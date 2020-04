BER-Chef Lütke Daldrup: „Wir machen jeden Tag eine Million Euro Verlust“

Berlin. Die Flieger stehen am Boden, die Passagiere bleiben zu Hause. In einem Videochat erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, was die Krise für die Flughafengesellschaft und die Airports Tegel und Schönefeld bedeutet.

Berliner Morgenpost: Herr Lütke Daldrup, hätten Sie sich träumen lassen, dass Sie den BER nach acht Jahren Verzug eröffnen und keinen interessiert es so richtig?

Engelbert Lütke Daldrup: Niemand hat Corona kommen sehen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir in ganz Europa seit Wochen nur noch zwei Prozent des Flugverkehrs haben würden. Auch 9/11, die beiden Finanzkrisen oder Sars haben den Flugverkehr durchgeschüttelt – aber nicht in diesem Maß. Wir haben eine längere Durststrecke vor uns und richten uns darauf ein, auch im Sommer sehr wenig Verkehr zu haben.

Am BER geht es voran. Der TÜV hat die Kabelgewerke abgenommen. Ist das der endgültige Durchbruch für die Eröffnung?

Für die Fertigstellung des Terminalgebäudes ist das so. Wir haben der Bauaufsichtsbehörde in den letzten Monaten schon viele Dokumente übergeben können. Im November gab es die erste große Lieferung, im Januar/Februar die zweite. Diesen Prozess schließen wir jetzt so ab, wie wir uns das vorgenommen hatten. Die Kabelbescheinigung, die Sicherheitsstromversorgung und –beleuchtung war der letzte große Punkt. Jetzt liegen der Behörde alle Unterlagen vor.

Könnte die Bauaufsicht denn noch Einwände formulieren und eine Eröffnung stoppen?

Wir haben uns intensiv mit der Behörde abgestimmt. Deren Mitarbeiter waren oft bei Begehungen dabei, sehen seit anderthalb Jahren in unserem Bau-Dokumentationszentrum alle Unterlagen ein. Wir haben die Lektion von 2012 gelernt. Wir sind transparent, kommunizieren offen und erwarten keine Überraschung.

Nun war ein Testbetrieb auch mit tausenden Komparsen auf dem BER geplant. Dass wird ja nun nicht stattfinden, oder?

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup befürchtet durch die Corona-Krise eine Veränderung im Reiseverhalten der Menschen.

Foto: Annette Riedl / dpa

Der Probebetrieb mit den internen Partnern wie Bundespolizei, Zoll, Airlines, Sicherheit, Bodenverkehrsdienstleistern und unseren eigenen Leuten wird ganz regulär am 30. April starten. Wir haben den räumlich entzerrt und die Gruppen soweit wie möglich verkleinert, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Bis Ende Juni werden wir so testen. Inwieweit wir dann im Sommer Komparsen in den Testbetrieb einbeziehen, hängt von der Corona-Lage ab. Sollte die Situation weiter angespannt bleiben, werden wir im Herbst auch wenig Verkehr haben. Der Probebetrieb und der tatsächliche Flugverkehr würden dann unter denselben erschwerten Bedingungen stattfinden. Wenn es sich deutlich verbessert, werden wir mehr Verkehr bekommen, aber wir können auch mehr testen.

Ist es vielleicht sogar ganz gut für die Trainingsphase, dass Ihre Mitarbeiter sonst nicht so viel zu tun haben?

Die meisten würden lieber beim Probebetrieb mitmachen, als zu Hause in Kurzarbeit zu sein. Das betrifft bei uns eine zunehmende Zahl von Kollegen, die erst ihre Überstunden abbauen und Gleitzeitkonten leerräumen mussten. Nicht alle können in Kurzarbeit gehen, denn wir müssen zwei internationale Flughäfen aufrechterhalten.

Haben Sie eine Prognose, mit wie vielen Passagieren Sie den BER eröffnen werden?

Darüber machen sich viele Experten Gedanken. Die Prognosen sind in den letzten sechs Wochen deutlich pessimistischer geworden. Erst haben noch viele erwartet, wir seien im Herbst über den Berg. Heute wissen wir, dass wir im Herbst sicher weniger als 50 Prozent des normalen Verkehrs haben werden. Für den Sommer erwarten wir noch deutlich weniger.

