzlich im Ferienort. Den Heimflug muss die Frau ohne ihn antreten. Als ihr Flugzeug in Schönefeld landet, kann die Witwe nicht alleine aussteigen, weil Schock und Trauer sie lähmen. Zu diesem Zeitpunkt steht Felber schon bereit, weil er vorher informiert wurde – er greift ihr unter die Arme, führt sie aus der Maschine. Bis ihr Sohn eintrifft, kümmert er sich um die Frau. „Unser Alltag ist zwar eher unspektakulär, Situationen wie diese kommen nur selten vor. Aber es gibt sie. Und wir sind darauf vorbereitet“, resümiert Pastorin Röhm. Mit allen Stellen am Flughafen sind die Seelsorger vernetzt. Oft erhalten sie per Telefon Hinweise von aufmerksamen Mitarbeitern, die weinende, aufgewühlte oder desorientierte Fluggäste bemerken.

Ebenso viele Gespräche wie mit Reisenden gibt es übrigens mit der Belegschaft. Zuletzt haben besonders die Corona-Krise und die Tegel-Schließung die Angestellten bewegt. Die Corona-Maßnahmen seien in Tegel krass zu spüren gewesen. „Es gab ja zwischenzeitlich keine Passagiere mehr, es war geisterhaft leer und totenstill“, erzählt die evangelische Geistliche.

Gespräche dauerten länger als üblich, erinnert sich Felber. „Auch gestrandete Fluggäste waren verzweifelt.“ Auch über Kündigungen wurde gesprochen, über Existenzängste. Und darüber, dass man viele Kollegen nach dem Umzug nicht mehr wiedersehen werde. „Der Abschied von Tegel war ein großes Thema für alle“, sagt Sabine Röhm. „Unser Team hat dazu ein Video gedreht mit Grußbotschaften. Wir wollten damit allen sagen: Wir sind weiter für euch da“.