Wie viele Fluggäste haben Sie denn derzeit in Tegel und Schönefeld?

Um die zwei Prozent des typischen Verkehrs. Normalerweise haben wir 100.000 Gäste, heute an manchen Tagen nur 1000, manchmal noch weniger.

Wer fliegt denn heute überhaupt noch?

Einige Geschäftskunden sind noch unterwegs. Wir haben noch Verbindungen nach London, Helsinki, Frankfurt, Paris, Doha, Dublin, München und einigen anderen Städten. Aber es ist sehr begrenzt. Die Maschinen sind längst nicht voll. Die Ansteckungsgefahr im Flugzeug ist also sehr gering. Auch auf den Flughäfen ist viel Platz, um Abstand zu halten. Es gibt hin und wieder Sondersituationen. Manche Flüge, zum Beispiel Charterflüge für Erntehelfer, sind ziemlich voll. Dann haben wir wieder ein bisschen Leben am Flughafen.

Der Taxistand am Flughafen in Tegel ist völlig verwaist.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Sie wollen ja nun Tegel zu machen. Brauchen wir nicht aber diese Infrastruktur, gerade in der Krise?

Solange wir so wenig Verkehr haben, braucht die Hauptstadtregion keine zwei internationalen Flughäfen, die Hunderttausend Passagiere am Tag abfertigen können. Die Kapazitäten vorzuhalten, bedeutet einen sehr großen Aufwand. Ich bin für die Kosten des Unternehmens verantwortlich. Die müssen wir in der Krise soweit wie möglich senken. Wir machen jeden Tag eine Million Euro Verlust und müssen alles tun, um diese Verluste zu begrenzen. Es geht aber nicht, dass das nur auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird, die wir in Kurzarbeit schicken. Deshalb macht es Sinn, für die Zeit mit so wenig Verkehr nur einen Flughafen zu betreiben. Es fällt einem Flughafenchef schwer, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten. Aber es gibt dazu keine wirtschaftliche Alternative. Die Flughafenbetreiber in London, Paris oder Mailand haben in vergleichbarer Situation bereits Konsequenzen getroffen und Flughäfen vorübergehend außer Betrieb genommen.

Wie viel Geld kostet Sie der Doppelbetrieb?

Wir verlieren jeden Tag, den wir zwei Flughäfen offenhalten, 200.000 Euro. Die Gesellschafter müssen nun entscheiden, ob sie weiter Geld des Steuerzahlers für eine Infrastruktur ausgeben, die nicht gebraucht wird. Oder ob es unter den gegebenen Umständen nicht ausreicht, nur einen Flughafen zu betreiben.

Warum soll es denn Schönefeld sein?

Dort haben wir ein Frachtzentrum und 24 Stunden-Betrieb für alle Eventualitäten. Wir haben ein Medical Assessment Center, wichtig jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben eine Rettungswache des Landkreises direkt nebenan. Außerdem ist Schönefeld nach der Eröffnung ein Teil des BER. Alles wird darauf vorbereitet, dass er als Terminal 5 des BER weiter in Betrieb bleibt.

Brandenburg und der Bund wollten ja bisher Tegel am Netz lassen. Gibt es denn Hinweise aus dem Gesellschafterkreis, dass sich dort die Meinung geändert hat?

Ende März haben die Gesellschafter gesagt, sie wollten sich die nächsten Wochen noch anschauen. Jetzt zeigt sich: Der Verkehr wird absehbar leider nicht anziehen. Diese Situation werden die Gesellschafter Ende April bewerten.

Eine Frau mit Mundschutzmaske läuft durch die ansonsten leere Haupthalle des Flughafen Tegel.

Foto: Fabian Sommer / dpa

Der Argwohn ist, Sie schließen Tegel erst befristet und dann machen Sie ihn durch die kalte Küche dauerhaft dicht.

Wir sind wegen der weltweiten Corona-Pandemie in einer existenziellen Krise des Unternehmens und müssen auf Sicht fahren. Die Einnahmen brechen zusammen. Die Geschäftsführung ist in dieser Situation gezwungen, den Eigentümern Vorschläge zu machen, um den Verlust zu begrenzen. Deshalb wollen wir aus Kostengründen Tegel für zwei Monate von der Betriebspflicht befreien lassen. Sobald der Verkehr wieder anzieht, was wir uns wünschen, würden wir selbstverständlich Tegel wieder betreiben.

Wie lange würde es dauern, Tegel wieder hochzufahren?

Eine Woche, maximal 14 Tage. Wir halten den Flughafen ja betriebsbereit.

Halten Sie es denn für realistisch, dass Tegel bis zum BER-Start noch mal aufmacht?

Sollten die Fluggastzahlen im Sommer wieder erheblich steigen, wird Tegel wieder genutzt.

Wann brauchen Sie Geld vom Staat?

Die Gesellschafter haben am 30. März beschlossen, uns wegen der Corona-Krise und den Einnahmeausfällen mit bis zu 300 Millionen Euro in diesem Jahr zu unterstützen. Aber wir sollen auch Kosten senken. Wir haben ein Programm aufgesetzt, das einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag umfasst, unter anderem durch Kurzarbeit und Stilllegung von Terminals. Noch bleibt aber die große Frage, ob wir Tegel temporär vom Netz nehmen dürfen. Das würde uns pro Monat sieben Millionen Euro ersparen.

Wie können auch im Luftverkehr die Corona-Regeln eingehalten werden?

Es sind mit der Pandemie eine Vielzahl von Regelungen entstanden, die wir alle eingehalten haben. Die Flughäfen haben jetzt einen Schutz-Katalog erarbeitet, der zu einem internationalen Standard beitragen soll. Da geht es um Abstandsregeln, Arbeitsorganisation und Hygieneartikel. Ich gehe davon aus, dass es im Flugverkehr so wie im Nahverkehr eine Maskenpflicht geben wird. Bei den Sicherheitslinien werden wir am Anfang keine Volllast fahren, auch beim Auflegen des Gepäcks werden wir mehr Abstand einhalten. Zudem wird über Nutzung des Mittelplatzes in den Flugzeugen diskutiert.

Leere Abfertigungsschalter am Flughafen Schönefeld.

Foto: Soeren Stache / ZB

Zunächst sind ja die Grenzen zu und man müsste in Quarantäne, wenn man irgendwo ankommt. Solange passiert doch erstmal nichts, oder?

Ja. Der Hauptpunkt für uns als starke Europa-Destination ist, wie das Reiseregime in Europa sein wird. Was ist in Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Osteuropa los. Das entscheidet darüber, wie schnell der Flugverkehr wieder erwacht. Die Menschen wollen reisen, aber sie müssen die Sicherheit haben, sich beim Fliegen nicht anzustecken.

Wird diese Entwicklung zu teureren Tickets führen?

Aus meiner Sicht wird die Ära der 9,99-Euro-Flüge vorbei sein.

Wird es denn wirklich so weitergehen mit unserer Mobilität wie vor der Krise?

Berlin wird von diesen Veränderungen möglicherweise nur wenig betroffen sein. Wir sind eine starke Privatreisen-Destination. Die sind die zentrale Säule des Flugverkehrs, die meisten Experten sind sicher, dass die Privatreisen wieder das Niveau von vor der Krise erreichen werden, vielleicht gibt es auch erstmal sogar einen Nachhol-Effekt. Bei Geschäftsreisen sehen wir seit einiger Zeit eine strukturelle Veränderung. Schon die Klimadebatte hat die Sensibilität erhöht für die Frage, ob jede Reise erforderlich ist. Jetzt sehen wir einen Innovationsschub in der digitalen Kommunikation. Im Geschäftsreiseverkehr werden wir wahrscheinlich Rückgänge haben. Wir sind zurzeit extrem gebeutelt durch Corona. Aber eine Eröffnung des BER kann im Oktober auch eine Renaissance unserer wirtschaftlichen Entwicklung in Berlin einläuten. Das kann ein Signal dafür sein, dass es in der Hauptstadtregion wieder aufwärts geht und die Wirtschaft wieder auf die Füße kommt.

